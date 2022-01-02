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В России выявили минимальное с сентября число случаев заражения COVID
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В России за сутки число зараженных коронавирусом стало больше на 18 233, всего инфицировано сейчас 10 537 966, сообщили 2 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Отмечается, что число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом стало минимальным с сентября 2021 года. В относительном выражении прирост составил 0,17%, передает ТАСС.
Скончались за сутки 811 человек, что на 36 случаев меньше, чем днем ранее. Условная летальность возросла до уровня 2,95%.
Выздоровели после коронавируса 26 976 человек за сутки, всего же вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа зараженных.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 2 января составил 0,89.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
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Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Ученые рассказали о связи между COVID и алкоголем
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков, работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org, но пока не прошла рецензирование.
Ученые выявили факторы, которые могли отразиться на частоте заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей. Ими являются прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией», - передает РИА «Новости» со ссылкой на авторов работы.
Отмечается, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Ранее эксперт описала постковидный синдром после «омикрона». По ее словам, он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса.
«Омикрон» сочли менее опасным для легких в сравнении с другими штаммами
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Штамм коронавируса «омикрон» наносит гораздо меньший вред легким, чем другие штаммы, заявили американские и японские ученые.
Препринт исследования сотрудников медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square. Указывается, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение болезни.
Эксперименты проводились на мышах и хомяках. У зараженных «омикроном» мышей и хомяков симптомы были в основном более легкими, реже возникала проблема потери веса, передает РИА «Новости».
До этого ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что «омикрон» не столь опасен для клеток легких, как «дельта» и так называемый коронавирус дикого типа.
Напмоним, замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова призвала не относиться безответственно к «омикрону», она заявила, что штамм нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен.
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Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19
В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС.
Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.
Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода.
Мясников призвал переосмыслить отношение к COVID
Меры по ограничению распространения коронавируса и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за «омикрона», считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Мясников написал в Telegram, что зарубежный опыт существования в условиях «омикрона» доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для зараженных.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов – все на карантине с насморком или вообще бессимптомно (...) И самое главное – повторюсь – надо менять информационный фон», – объяснил он.
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Как предположил Мясников, омикрон-вариант SARS-CoV-2 подтверждает, что коронавирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности и в итоге «выродится в банальное ОРЗ».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России за сутки выявили 19 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 19751 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 19751 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 843 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявили 10 519 733 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 847 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 309 707 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека, всего выздоровели 9 497 063 человек.
Накануне в России выявили 20638 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 887.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России за сутки выявили 20 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 20638 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20638 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявили 10 499 982 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2739, Санкт-Петербурге – 1529, Московской области – 1197.
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Также за сутки зафиксировано 912 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 308 860 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 40 692 человека, всего выздоровели 9 463 919 человек.
Накануне в России выявили 21073 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 435.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин похвалил РФПИ за привлечение средств в экономику России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.
Путин сказал, что «за это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами, и в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины «Спутник V» за рубежом», передает РИА «Новости».
Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что при продвижении «Спутника V» в РФПИ видят, что препарат показывает результаты «как лучшая вакцина в мире».
«Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины», – сказал он.
По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» хорошо усиливают эффект других вакцин, «и также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины».
Ученые начали разрабатывать пожизненную вакцину от COVID
В Японии планируют в 2023 году начать испытания пожизненной вакцины от COVID-19, пишет Japan Times.
Японская фармацевтическая компания Nobelpharma намарена в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Japan Times.
Вакцина разрабатывается группой ученых из Токийского института медицинских наук под руководством почетного профессора Митинори Кохары. За основу была взята вакцина против оспы, разработанная еще в 18 веке в Британии, которая применялась в Японии до 1976 года.
Согласно задумке ученых, в рекомбинантный вирус осповакцины должен быть внедрен спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.
В ходе экспериментов на мышах ученые создали и применили вакцину на основании рекомбинантного вируса осповакцины и содержащую ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев особи, которым была введена вакцина, демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения им вируса птичьего гриппа. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев – это приблизительный период средней продолжительность жизни мыши.
«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза вакцины сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта», – заявил Кохара.
Кроме того, прототип вакцины от коронавируса, испытанный на макаках-крабоедах, показал, что она защищает приматов от развития пневмонии, а уровень вируса в их легких был ниже того, что можно выявить стандартными методами даже спустя семь дней после заражения.
Еще одним преимуществом – кроме иммунитета, сохраняющегося на протяжении жизни, – Кохара назвал способ ее хранения: препарат может храниться длительное время в сухом виде при комнатной температуре.
«Нынешняя ситуация такова, что мы вынуждены вакцинироваться чуть ли не каждые три-шесть месяцев и нам необходимо разрабатывать новые вакцины каждый раз, когда возникает новый вариант вируса. Поэтому, если эффективность нашей вакцины сохранится даже на протяжении года-двух-трех, это сэкономит триллионы иен, потраченных на социальную инфраструктуру», – добавил ученый.
Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».
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Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве «Спутника Лайт»
Сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии, заявила директор института «Торлак» Вера Стоилькович.
«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве «Спутника лайт». Если государство выполнит обещание по вложению 20 млн евро помимо 18 миллионов, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», – передает ТАСС слова Стоилькович.
Напомним, в ноябре Сербия первой в Европе решила применять вакцину «Спутник Лайт».
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Стало известно об ограничениях на Красной площади 31 декабря
Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 17.00 до 7 утра 1 января в связи с эпидемиологической ситуацией, для охраны порядка привлекут полицию и дружинников, сообщили в городском департаменте безопасности
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17.00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», – заявили в департаменте, передает РИА «Новости».
В департаменте добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники и общественные пункты охраны порядка. Мероприятия будут проходить в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан.
Уточняется, что особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города.
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Штрафовавшего за отсутствие маски греческого полицейского оштрафовали самого
Полицейский в Греции оштрафован на 300 евро за то, что без маски штрафовал людей за отсутствие маски, и переведен на другую службу, сообщили в греческом министерстве защиты граждан.
«Министр защиты граждан Такис Теодорикакос немедленно вмешался после инцидента, произошедшего в Патрах с сотрудником полиции, который выписывал штраф гражданам за отсутствие маски, при том, что сам не носил маску. На полицейского наложен предусмотренный законом штраф в 300 евро и назначена дисциплинарная проверка. Кроме того, его было решено перевести на другую службу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
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Власти Греции с 24 декабря ввели обязательное ношение масок на улице и в помещениях. Штраф за ее отсутствие составляет 300 евро, контроль будет ожесточен в праздники.
Ранее национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса.
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Скворцова назвала сроки регистрации новой российской вакцины от COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».
По ее словам, организация намерена подать отчет о препарате до конца года. Такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе-сентябре.
«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».
Промышленная площадка для производства препарата готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 миллионов доз в год, добавила руководитель ФМБА. Во время испытаний ни один из 150 добровольцев на сегодня не заболел COVID-19.
Ранее в Минздраве посоветовали россиянам не ездить за рубеж на праздники.
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Регионам поручили обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID
Главам регионов России поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперштабе 30 декабря.
«По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В частности, главам российских регионов поручено усилить контроль за изоляцией зараженных коронавирусом и за их контактами, обеспечить соблюдение местным населением коронавирусных ограничений, пункты вакцинации должны работать в праздники. Помимо этого, до 10 января все больницы, школы и вузы должны обеспечить дезинфекцию помещений.
Ранее Голикова обратилась к регионам с просьбой осторожнее снимать ограничения на новогодние праздники и наращивать темпы вакцинации от коронавируса.
Роженица одновременно заболела гриппом и COVID-19 в Израиле
Первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название «флурона», зарегистрирован в Израиле, сообщает издание «Едиот Ахронот».
По его данным, одновременное заражение гриппом и коронавирусом выявлено у роженицы, которая не была привита. Она чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости».
«У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», – сказал заведующий отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» профессор Арнон Вижницер.
По информации издания, в Министерстве здравоохранения изучают этот случай. Не исключено, что есть еще случаи параллельного заражения, но они не были диагностированы.
Ранее Минздрав России выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.