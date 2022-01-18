Лавров: Россия рассчитывает на Берлин в вопросе Минских соглашений

Эксперт объяснил причины приглашения Шойгу в Лондон

«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.

«После выхода из ЕС Великобритания пытается выстроить новую стратегию своей внешней политики и политики безопасности. Неслучайно на этой почве возникла концепция глобальной Британии: считается, что страна может играть более самостоятельную роль в международных делах. Этот проект, безусловно, включает в себя отношения с Россией», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой даже в условиях сложных и напряженных отношений. Кроме того, все прекрасно понимают, что существующие проблемы и периодически происходящие инциденты, включая ситуацию с британским эсминцем Defender, лишь повышают ставки в ведущейся рискованной игре», – отметил политолог.

«Поэтому контакты между военными двух стран на разных уровнях были бы важны для некоторой стабилизации отношений. Понятно, что преодолеть все сложности невозможно, но важно управлять противостоянием, которое, по всей видимости, продолжится, чтобы снизить риски непреднамеренной эскалации», – уверен собеседник.

В то же время Кортунов не исключает и пиар-акции со стороны британцев. «Если Шойгу не примет предложение Уоллеса, то британцы смогут сказать своей общественности и партнерам по НАТО, что Британия предложила России диалог, но русские отказались, – указал эксперт. – Образно говоря, они перебросят мяч на российскую половину поля и добьются некоторого пропагандистского выигрыша в информационной войне России и Запада. Но посмотрим, как на это отреагирует Москва – вдруг Шойгу согласится».

Во вторник глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.

Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».

Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».

Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.

При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.

Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.

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