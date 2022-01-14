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Умерший на Новый год сторож все праздники пролежал на складе в Москве
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Сторож одной из оптовых фирм в Москве скончался в Новый год и все праздники пролежал один на складе, его обнаружил управляющий предприятия спустя десять дней.
«В полицию поступило сообщение от управляющего складом об обнаружении им тела рабочего, 64-летнего Сергея К. со следами гнилостных изменений. 30 декабря Сергей заступил на смену охранять склад на новогодних праздниках. Установлено, что мужчина скончался на следующий день, 31 декабря. Тело мужчины 10 дней пролежало на складе, пока его не обнаружил вышедший на работу управляющий. На телефон погибшему никто не звонил, заявлений о пропаже мужчины также в полицию не поступало», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина приехал в Москву из Воркуты и работал вахтовым методом, проживая прямо на складе, где у него была оборудована небольшая комнатка.
Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, вероятнее всего, смерть наступила из-за проблем со здоровьем.
Ранее пропавшего в новогоднюю ночь пермяка нашли в шахте строящегося ТЦ.
США обещали отреагировать в случае развертывания сил России в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность развертывания российских сил в Латинской Америке.
Салливан заявил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении». По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.
Напомним, в Женеве прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. Рябков заявлял СМИ, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Лавров: Запад зарвался
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Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах Севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности – прим. ВЗГЛЯД), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», – передает его слова ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их.
Рябков назвал лучший фильм о США
Многосерийный художественный фильм «ТАСС уполномочен заявить» является лучшей лентой о Соединенных Штатах, такое мнение выразил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отвечал на блиц-опрос журналистки Тины Канделаки в интервью RTVI, она спросила его о любимом фильме про США. «ТАСС уполномочен заявить». До сих пор», – цитирует Рябкова ТАСС.
Он добавил, что не знает ни одного правдоподобного фильма о дипломатии. «Я немного смотрел российский сериал «Оптимисты», но к нашей работе он мало имеет отношения», – сказал замминистра.
Телесериал «ТАСС уполномочен заявить» вышел в 1984 году, он повествует о борьбе советской и американской разведок.
Лавров озвучил план действий на случай отказа от предложений России по гарантиям безопасности
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Если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, Москва будет принимать решение о дальнейших действиях с учетом всех факторов безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – передает его слова ТАСС.
Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
«Гадать о том, как сейчас пытаются это (ответ на предложения России по гарантиям безопасности – прим. ВЗГЛЯД) сделать наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным», – отметил глава МИДа.
Кроме того, министр объяснил, почему Россия именно сейчас выдвинула проблему нерасширения НАТО.
«Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», – пояснил Лавров.
По его словам, НАТО «в течение пяти волн расширения» подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
При этом Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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Умер советский актер Михаил Лобанов
На 77-м году жизни умер советский и российский актер, артист озвучки Михаил Лобанов, сообщили в Школе-студии МХАТ.
«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Андреевич Лобанов, один из ведущих педагогов нашего института, легенда мхатовской школы», – цитирует сообщение МХАТ «Российская газета».
Лобанов родился 14 ноября 1945 года, он окончил Школу-студию МХАТ в 1972 году. После этого был приглашен в труппу Художественного театра.
С 1980 года артист преподавал в Школе-студии, был режиссером дипломных спектаклей. В числе учеников Лобанова – Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов.
Зрителям он известен по ролям в фильмах «Дела давно минувших дней...», «Масштабные ребята», «Записки охотника» и т. д.
Также он озвучивал персонажей мультфильмов «Лоскутик и Облако», «Незнайка в Солнечном городе», «Дядюшка Ау» и других.
В МИДе раскритиковали националистические заявления нового министра информации Казахстана
В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», – передает ее слова ТАСС.
«Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», – добавила Захарова.
Дипломат при этом подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.
В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.
При это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.
У жителя США после коронавируса уменьшился пенис
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Американец заявил, что его половой член заметно уменьшился после того, как он переболел коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
«Когда я вышел из больницы, у меня были проблемы с эректильной дисфункцией. Постепенно становилось лучше с медицинской помощью, но у меня осталась проблема. Мой пенис уменьшился», – цитирует жителя США The Sun.
30-летний мужчина пояснил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме. Половой орган стал меньше примерно на 1,5 дюйма (примерно 4 сантиметра). Он отметил, что до этого длина пениса была выше средней.
«По всей видимости, это связано с повреждением сосудов, врачи думают, что это навсегда. Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели», – признался американец.
Отмечается, что существуют исследование Университетского колледжа Лондона, показывающее, что из 200 сообщенных случаев длительных симптомов среди 3,4 тыс. участников меньший размер пениса был самым редким.
Ранее исследователи из Университета штата Орегон (США) обнаружили, что соединения, содержащиеся в каннабисе, могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки.
Эксперт: Россия может пресечь провокации США с помощью «ядерного меча»
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«Наша ядерная торпеда «Посейдон» способна спокойно дойти до побережья США и вернуться. Можно специально дать американской разведке заметить, как она плавает вдоль их берегов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российские дипломаты допустили, что флот России может принять меры в случае новых военных провокаций Вашингтона.
«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и – в конце концов – на уничтожение провокаторов», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме этого, продолжил он, можно подумать о более жестком ответе: к примеру, развертывании наших ракетных баз на Кубе и в Венесуэле. «Это уже наболевшая для Штатов тема, и, естественно, они будут этому отчаянно сопротивляться», – уверен собеседник. «Еще один сильный ответ – создание новых военно-политических блоков. Думаю, не за горами переход наших отношений с Китаем из чисто экономических к военно-политическим. Это будет мощный военный симбиоз: мы будем «ядерным мечом», а Китай – «фабрикой» для этого «меча», – предположил эксперт.
Также, по его мнению, Москва могла бы начать тесное военное сотрудничество с Ираном и КНДР. «Тогда можно ставить вопрос о совместном применении российских боеголовок «Авангард» и северо-корейских ядерных межконтинентальных ракет», – пояснил эксперт. «Для американцев это будет катастрофа, ведь они панически боятся Ким Чен Ына и вообще корейских ребят. Появление у них оружия, неуязвимого для американских систем ПРО, станет шоком для Вашингтона, а помешать развертыванию «Авангардов» на ракетах КНДР он не сможет. Мы можем дать свои боеголовки в совместное использование и иранцам на их ракеты среднего радиуса действия», – допустил Сивков.
Помимо прочего, оказать воздействие на Запад можно и просто словами, сообщив им, например, о создании опасных образцов вооружений. «Так мы вынудим их сесть за стол переговоров, а потом поставим условие: прекратим разработку этого оружия в обмен на отвод натовских войск за определенный рубеж», – сказал собеседник. «Если они начинают «вилять хвостом» и шуметь о том, что у них есть право кого угодно принимать в НАТО, мы ответим, что у нас тогда есть право разрабатывать любое оружие. Воспрепятствовать этому не получится, – подчеркнул Сивков.
В четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может провести «мероприятия» силами Военно-морского флота, если Вашингтон «будет усиливать военный нажим». По его словам, это «зависит от действий американских коллег», а о том, как Россия может ответить, «многократно высказывался президент».
Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Лавров назвал предложение США ввести новые санкции против России нервным срывом
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Предложение сенаторов США ввести новые санкции против России являются нервным срывом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая Игра» на Первом канале.
«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», – передает его слова РИА «Новости».
«И я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно», – добавил Лавров.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается отвечать на санкции и надеется, что все угрозы являются лишь «бряцанием».
Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Лавров: Ситуация с «Северным потоком – 2» показала отсутствие у ФРГ экономической свободы
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Ситуация с «Северным потоком – 2» показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими экономическими интересами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Про «Северный поток – 2» – тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы у Германии заниматься своими экономическими интересами, оказывается, не существует. Вот где они, двойные стандарты, очень ярко проявляются», – передает ТАСС его слова.
Ранее глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины.
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия должна сделать выбор в отношении Украины: путь дипломатии или масштабные последствия.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В российском МИДе не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
При падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли люди
Двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщили в экстренных службах столицы.
«По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Уточняется, что трагедия произошла из-за того, что лифт сорвался.
«В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала», – добавил собеседник ТАСС.
В московском ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих.
Гостиница, расположенная в центре столицы, находится в ведении управделами президента РФ и имеет статус пятизвездочного отеля.
Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
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На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
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В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
-
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