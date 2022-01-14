Пропавшего в новогоднюю ночь пермяка нашли в шахте строящегося ТЦ

Эксперт: Россия может пресечь провокации США с помощью «ядерного меча»

«Наша ядерная торпеда «Посейдон» способна спокойно дойти до побережья США и вернуться. Можно специально дать американской разведке заметить, как она плавает вдоль их берегов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российские дипломаты допустили, что флот России может принять меры в случае новых военных провокаций Вашингтона.

«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и – в конце концов – на уничтожение провокаторов», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Кроме этого, продолжил он, можно подумать о более жестком ответе: к примеру, развертывании наших ракетных баз на Кубе и в Венесуэле. «Это уже наболевшая для Штатов тема, и, естественно, они будут этому отчаянно сопротивляться», – уверен собеседник. «Еще один сильный ответ – создание новых военно-политических блоков. Думаю, не за горами переход наших отношений с Китаем из чисто экономических к военно-политическим. Это будет мощный военный симбиоз: мы будем «ядерным мечом», а Китай – «фабрикой» для этого «меча», – предположил эксперт.

Также, по его мнению, Москва могла бы начать тесное военное сотрудничество с Ираном и КНДР. «Тогда можно ставить вопрос о совместном применении российских боеголовок «Авангард» и северо-корейских ядерных межконтинентальных ракет», – пояснил эксперт. «Для американцев это будет катастрофа, ведь они панически боятся Ким Чен Ына и вообще корейских ребят. Появление у них оружия, неуязвимого для американских систем ПРО, станет шоком для Вашингтона, а помешать развертыванию «Авангардов» на ракетах КНДР он не сможет. Мы можем дать свои боеголовки в совместное использование и иранцам на их ракеты среднего радиуса действия», – допустил Сивков.

Помимо прочего, оказать воздействие на Запад можно и просто словами, сообщив им, например, о создании опасных образцов вооружений. «Так мы вынудим их сесть за стол переговоров, а потом поставим условие: прекратим разработку этого оружия в обмен на отвод натовских войск за определенный рубеж», – сказал собеседник. «Если они начинают «вилять хвостом» и шуметь о том, что у них есть право кого угодно принимать в НАТО, мы ответим, что у нас тогда есть право разрабатывать любое оружие. Воспрепятствовать этому не получится, – подчеркнул Сивков.

В четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может провести «мероприятия» силами Военно-морского флота, если Вашингтон «будет усиливать военный нажим». По его словам, это «зависит от действий американских коллег», а о том, как Россия может ответить, «многократно высказывался президент».

Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.

Переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.

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