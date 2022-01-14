Установлена связь с украинским спутником в космосе

Связь с украинским спутником «Сич-2-30» установлена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что украинский спутник вывели в космос впервые за десять лет.

Зеленский сообщил, что «Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи» со спутником. Как сообщил Зеленский, «с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме».

Спутник будет интегрирован в программу Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus. Его собираются использовать для сбора данных, которые должны помочь украинским аграриям, картографам, работникам сфер лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, а также при мониторинге чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, передает ТАСС.

Зеленский считает, что данный проект «будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира». По его мнению, аэрокосмическая отрасль «будет визитной карточкой» Украины.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский Госкосмос.

Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.