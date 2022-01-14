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Установлена связь с украинским спутником в космосе
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Связь с украинским спутником «Сич-2-30» установлена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что украинский спутник вывели в космос впервые за десять лет.
Зеленский сообщил, что «Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи» со спутником. Как сообщил Зеленский, «с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме».
Спутник будет интегрирован в программу Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus. Его собираются использовать для сбора данных, которые должны помочь украинским аграриям, картографам, работникам сфер лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, а также при мониторинге чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, передает ТАСС.
Зеленский считает, что данный проект «будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира». По его мнению, аэрокосмическая отрасль «будет визитной карточкой» Украины.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский Госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский рискует быть «съеденным на завтрак» российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме безопасности.
Он порекомендовал украинскому лидеру отказаться от двусторонних переговоров с российским коллегой, передает РИА «Новости».
«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – сказал Яценюк.
Кроме того, политик заявил, что переговоры с Россией о гарантиях безопасности являются нонсенсом. Он указал на необходимость ввести в отношении Москвы жесткие санкции, а также призвал Запад обеспечить Украину летальным наступательным вооружением.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
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В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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В МИД сочли лукавой позицию Запада по приему в НАТО Украины и Грузии
В Москве считают лукавой и циничной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать в альянс Украину и Грузию, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Украина ищет повод окончательно отказаться от минских соглашений.
«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», – казал дипломат.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко указал, что заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы. Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски».
Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
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На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Зеленский поручил ограничивать украинских олигархов и за пределами страны
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы были введены ограничения для украинских олигархов, которые находятся вне страны, заявил 13 января министр юстиции страны Денис Малюська.
«Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО, – отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны», – цитирует Малюську РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны может подготовить реестр первых олигархов на заседании, которое состоится 20–25 мая 2022 года.
По его словам, минюст Украины работает над этой задачей. Статус олигарха автоматически будет мешать вести бизнес за границей.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял «закон об олигархах».
На Украине заявили о спецоперации Порошенко против президента Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко спецоперацией против действующего главы государства Владимира Зеленского.
Гончаренко обвинил Зеленского в том, что тот не занимается политикой. Приезд Порошенко его разбудит, станет «пинком ленивому актеру», считает он.
«Как только вернется Порошенко – Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», – заявил депутат в Telegram.
Также он добавил, что Зеленский долго готовился к приезду Порошенко, взяв два отпуска.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко.
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На Украине заявили о катастрофе в хлебопекарной отрасли из-за цен на газ
Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее кабинет министров Украины, чтобы облегчить ситуацию, ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Но во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене.
«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо, опубликованное изданием Delo.ua.
Глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, так как продукция является социально значимой.
Он предупредил о последствиях бездействия правительства, приводя в пример Казахстан, где, по его словам, премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ.
Ранее сообщалось, что украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Киев решил отремонтировать и модернизировать фрегат «Гетман Сагайдачный»
С минобороны Украины заключен контракт на ремонт и модернизацию флагмана ВМС страны – противолодочного фрегата «Гетман Сагайдачный», сообщил «Укроборонпром».
Контракт с ведомством заключило входящее в «Укроборонпром» госпредприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения». Отмечается, что контракт заключен в конце 2021 года. Ремонтно-модернизационные работы планируется провести в несколько этапов – от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации, передает ТАСС.
Директор – генконструктор «Опытно-проектного центра кораблестроения» Вадим Борисов сообщил, что «работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины», поэтому центр «кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны».
Напомним, флагман ВМСУ – фрегат, а по сути пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Гетман Сагайдачный» – находится в перманентном ремонте, и, по оценке экспертов, фактически небоеспособен.
Нацсовет Украины по ТВ возмутился «советчиной» в новогоднем эфире
Мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря и 1 января выявил «разочаровывающее» количество русскоязычного контента, заявил нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию.
Глава нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что «общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, до сих пор считающее, что советчина до сих пор в голове у зрителей», передает «Укринформ».
Член нацсовета Максим Оноприенко заявил о возмущении и разочаровании «таким количеством русскоговорящего наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников». По его утверждению, это «позиция не только нацсовета и общества». «Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно», – приводит его слова РИА «Новости».
Оноприенко не стал называть конкретные каналы, но заявил, что к ним применят предусмотренные законодательством «мероприятия». Он сказал, что «мониторинг очень объемный и очень основательный», в связи с чем требуется «еще немного времени». Оноприенко заверил, что «все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены».
По его словам, «сейчас понятно, что наличие такого количества русскоязычного контента 31-го и 1-го числа действительно неприемлемо». «И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться «скармливать» им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент», – сказал он.
Напомним, в декабре сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне.
Посол России в Британии объяснил, как НАТО использует Украину
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Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО является частью концепции сдерживания России, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Келина спросили, зачем НАТО нужна Украина. Он ответил, что в рамках концепции сдерживания, на которую Запад тратит «огромные средства», есть «политическое, экономическое сдерживание», а есть «военные формы». По словам посла, «через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Он заявил, что российская сторона на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание – контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями. Перед Россией «стоят совсем другие вызовы», например, климатические и террористические, но «приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы», сказал он.
Напомним, Келин заявил, что Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО.
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Минобороны Украины на видео объединило «Somebody to Love» и стрельбу из Javelin
Украинское минобороны опубликовало видеозапись тренировок военных с использованием американских ПТРК Javelin.
На видео показано, как украинские военные применяют Javelin и поражают условные цели, передает РИА «Новости».
Видео сопровождается песней «Somebody to Love» Jefferson Airplane/The Great Society.
Напомним, штаб украинской операции Объединенных сил в Донбассе подтвердил в декабре, что состоялись первые учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в регионе.
Украина призвала Запад к готовности ввести «превентивные» санкции против России
Страны Запада должны быть готовыми безотлагательно ввести превентивный пакет санкций в отношении России, заявил президент Украины Владимир Зеленский премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Зеленский сообщил, что «провел плодотворный разговор» с Джонсоном, обсудив «ситуацию безопасности вокруг Украины». Он заявил, что «ценит неизменную поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
Как сообщил офис украинского лидера, Зеленский заявил, что «позиция западных стран в диалоге» с Россией «должна оставаться жесткой и решительной». По мнению Киева, Западу «нужно быть готовым к безотлагательному введению превентивного пакета санкций для противодействия агрессивным намерениям Кремля», передает ТАСС.
Зеленский отметил роль друзей и партнеров Украины в вопросе урегулирования ситуации в стране и «недопущения эскалации российской агрессии», а также напомнил о традиционном требовании Киева, исключающим принятие решений по Украине без участия Киева. Также в Киеве заявили, что и Украина, и Великобритания обвиняют Россию в использовании «Северного потока – 2» как «энергетического оружия».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
Джонсон и Столтенберг выступили за «свободу стремления» Украины в НАТО
Украина должна быть «свободна в своем стремлении стать членом НАТО», заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Канцелярия главы британского правительства по итогам переговоров Джонсона и Столтенберга сообщила, что, по их мнению, «единственно возможный путь вперед для России – разрядить напряженность и участвовать в конструктивных дискуссиях». Как заявили Джонсон и Столтенберг, важно, чтобы «Россия не закрывала дверь для диалога».
Также они согласились, что в случае «вторжения» России на Украину должны последовать «суровые экономические санкции». Джонсон и Столтенберг «обсудили совместные обеспокоенности по поводу последствий в случае вторжения России на Украину, в особенности цену в человеческих жизнях в результате затяжного конфликта», передает ТАСС.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО не принесло подвижек в отношениях сторон. Запад продемонстрировал единство, защищая свою политику «открытых дверей». МИД России заявил, что теперь западные страны должны выдвинуть встречные предложения к Москве, которая требует, чтобы двери альянса были закрыты для постсоветских стран, прежде всего – для Украины и Грузии
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Шеф Пентагона и министр обороны Украины обсудили Россию
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее», сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи». Вашингтон и Киев заявили о «поддержке дипломатических усилий по деэскалации напряженности», передает ТАСС.
Резников заявил, что провел «прекрасный разговор с коллегой из США и близким другом Украины». «Мы продвигаем наши прекрасные отношения для обеспечения мира и безопасности в Украине и Европейском регионе», – приводит его слова РИА «Новости».
Министерство обороны Украины сообщило, что также состоялась учредительная встреча с целью налаживания постоянного взаимодействия между профильными украинскими ведомствами и ведущими компаниями США для обеспечения украинской армии высокотехнологичными видами вооружения и военной техники. В ней принял участие Резников. В Киеве это событие назвали началом двустороннего системного сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Во встрече участвовали представители более 30 американских корпораций, специализирующихся, как заявила украинская сторона, на приоритетных для оборонного сектора Украины направлениях производства.
Обсуждались «актуальные потребности вооруженных сил Украины, в частности, относительно систем связи, управления и автоматизации, аэрокосмических систем, систем ПВО/ПРО, ракетного вооружения, специализированных видов боеприпасов, решений для Военно-морских сил, технической разведки и радиоэлектронной борьбы», говорится в сообщении.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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