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Украина собралась претендовать на лунные ресурсы
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Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
«Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе «Артемида», и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование», – цитирует РИА Новости Тафтая со ссылкой на «РБК-Украина».
По его словам, Украине интересен данный проект и она может предложить интересные разработки для его реализации.
«У КБ «Южное» есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение... Моя стратегия, в первую очередь, это – создание продукта, а не передача технологий. На мой взгляд, это наиболее экономически эффективно для украинского производителя. Собственно говоря, в таком формате мы сейчас и видим свое участие», – сказал Тафтай.
На вопрос, может ли Украина претендовать на лунные ресурсы, он ответил: «Я думаю, что обязательно будем претендовать».
Тафтай добавил, что Государственное космическое агентство Украины планирует создать и запустить на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм.
По его словам, создание такой ракеты предусмотрено государственной космической программой до 2025 года, которую еще должна утвердить Верховная рада Украины.
«Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование... Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине... и двигатели, в том числе», – сказал Тафтай.
По его словам, в проекте государственной космической программы на ее реализацию заложены 4,8 млрд гривен (около 180 млн долларов).
«По этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 килограмм. Это именно та ракета, которая будет интересна нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран», – сказал Тафтай.
Глава агентства рассказал, что также планируется построить отдельную платформу для запуска этой ракеты.
«В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана... Планируется, что платформу изготовят в Херсоне», – рассказал Тафтай.
По его словам, Государственное космическое агентство Украины активно работает над тем, чтобы украинский космонавт в будущем полетел в космос.
«Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется», – сказал Тафтай.
По его словам, сейчас Украина работает над проектом полёта на Луну в рамках программы «Артемида». И не исключил, что украинский космонавт когда-нибудь полетит на нее.
«Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит, но пока что основная роль – это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения», – сказал Тафтай.
Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit.
Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
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«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
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Украинский дипломат назвал всех российских журналистов террористами
Глава департамента международной безопасности украинского МИД Владимир Лакомов заявил, что все российские журналисты являются террористами.
После заседания Первого комитета ГА ООН дипломату задали вопрос РИА «Новости», услышав что вопрос адресован от российского агентства, Лакомов отказался говорить.
«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», – заявил он.
Отвечая на вопрос о том, все ли российские СМИ – террористы, Лакомов заявил: «Да, пропагандистские террористы».
Он добавил, что российские СМИ якобы «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду».
Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд куб. метров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Разумков нацелился на место Зеленского
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Дмитрий Разумков, которого Верховная рада отправила в отставку с поста спикера парламента Украины, заявил о президентских амбициях.
Его спросили, будет ли у него собственный политический проект. Разумков ответил, что «будет делать», если увидит «доверие людей». Комментируя предстоящие выборы президента, он сказал, что на данный момент «кампании нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Однако, как подчеркнул экс-спикер Рады, «многие эксперты, в том числе и уважаемые представители СМИ, говорили следующее: еще ни разу в истории государства не было случая, чтобы глава Верховной рады стал президентом». Разумков сказал, что «амбиции точно есть», иначе он «не занимался бы политикой» и «не шел иногда против системы». Он добавил, что не видит законных оснований в том, что его лишили депутатского мандата.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку Разумкова. Процедуру отставки инициировали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Во фракции объяснили это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины.
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СБУ призвали не впускать на Украину Басту, Елку и Ирину Круг
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Служба безопасности Украины должна рассмотреть возможность запрета на въезд в страну российских артистов Василия Вакуленко (Басты), Елизаветы Иванцив (Елки) и Ирины Воробьевой (Круг), заявил «Крымско-татарский ресурсный центр».
Организация направила соответствующее обращение главе СБУ Ивану Баканову, отметив, что у Басты, Елки и Круг «в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве». «Крымско-татарский ресурсный центр» указал, что Круг и Баста выступали с концертами в Крыму, «нарушая украинское законодательство». Елка же, «хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», передает РИА «Новости».
СБУ просят проверить «информацию относительно незаконного посещения» Крыма российскими артистами. В случае «выявления нарушений» со стороны россиян «украинского законодательства» СБУ призывают «применить ограничительные меры в отношении них». При этом Басте предлагается «повторно запретить въезд», так как «последние его визиты на Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс».
В начале 2018 года Минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны. В 2020 году его исключили из черного списка. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.
В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского
Готовность к формулированию повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в настоящее время отсутствуют общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
Накануне Песков заявлял, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
На пост спикера Рады выдвинули Руслана Стефанчука
Парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.
«Фракция политической партии «Слуга народа» провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук», – написала пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.
Палийчук отметила, что на должность его первого заместителя предложено назначить главу партии, замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко.
Отправленный в отставку с поста спикера Рады Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины, передает ТАСС.
Ранее депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Во вторник Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента». Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого зампредседателя Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте. Он рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады.
Депутата Рады нашли мертвым в Киеве
Депутата Верховной рады Украины Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.
В сообщении ведомства указывается, что в пятницу «в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины», по предварительным данным, «ему стало плохо по дороге в такси», передает РИА «Новости».
Отмечается, что тело Полякова было обнаружено в Днепровском районе столицы. При этом его якобы пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти депутата. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
Информацию о смерти Полякова подтвердил уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков, депутат входил в его группу «За будущее», передает ТАСС.
«Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным», – сказал он.
Поляков стал депутатом Рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией «Слуга народа» от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы «За будущее».
Напомним, в мае 2020 года украинский депутат от группы «Доверие» Валерий Давиденко был найден мертвым с огнестрельным ранением.
В Киеве заявили об интересе Анкары к производству БПЛА Bayraktar на Украине
Турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Другие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского «Антонова», – цитирует Кулебу РИА «Новости».
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Россия получила из Европы попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2
Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов.
«22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск», – передает РИА Новости слова Тестоедова.
По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. «Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года», – отметил он.
Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники.
Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.
На основе робота «Маркер» решили создать системы для освоения Луны
Научно-технический задел, сформированный в ходе создания роботехнической платформы «Маркер», может лечь в основу при создании техники для использования на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы», – цитирует ТАСС Рогозина.
По его словам, сейчас разработано пять роботизированных платформ «Маркер»: две на колесном шасси и три гусеничные. Также конструкторы уже отрабатывают возможность автономного движения как единичных платформ, так и платформ в группе.
Рогозин отметил, что роботехническая платформа «Маркер» в охранном исполнении в рамках тестирования привлечена к патрулированию космодрома Восточный.
«Научно-технический центр «Охрана» госкорпорации «Роскосмос» совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы «Маркер» <...> Мы видим применение данных комплексов в составе охранных структур как устройств, обеспечивающих безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности», – отметил Рогозин.
По его словам, сейчас «Маркер» работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Так, роботехническая платформа отрабатывает задачи автономного патрулирования наземной инфраструктуры по выделенным маршрутам. Кроме того, в ее задачи входит выявление нарушителей, их идентификация и перехват, а также противодействие террористическим актам, борьба с дронами.
Робототехническая платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Предполагается, что этот робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.
Ранее военные провели учения с боевым роботом «Маркер».
Спикером Рады Украины избрали первого замглавы парламента Стефанчука
Спикером парламента Украины избран первый замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук, соответствующее решение на заседании в пятницу поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Парламент, как единственный законодательный орган, был всегда тем местом, где переплетались политика и законотворчество, но мне кажется, что в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества. Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства», – передает РИА Новости слова Стефанчука в ходе выступления в Раде.
Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе в семье медиков. В 1997 году окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности «Правоведение». В 1999 году окончил Технологический университет Подолья по специальности «Менеджмент производственной сферы».
До избрания спикером занимал должность первого вице-спикера Верховной рады Украины, представителя президента в Раде – советника президента. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Депутат Рады девятого созыва от пропрезидентской партии «Слуга народа».
Во вторник Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента». Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке. В итоге депутаты Рады Украины отправили Разумкова в отставку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил первого зампредседателя Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в украинском парламенте. Его выдвинули на пост спикера Верховной рады.
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Поломка вынудила перенести запуск российских спутников связи
Техническая проблема в приборе на одном из новых российских спутников связи стала причиной переноса его запуска с ноября на декабрь, сейчас она устранена, заявил гендиректор компании « Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» (ИСС, производитель спутника) Николай Тестоедов.
В сентябре источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что старт телекоммуникационных спутников « Экспресс-АМУ3» и « Экспресс-АМУ7» отложен с ноября на декабрь. Впоследствии это подтвердили в ИСС, датой пуска называлось 6 декабря.
«Да, пуск ушел с ноября на первую половину декабря. Причиной стала небольшая техническая проблема. Прибор отремонтирован, последствия сбоя устранены», – передает РИА Новости слова Тестоедова.
«Экспресс-АМУ3» и « Экспресс-АМУ7» изготавливаются компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия « Космическая связь» . Их запустят ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, «Космической связью» и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.
По словам Тестоедова, программа импортозамещения комплектующих для спутников ГЛОНАСС будет выполнена к 2026 году.
« Успеваем. Мы говорим только про спутники « Глонасс-К2» , по которым развернута целевая работа. Остальные аппараты нашего производства будут копировать опробованные на навигационных аппаратах решения. И компонентная база, и микросборки, и отдельные подсистемы будут затем заимствоваться для других аппаратов. Все спутники « Глонасс-К2» с 2026 года будут изготовлены из российской элементной базы» , – сказал Тестоедов.
По его словам, программа импортозамещения будет выполнена, даже если российская микроэлектронная промышленность в силу технологических возможностей не сможет изготовить конкретную микросхему. Тогда ее заменят микросборкой отечественного производства.
«Где-то из-за этого может прибавиться вес по сравнению с использованием иностранной компонентой базы, но наши лучшие в мире ракеты позволяют вывести на орбиту дополнительный груз, а там, где и этого окажется недостаточно, можем использовать ионные двигатели довыведения» , – рассказал Тестоедов.
Что касается коммерческих аппаратов, то в них наличие иностранной полезной нагрузки не лимитировано и определяется заказчиком спутника, поэтому отказываться от иностранных комплектующих в собираемых в России коммерческих аппаратах не планируется.
«Здесь использование импортных комплектующих приемлемо», – отметил глава предприятия.
Ранее сообщалось, что число пусков с космодрома Байконур в этом году вырастет более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Планировалось от 15 до 17 стартов, в частности, трех ракет «Протон-М» и 12-14 ракет «Союз-2». Так, на 15 июля намечен пуск «Протона-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции, в августе-сентябре должны были состояться пуски «Протона-М» с телекоммуникационными аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».