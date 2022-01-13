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13 января, четверг | Последнее обновление — 09:23 | vz.ru
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На Украине заявили о спецоперации Порошенко против президента Зеленского
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко спецоперацией против действующего главы государства Владимира Зеленского.
Гончаренко обвинил Зеленского в том, что тот не занимается политикой. Приезд Порошенко его разбудит, станет «пинком ленивому актеру», считает он.
«Как только вернется Порошенко – Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», – заявил депутат в Telegram.
Также он добавил, что Зеленский долго готовился к приезду Порошенко, взяв два отпуска.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко.
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Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
Шарий: Зеленского не позовут на переговоры России и США по Украине
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«В США Зеленского и Кулебу никто ни во что не ставит, поэтому никто их не будет приглашать на совместные переговоры с Россией. Их мнение никому не интересно», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе не обсуждать Украину без ее участия.
«Я думаю, что обещание Блинкена Кулебе – это очередная шутка и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Лидеры США и России постоянно обсуждают Украину за ее спиной. Кроме того, зачастую после таких обсуждений с Зеленским связывается тот же Блинкен или Нуланд, что говорит о понижении статуса украинского президента до уровня министра», – считает Анатолий Шарий.
«Зеленский делает вид, будто этого не замечает, но это видит весь мир. Абсурд. И очевидно, что в США Зеленского никто ни во что не ставит. Поэтому его не позовут в Женеву или куда-то еще на совместные переговоры. Какой от него толк?» – задается вопросом политик.
«Игроком в украинском вопросе являются Соединенные Штаты, которые используют Украину исключительно как инструмент в своей борьбе с Россией. Хотя, возможно, сейчас им следовало бы больше внимания уделить противостоянию с Китаем», – добавил собеседник.
«А у Зеленского мозгов нет вообще. От него можно ожидать чего-то вроде суицидальной атаки на Донбасс, потому что Россия неоднократно заявляла: силовая попытка Киева вернуть эту территорию обернется катастрофой. Так что всерьез слушать мнение Зеленского и Кулебы в США никто не будет. Их позиция – это гундосить о том, что надо вернуть Крым, а «Северный поток – 2» представляет угрозу Европе. Это полнейшее лицемерие», – заключил Шарий.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.
Отмечается, что «политики выразили общую обеспокоенность» относительно «продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины». Также стороны обсудили итоги консультаций США – Россия в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
По словам Блинкена, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.
Ранее Кулеба и Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменности евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
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США анонсировали новый пакет санкций против России «на случай эскалации»
В среду американские сенаторы-демократы представят новый пакет санкций против России и якобы лично президента Владимира Путина «на случай эскалации» на Украине, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post пишет со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что «сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций (на случай), если президент России (Владимир) Путин вторгнется на Украину», - передает РИА «Новости».
Предлагаемые демократами санкции США могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.
При этом Белый дом поддерживает предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против России, пишет газета со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США выдали главную цель в переговорах с Россией.
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Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко сразу после его возращения
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Защита экс-президента Украины Петра Порошенко просила судью назначить судебное заседание по избранию политику меры пресечения на 17 января, когда экс-президент вернется на Украину.
Также адвокат Порошенко подчеркнул, что оснований для принудительной доставки Порошенко сразу после его возвращения из-за границы нет. Но суд позже дал разрешение на доставку бывшего президента в суд для избрания ему меры пресечения, передает ТАСС.
«Мы со своей стороны сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) обратились в Печерский районный суд с ходатайством официально… Мы требуем от того судьи, в производстве которого есть ходатайство офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года для того, чтобы обеспечить Порошенко возможность по прибытии на Украину прибыть в суд и принять участие в судебном заседании», – сказал адвокат Игорь Головань.
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Украина увидела в детских книгах из РФ угрозу милитаризации своих детей
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввозить в страну три детские книги о машинах и с тестами из России из-за символики, посчитав, что они нацелены на «милитаризацию сознания детей», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех детских книг, в которых была обнаружена пропаганда государства-агрессора...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.
Запрет коснулся детских книг российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «Стихи о машинах малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей 2–3 года».
Указано, что в книгах есть большое число иллюстраций, в которых используется символика «страны-агрессора», силовых и военных структур, а также символика коммунистического режима.
Импортеру отказали на основании закона Украины «Об издательском деле». Книги якобы нацелены на «милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам».
В декабре 2021 года на Украину запретили ввозить пять детских книг из России, в том числе из-за хвалебного стихотворения о ВС России и выделения среди заслуг Екатерины II увеличения российской армии.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам»
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Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
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Украина и Турция обсудили объединение усилий против России в Черном море
Киев и Анкара ведут диалог про усиление безопасности в Черном море, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква отметил, что «Черное море – безусловно, важный и приоритетный регион для Украины». По его словам, Украина и Турция обсуждают «объединение усилий в том, чтобы противостоять усилиям» России, «которая также является черноморской державой». Жовква заявил, что эту тему Украине необходимо обсуждать «с членами НАТО», так как для них «это тоже приоритетный регион», передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио».
Напомним, Жовква заявил, что концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась. При этом он заверил, что вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется. Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение» на саммит НАТО в Мадриде.
Украина заявила о готовности «дать отпор» России
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Концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква сказал, что эта «концентрация» продолжает «колебаться», но «действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации» не наблюдается. По его словам, вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется, но Киев придерживается дипломатического решения проблемы. Жовква заявил о важности ведения переговоров с Россией, передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио».
Комментируя возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Мадриде, Жовква сообщил, что «приглашения еще нет, потому что НАТО не определилось еще окончательно с форматом проведения этого саммита». Он отметил, что, «скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО», то есть «будут приглашены не только члены НАТО, но и страны-партнеры НАТО». Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение». «Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде», – заявил он, добавив, что «Украину на мадридском саммите ожидает позитив».
Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва считает, что заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Медведчук рассказал, сколько должен стоить газ на Украине
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.
«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!» – передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Он подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ страна получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
«Сегодня газ у нас по 1 200 - 1 400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало?» – отметил политик.
Ранее сообщалось, что руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили арест по делу о поставках угля из Донбасса.
Грушко: Угроза Украине – это сама Украина
На переговорах России с НАТО западные партнеры обсуждали Украину не менее полутора часов, хотя до этого заявляли о недопустимости обсуждать украинскую проблематику без присутствия представителей Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Честно скажу, я иногда не понимаю заявлений, которые делаются нашими партнерами. Я читал, что господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, что «ни слова об Украине без Украины». Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность! Еще раз подчеркну, угроза Украине – это сама Украина. Больше никто!» – заявил он.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Германия исключила обсуждение вступления Украины в альянсы
Вступление Украины в какие-либо альянсы на сегодняшний день не обсуждается, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
«Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом», – цитирует ТАСС Хебештрайта.
По его словам, к настоящему моменту вступление Украины в какой-либо альянс не обсуждается.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до подписания Основополагающего акта Россия – НАТО).
В США заявили о возможности конфликта из-за скопления сил России на границе с Украиной
Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Она полагает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».
«Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к конфликту», – передает слова Шерман ТАСС.
Ранее группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву в подготовке к нападению на Украину. Даже был назван предполагаемый срок – январь-февраль. Из-за этой «явной угрозы» администрация Байдена выработала пакет «сверхжестких санкций», подразумевающих «полную изоляцию российской финансовой системы».
Владимир Путин предупредил, что в случае, если эти «суперсанкции» действительно будут введены, Россия пойдет на полный разрыв отношений с США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
На Украине начали работы по созданию барражирующих боеприпасов
На Украине начаты работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов воздушного базирования, сообщает издание «Украинский милитарный портал».
«В конструкторском бюро «Южное» начали работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов. Перспективные боеприпасы предназначены для поражения широкого диапазона разных целей. Их можно будет применять с разных авиационных пилотируемых и беспилотных (БПЛА) авиационных платформ», – передает РИА «Новости» сообщение.
Напомним, задача так называемых «барражирующих беспилотников» – какое-то время после запуска оставаться в воздухе, осуществляя поиск цели, а после обнаружения совершить атаку и самоподрыв с целью ее уничтожения.
Тем временем в России завершились испытания барражирующих боеприпасов «Куб». Серийные поставки начнутся с 2022 года.
Летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «Куб». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019». Беспилотник разработан компанией ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Также ведется разработка первого морского беспилотника-камикадзе.
США с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации вокруг Украины
Американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», – заявила Шерман после заседания Совета Россия – НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия должна сделать выбор в отношении Украины: путь дипломатии или масштабные последствия.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В российском МИД не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
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