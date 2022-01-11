Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве

Власти Москвы отмечают значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны, заявил мэр столицы Сергей Собянин а заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», это количество, процент достаточно быстро нарастает», – цитирует ТАСС Собянина.

Он также отметил, что количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве быстро увеличивается, в течение 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости.

«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – отметил мэр.

Собянин предупредил, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости.

«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события», – заявил градоначальник.

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля.

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