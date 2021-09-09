На форуме «Россия – страна возможностей» стартовал марафон историй успеха известных специалистов

Марафон историй успеха известных врачей, бизнесменов и чиновников начался на форуме «Россия – страна возможностей» в Крыму, форумчане услышат о том, как люди достигали своих целей, узнают рецепты успеха.

Модераторами встречи выступили журналист, ведущая, модератор информационного агентства ТАСС Ирина Сокол и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Из тысячи талантливых участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые приехали на форум, мы выбрали порядка 30 ярких людей, чтобы они поделились своими историями успеха: рассказали о том, что происходило в их жизни до конкурса, после конкурса, раскрыли интересные подробности своей биографии. Уверен, что это будет не только интересно, но и полезно. Все спикеры уже достигли в жизни многого, им есть, что рассказать», – отметил Антон Сериков.

Марафон историй успеха открыл Антон Алексеев, победитель конкурса «Лидеры России», советник губернатора Ростовской области. Он рассказал о возможностях и новых вызовах, которые открываются после участия в проектах платформы «Россия – страна возможностей».

«Меня пригласили после конкурса «Лидеры России» на государственную службу. И передо мной встала задача по цифровизации в Ростовской области – по цифровизации субъекта внушительной площади. Для меня это был масштабный вызов – запустить процессы цифровизации по новым инициативам, когда об этом только еще учились понимать и знать. Появлялись только первые курсы по цифровой трансформации. Мне необходимо было сделать проект и для жителей, и для бизнеса, и для общественных организаций, и для государственной службы. Мы запустили и цифровую прокачку, и знаменитый «Цифровой прорыв» на весь Федеральный Южный округ, и запустили сертификат для жителей, которые бесплатно в пандемию получили образование. По нашей программе 37 женщин в декрете запустили собственное дело и получали деньги благодаря нашим инициативам. Мы своей деятельностью взбудоражили общественность, и нам даже дали «IT-столицу России» в «Международной премии Рунета» в конце прошлого года», – рассказал Алексеев.

Глеб Глебов, участник конкурсов «Топблог» и «Лидеры России», рассказал историю о том, как врач обычной больницы может стать экспертом в социальных сетях и медиа: «До знакомства с платформой «Россия – страна возможностей» я работал просто хирургом в обычной больнице. Когда настигла пандемия, я сразу же попал в «красную зону», и с самого начала никто не знал, как правильно лечить ковид. Благодаря этому социуму врачей, с которыми я познакомился на «Лидерах России. Здравоохранение», мы общими силами написали методичку, которую я опубликовал в своих социальных сетях. Я не знал, что она будет так популярна. Потом начался конкурс «Топблог», благодаря этим полученным знаниям свой Instagram с 1 тыс. подписчиков я масштабировал до 69 тыс. подписчиков. За это время я провел бесплатно более 7 тыс. консультаций в Instagram, методичку по ковиду скачали уже порядка 700 тыс. человек. И мы дальше развиваемся, прогрессируем, сейчас создаем мобильное приложение, потому что иногда тяжело попасть к врачу, тяжело интерпретировать анализы и получить правильные рекомендации по пост-ковидной реабилитации, поэтому это приложение будет всем помогать, все это будет бесплатно».

История Егора Богданова, участника конкурса «Цифровой прорыв», была посвящена тому, как важно не бояться делать новое, если хочешь добиться успеха: «Когда я узнал о конкурсе и решил принять участие, у меня не было команды. Знакомые программисты отказывались от участия, боялись. Я же не боялся и собрал команду на платформе «Россия – страна возможностей». Тот хакатон мы выиграли. Я – не программист Яндекса, не работаю в Mail.ru – стоял на сцене в роли победителя хакатона. Это стало для меня отправной точкой, я понял, что только в начале большого пути. Позже был финал конкурса, где мы тоже одержали победу. После финала стало поступать много деловых предложений, сейчас я IT-предприниматель. Я верю в то, что все только начинается, все самое интересное впереди. Призываю всех не ждать сигналов, а сделать сегодня то, что разделит вашу жизнь на до и после».

История участника проектов «Лидеры России» и «Мастера гостеприимства» Артура Инджиева была посвящена стремлению и упорству. «Лично на моем жизненном пути только упорство помогало мне добиваться чего-то. Я себя попробовал в абсолютно разных сферах, стараюсь параллельно развиваться в нескольких проектах, которые меня вдохновляют. «Россия – страна возможностей» стала моим домом, моей семьей, сейчас мы делаем многое совместно», – отметил он.

Дмитрий Гусев, участник конкурса «Мастера гостеприимства», считает, что успех – это лишь череда неудачных попыток: «Я верю в то, что я делаю, и делаю это уже давно, можно сказать, бью в одну точку, пытаясь добиться того, что считаю действительно важным и нужным. Даже если большинство считает иначе. Нужно пробовать, нужно пытаться, не ошибается тот, кто ничего не делает. И если у вас действительно есть идея, если вами движет какая-то история, ее надо развивать, добиваться, особенно в России, которая у нас страна возможностей».

О важности мечты сказал и Павел Санников, участник конкурса «Мастера гостеприимства», создатель и руководитель проекта «Долина мечтателей»: «Мы на Байкале тоже умеем мечтать и реализовывать мечты. Моя мечта детства – создать проект, направленный на благо и развитие своего региона. «Долина мечтателей» – это именно такой проект, это новый формат – снежный отель, глэмпинг. В этом году я поучаствовал в конкурсе «Мастера гостеприимства», он дал мне еще больший импульс для развития, в этом году после конкурса мы создаем еще две туристических объекта».

Мать четверых детей, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, участница конкурса «Лидеры России» Ирина Волынец поделилась привычками успешных людей. Среди них: честность к людям, жизни и себе; ответственность; безграничная вера в себя и свое дело; способность выходить из зоны комфорта; благодарность к жизни и к окружающим.

«На мой взгляд, каждая из этих историй является вдохновляющей. Было очень приятно их слушать. Несмотря на то, что я вижу большое количество спикеров в ежедневной своей деятельности, пообщаться с людьми с горящими глазами всегда приятно. Искренняя благодарность вам, не только как от модератора, но и как от человека», – подытожила Ирина Сокол.

В форуме «Россия – страна возможностей» принимают участие несколько тысяч человек, среди которых участники проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». На протяжении четырех дней талантливые и амбициозные молодые люди со всей страны будут строить Город мечты в Капсельской бухте и наполнять его смыслами. Помимо обширной образовательной программы, участников ждет симфонический спектакль, шоу воздухоплавания, несколько концертов и рейв-вечеринка. Один из самых ярких моментов программы - создание участниками десяти масштабных арт-объектов, посвященных разным эмоциям и состояниям на пути развития личности. Онлайн-трансляция форума доступна на сайте rsv.ru.

Форум проводится по поручению президента России, председателя наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимира Путина. Организатором форума «Россия – страна возможностей» выступает одноименная президентская платформа в партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ».