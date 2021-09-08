Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой

Защита не успела допросить умершего свидетеля по делу MH17

Защита не успела опросить скончавшегося свидетеля по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, который имел сведения о ЗРК «Бук», сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.

«Этот свидетель был военным экспертом, который поделился сведениями о ЗРК «Бук», – сообщила РИА «Новости» адвокат.

По ее словам, этого свидетеля успела опросить прокуратура Нидерландов, после чего его свидетельства были добавлены в досье. При этом защита не знает, будет ли гособвинение использовать их как доказательства.

«В зависимости от дальнейших заявлений прокуратуры на этот счет, мы сможем оспорить решение, так как у нас не было возможности его опросить. Для нас это было важным. Так что мы собираемся поднять вопрос о том, можем ли мы использовать заявления этого свидетеля сейчас, когда у нас больше нет возможности его опросить», – подчеркнула тен Дуссхате.

Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что скончавшийся свидетель по делу о крушении МН17 был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова.

Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.