Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в регионах России сформирован запас вакцины от коронавируса на месяц бесперебойной работы.

«Достаточное количество вакцин во всех регионах, фактически запас сформирован на один месяц бесперебойной работы», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Мурашко, в осенний период повысилась социальная активность населения, поэтому очень важно привиться. Он добавил, что во многих странах считают, «что этот период осенний может дать повышение заболеваемости».

Министр также рассказал, что иммунологическая комиссия на этой неделе примет решение о том, как совмещать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.

«На этой неделе пройдет заседание иммунологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости», – сказал Мурашко.

Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.