Экс-министр транспорта Карелии отказался признавать вину по делу о взяточничестве

Касперская об аресте по делу о госизмене главы Group-IB: У него был редкий вид бизнеса

«Арест Сачкова – значительное событие для всей российской IТ-индустрии, его компания – лидер в таком редком направлении, как расследование компьютерных преступлений», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Касперская. В среду в Москве основатель компании Group-IB Илья Сачков был взят под стражу по делу о госизмене.

«Сачков сам плотно работал с правоохранительными органами. Но пока непонятно, какие претензии у силовиков возникли к фигуранту», – отметила президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, Group-IB – чуть ли не единственная компания в России, которая занимается поиском криминала в компьютерных сетях. «Они совершенно точно лидеры в этом направлении. Это довольно редкий и сложный вид бизнеса», – добавила она.

Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.

По мнению Волкова, Сачков непричастен к преступлениям. «У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет», – цитирует нового руководителя радио «Говорит Москва». Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил, что обвинения связаны с тем, что Сачков обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. «Наверное, ему надо было разделять компании и самому определять, где находиться. Выйти за рубеж и сказать «здесь мы работаем на одних, а там на других», не получается. Здесь история международной сложности», – сказал Клименко в эфире радиостанции.

Следствию необходимо разъяснить подозрения в отношении Сачкова, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, что «нет ничего хуже этого состава преступления», так как подобные дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме из-за содержащейся в материалах гостайны. «Но учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IТ-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», – цитирует Титова РИА «Новости».

Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он также является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД.

По данным следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС вечером в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы сразу нескольких стран. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил он. Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке. «Позже его отправят в СИЗО «Лефортово», где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости», – рассказал он.

Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения, пишет «Лента.ру». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.