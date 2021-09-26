Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
«Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Как уберечь детей от суицида

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нужно объяснять на государственном уровне детям, что обратиться к психологу – это не страшно и не стыдно. За это не посадят в психоневрологический диспансер навечно и никто не будет смеяться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Боксер Усик как символ нормальности

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Феномен Александра Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Новые санкции США против России

Вассерман и право на оружие

Обсуждение: 5 комментариев

Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев

Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи

       26 сентября 2021, 19:41
    Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос.

    «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости»

    В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем.

    «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог.

    Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. 


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    Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
       25 сентября 2021, 17:48
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.

    «Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».

    Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.

    На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».

    Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.

    «Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.

    Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

    Коментарии (139)
    Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне
       25 сентября 2021, 19:41
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен, заявил президент Владимир Путин.

    Президент в субботу провел встречу с избранными главами регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ему о высоких результатах «Единой России» в республике.

    «Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

    Кадыров отметил, что в республике удалось одержать победу над терроризмом.

    «И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию», – обратился глава Чечни к президенту, передает ТАСС.

    По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день».

    «Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ», – сказал Путин Кадырову.

    Коментарии (86)
    Названа вероятная причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
       25 сентября 2021, 12:57
    Фото: Martin Siepmann/Image Broker/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна, сообщили в судоходной компании «Волжское пароходство».

    «Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. Так добавили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.

    «Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен», – добавили в «Волжском пароходстве».

    Стало известно, что российский сухогруз «Русич 10» ходил под флагами Мальты и Германии. Отмечается, что сухогруз построен в 2006 году на «Окской судоверфи». Длина судна составляет 128 метров, ширина 17 метров.

    В 2007 году сухогруз «Русич 10» ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешел под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским.

    Порт приписки Санкт-Петербург. Судовладельцем является российская судоходная компания «Волжское пароходство».

    Ранее береговая охрана Турции сообщила, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкое судно «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор, пострадавших нет. На место столкновения на помощь направлены три спасательных катера и 14 буксиров. Оба сухогруза отшвартовали и поставили на якорь в порту, сообщила береговая охрана Турции.

    Коментарии (14)
    Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии

    24 сентября 2021, 14:05

    Текст: Алина Назарова

    Анкара ожидает от Москвы других подходов в Сирии, заявил президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.

    «В Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», – сказал президент Турции, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

    Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. 

    Коментарии (52)
    Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
       26 сентября 2021, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель минобороны были там в начале сентября.

    Видео опубликовал канал «Россия 24».

    На кадрах Путин во время отпуска с удочкой ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке. Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. «Солидно», – прокомментировал Шойгу. В ответ Путин пошутил, что если лучше работать, будет лучше. Шойгу указал на изображение камина в палатке. Путин заявил: «Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите». «У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Впечатление на Путина произвели маралы. Президент сказал: «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной». Он пошутил, что «им бы на Олимпийских играх выступать», «равных бы не было никого».

    На опубликованном видео Путин отправляется к месту рыбалки – на катере уже находятся необходимые снасти и удочки. Рыбалка завершилась удачно –отдыхающим удалось вытащить из реки «хорошую щучку», передает РЕН ТВ.

    Напомним, в сентябре Путин после поездки на Дальний Восток отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

    Коментарии (86)
    Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома

    25 сентября 2021, 17:55

    Текст: Вера Басилая

    Россия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

    «Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект.

    Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

    Коментарии (1)
    Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе
       26 сентября 2021, 17:47
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

    Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать».

    «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков.

    Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД.

    Коментарии (10)
    Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России
       25 сентября 2021, 11:44
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС.

    «Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик.

    Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

    Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

    Коментарии (22)
    Путин призвал вытащить россиян из бедности
       25 сентября 2021, 16:47
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.

    «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.

    «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент.

    Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент.

    Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

    Коментарии (169)
    Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ
       25 сентября 2021, 17:53
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.

    «Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.

    Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.

    Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

    Коментарии (25)
    Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании
       25 сентября 2021, 16:55
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.

    «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.

    Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин.

    Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов.

    «Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства.

    Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

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    Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран

    25 сентября 2021, 18:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин.

    «Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС.

    Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

    Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны».

    Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

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    Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу

    25 сентября 2021, 18:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС.

    «Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.

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    Путин оценил итоги выборов в Госдуму
       25 сентября 2021, 16:33
    Фото: лексей Никольский/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.

    «Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.

    «Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он.

    Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

    Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.

    В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

    Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

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    Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF
       25 сентября 2021, 14:17
    Фото: Horst Galuschka/DPA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF.

    «Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – заявил Левитин.

    В России в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею.

    В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации.

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