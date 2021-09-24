В РХТУ заявили о сохранении почетного статуса доктора Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сохранит статус почетного доктора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева после ухода с поста главы германского правительства, сообщили в пресс-службе вуза.

«Статус присваивается человеку, не смотря на его должность/титул, и остается пожизненно», – заявили в РХТУ, отвечая на вопрос, сохранится ли за Меркель звание после ухода с поста канцлера, передает РИА «Новости».

В вузе добавили, что о возможности проведения лекции Меркель сообщат дополнительно.

Как отмечается на архивной версии сайта РХТУ, решение о присвоении титула почетного доктора РХТУ федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель было принято на заседании ученого совета университета 25 января 2012 года.

Меркель является почетным доктором ряда университетов – Лейпцигского, Иерусалимского, Вроцлавского, Тель-Авивского, женского университета Ихва в Сеуле.

Ранее во вторник Меркель вместе с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом в городе Штральзунде в Мекленбурге – Передней Померании приняла участие в одном из последних крупных митингов в предвыборной кампании. Меркель простилась с избирателями округа, из которого восемь раз получала прямой мандат на выборах в Бундестаг ФРГ.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе, Меркель не претендует на новый срок в должности.