Техгруппа подтвердила верность расшифровки онлайн-голосов москвичей на выборах

Техническая группа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов жителей столицы, полученных системой дистанционного электронного голосования 17-19 сентября, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«(Технической группой) подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня», – сказал Венедиктов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было. «Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов. И здесь происходит подмена, здесь слово «данные» путается со словом «официальные протоколы». Потому что результаты по муниципальным выборам мы дали в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету», – сказал Венедиктов, передает РИА «Новости».

По его словам, далее наступило время оформления протоколов.

В свою очередь председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев указал, что ОП имела полный доступ к системе онлайн-голосования и не обнаружила никаких нарушений. «Гражданское общество России осуществляло общественных контроль за выборами, в том числе и общественный контроль за дистанционным электронным голосованием. … Нам был дан полный, стопроцентный доступ ко всей системе [ДЭГ] без каких-либо исключений, у нас был доступ ко всем транзакциям», – заявил он.

По словам Григорьева, общественные наблюдатели в ходе трех дней голосования скачивали «полную стопроцентную базу транзакций» онлайн-голосования, в присутствии общественных организаций, СМИ «запечатывали это в сейф-пакет и помещали в сейф, который находился под круглосуточным надзором». «В последний день, когда подводились результаты, мы скачали итоговую базу данных всех транзакций, под которые подводился результат выборов, и, когда сами подводили итог уже после голосования, мы осуществили сравнение того, что мы каждые из этих трех дней скачивали, и того, что было в базе данных, по которой подводились итоги. Стопроцентное совпадение. Мы стопроцентно гарантируем, что никаких добавлений, убавлений или модификаций не было», – подчеркнул он.

Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.