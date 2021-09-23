Пригожин защитил Моргенштерна от обвинений Мизулиной из-за стрельбы в Перми

Рэпера Моргенштерна нельзя обвинять в растлении молодежи, поскольку он не пропагандирует, а культивирует какие-то вещи в своей деятельности, заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на высказывание члена ОП Елены Мизулиной о том, что инцидент в Перми связан с творчеством артиста.

Член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что, по предварительным данным, 18-летний парень, который в понедельник устроил стрельбу в пермском университете, является фанатом рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), передает Газета.Ru. Она уточнила, что, по ее мнению, исполнитель – это один из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

«Я с этим не согласен, потому что нельзя Моргенштерна обвинять в растлении молодежи. Нельзя вину взрослых перекладывать на детей. Это мы не доглядели: продали не тем оружие, где-то не доглядели за социальными сетями. Сделать крайним Моргенштерна можно, конечно, но это неправильно. Образ артиста, безусловно, может служить примером для фанатов, но не в данном случае», – говорит Пригожин.

Он подчеркивает, что ни в коем случае не оправдывает творчество рэпера и все, что он делает с точки зрения культуры, в частности присутствие ненормативной лексики в песнях ему не нравится. Но с точки зрения креатива и образов, считает Моргенштерна очень харизматичным и талантливым парнем.

«Со стороны актерского мастерства, своей подачи – он красавец в этом смысле. Мне не нравится его пошлые истории, но это потому, что я родился на Кавказе, где у нас другое воспитание при взрослых, при детях, при женщинах. Когда на эмоциях ты ругаешься матом – это один вопрос, а когда ты его возводишь в культ – это совсем другие вещи. Он не пропагандирует, а культивирует – это разные вещи, он хайпует», – считает продюсер.

Собеседник убежден, что популярность Моргенштерна сложилась не из-за того, что считается, что он эталон правильного поведения, а из-за того, что он делает что-то нестандартное и эпатажное. При правильном воспитании детей, по его мнению, никакой исполнитель повлиять на них не может.

«В трагедии в Казани тоже Моргенштерн виноват? Крайних не нужно искать, надо трансформировать общество, моделировать правильные вещи, показывать хороший пример. Не осуждать, а предлагать. Мы же классических музыкантов не обсуждаем. А как сегодня стать известным? Только через хайп, чем новые звезды и пользуются. Кто в этом виноват?» – заключил Пригожин.

В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и «Family». Свою вину артист не признал, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В результате суд назначил рэперу штраф в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным, однако артист обжаловал данное решение.

Напомним, в мае на лицей в Казани было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли восемь человек, более 20 пострадали.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.