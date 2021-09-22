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Путин пообещал приехать на 100-летие Адыгеи
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Президент Владимир Путин заявил, что постарается приехать на 100-летие Адыгеи в следующем году.
Главу государства пригласил в республику глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи по видеосвязи, передает РИА «Новости».
«Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно», – сказал в ответ Путин.
В августе президент посетил Нижний Новгород, где принял участие в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.
Путин продлил на год действие контрсанкций
Президент России Владимир Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны на 2022 год.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Глава государства также поручил правительству обеспечить осуществление мер для реализации указа.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Ранее Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Путин наградил обезвредивших напавшего на вуз в Перми полицейских
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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По Министерству внутренних дел. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции», – сообщается на сайте Кремля.
Также старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место происшествия. Калинин обезвредил и задержал стрелка, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным
Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявших близких в результате стрельбы в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он подчеркнул, что президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Стало известно об изменении графика Путина из-за ЧП в Перми
Президент России Владимир Путин изменил свой рабочий график из-за стрельбы в университете в Перми, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Погибли шесть человек, ранены 24. Подозреваемый оказал сопротивление прибывшим на место ЧП правоохранителям и был ранен при задержании сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Перми, он назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе.
«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой, передает ТАСС.
Он также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии.
«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – добавил глава государства.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Кремль рассказал о подготовке визита Эрдогана в Россию
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным готовится, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, «повестка дня [на переговорах будет] самая обширная, начиная с двусторонних отношений, это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть, о чем поговорить в этом контексте». «Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты», – прогнозирует Песков.
Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов
Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.
Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС.
Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах».
«Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства.
Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела».
«В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент.
Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%».
«Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он.
Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости».
Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».
Ранее сообщалось, что рынок труда в России вернулся на доковидный уровень.
Путин представил кандидатуры на пост главы Дагестана
Президент Владимир Путин представил троих кандидатов на пост главы Дагестана, в их числе врио главы республики Сергей Меликов, сообщает Народное собрание региона.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир Касумович – член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил Магомедович – заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович – временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».
Путин 5 октября 2020 года принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Меликов.
Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом кандидатур.
Путин заявил о восстановлении российской экономики
Российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Отмечу, что несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией. «По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», – сказал Путин.
Президент также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».
«Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономике, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку», – сказал он.
Как следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, рост ВВП России в 2021 году составит 4,2%.
Путин потребовал добиться прогресса по всем национальным целям развития к 2024 году
К 2024 году следует добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития страны, поэтому бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки в части стратегически важных направлений, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, в связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, «требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях». «В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», – перечислил президент.
На этом фоне он указал на необходимость сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающую все регионы и повышающую доходы, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Он также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.
Названо время встречи Путина с Памфиловой
Встреча президента России Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой по итогам выборов в Госдуму запланирована на 12.00 мск понедельника, сообщил член ЦИК Павел Андреев.
«В 12.00 у нас планировался брифинг по предварительным результатам выборов. Вы знаете, что на сегодня запланирована встреча председателя комиссии (Эллы Памфиловой) с президентом. И эта встреча сейчас как раз стоит на 12.00», – сказал Андреев, передает ТАСС.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Путин поручил отразить в законе о бюджете приоритетные вопросы
Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на совещании с правительством, что «все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете», передает РИА «Новости».
Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.
«Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента», – заметил он.
Ранее в проекте бюджета на 2021 год спрогнозировали рост ВВП на 4,2%.
Путин призвал обеспечить полную доступность первичного звена здравоохранения
Президент Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах.
«К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что средства, выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России, должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели.
Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости
Президент Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.
«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По данным пресс-службы, президент России отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.