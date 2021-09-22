Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету «Нью-Йорк таймс» из-за статьи 2018 года, в которой была опубликована информация о финансовом положении его семьи и налоговые документы.

Как сообщает AP, экс-лидер в иске, поданном во вторник в штате Нью-Йорк, обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года из-за разглашения сведений из налоговых документов, полученных ею в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа. Согласно иску, в распоряжении Мэри Трамп оказалось более 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с «крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией», передает ТАСС.

Дональд Трамп также обвиняет газету «Нью-Йорк таймс» и трех ее журналистов в попытках добиться от племянницы информации «для получения собственной выгоды», хотя те, согласно иску, знали о запрете на разглашение. Юристы Трампа считают, что Мэри Трамп и газета «были мотивированы личной местью» и желанием изменить «политическую повестку». Экс-президент обозначил желаемую компенсацию в размере 100 млн долларов.

В статье 2018 года, о которой идет речь, журналисты «Нью-Йорк таймс» попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения Трампа, что он самостоятельно сколотил состояние. Согласно информации газеты, Фред Трамп передал своему сыну не менее 413 млн долларов, в том числе с помощью различных методов по минимизации налогов. В своей книге, опубликованной в 2020 году, Мэри Трамп сообщила, что она была источником газеты.

В «Нью-Йорк таймс» иск Трампа назвали «попыткой заставить замолчать независимые СМИ», и добавили, что тема статьи имела большую общественную значимость. В свою очередь Мэри Трамп назвала дядю «неудачником», а его иск – актом «отчаяния».

Ранее Мэри Трамп подала на экс-президента США в суд, обвинив в том, что он и другие ее родственники «лишили ее миллионов долларов и выдавили из семейного бизнеса».

Напомним, Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

В книге племянница президента США сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах. Она обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа.