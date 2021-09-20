Поезд с победителями «Большой перемены» прибыл во Владивосток

«Путешествие мечты» для победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди учеников 5-7 классов завершилось во Владивостоке. За две недели школьники преодолели более 9 тыс. 300 километров от Москвы до Владивостока.

Поезд проследовал остановками в знаковых российских городах, школьники осмотрели природные достопримечательности, посетили исторические и культурные объекты страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Путешествие по России для школьников стало призом за победу в конкурсе «Большая перемена», финал которого состоялся в июле в Международном детском центре «Артек». Путешествие для 150 ребят началось 6 сентября на Казанском вокзале Москвы и завершилось 20 сентября во Владивостоке. Победители «Большой перемены» побывали в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске, увидели Уральские горы, озеро Байкал, познакомились с объектами Космодрома «Восточный». Генеральным партнером «Путешествия мечты» выступает ОАО «Российские железные дороги».

«Такая поездка бывает раз в жизни. Я встретилась с людьми, с которыми мечтала встретиться, увидела Байкал. «Большая перемена» дает многим детям возможность реализовать свои проекты, и это очень здорово», – поделилась впечатлениями победитель конкурса Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга.

«Больше всего мне запомнился Новосибирск – там очень крутой зоопарк. Хотя нельзя сравнивать города, все они – замечательные. Не верится, что мы проехали через всю Россию на новом поезде, который был создан специально для нас», – рассказал победитель «Большой перемены» Дмитрий Яковлев из Пскова.

«Путешествие мечты» по маршруту «Владивосток-Москва» стартует 21 сентября и завершится 5 октября 2021 года, в него также отправятся 150 победителей конкурса «Большая перемена». Поезд пройдет с остановками в Хабаровске, Амурской области Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде и завершит свой путь в Москве на Казанском вокзале.

На всем пути следования для участников конкурса будет организована образовательная и экскурсионная программа. В пространстве образовательного лектория мотивационные встречи со школьниками проведут состоявшиеся профессионалы в сфере науки, искусства и образования. В специальном вагоне поезда «Большой перемены» – медиастудии – участники путешествия создадут трэвел-шоу «Путешествие мечты. LIVE». Выпуски шоу будут транслироваться в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте.