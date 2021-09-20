Путин представил кандидатуры на пост главы Дагестана Зюганов заявил об успехе КПРФ на выборах Жириновский возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме нового созыва 20 сентября 2021, 12:22

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавит фракцию партии в Государственной думе восьмого созыва. «А как вы думаете, кто (возглавит)? Кто восьмой раз привел партию сюда (в Госдуму)? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал», – сказал Жириновский ТАСС в понедельник, уточнив, что сам возглавит фракцию. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов 20 сентября 2021, 07:56

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа 20 сентября 2021, 00:47 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму. «Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов». «Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов. Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов 20 сентября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов 20 сентября 2021, 04:36 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме 20 сентября 2021, 09:52

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости». Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов. По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний. Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Политолог объяснил успех «Единой России» поддержкой со стороны Путина 20 сентября 2021, 01:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент страны в ходе нынешней избирательной кампании создал мощную связку с «Единой Россией», что и сыграло в пользу партии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя успех единороссов на выборах в Госдуму. «Мы видели, что президент постоянно поддерживал «Единую Россию», несколько раз собирал у себя лидеров партии, выслушивал их предложения, оценивал народную программу ЕР. Также Путин выступал на обоих съездах ЕР», – напомнил профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев в ходе марафона «Ночи выборов». При этом, подчеркнул эксперт, ЕР не стоит рассматривать как аналог президента, поскольку рейтинг Путина, уровень поддержки среди россиян у него гораздо выше. «Однако, в данном случае, у большей части электората возникла прочная ассоциация главы государства с «Единой Россией», – сказал Матвейчев. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей, региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, которые возглавили списки партии на выборах. «Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой... От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте партии. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Также «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,22% протоколов с избирательных участков. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов 20 сентября 2021, 09:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Венедиктов пояснил процедуру подсчета голосов москвичей с «отложенным решением» 20 сентября 2021, 01:25 Текст: Антон Никитин

Голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. «Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос», – приводятся слова Венедиктова на сайте Общественной палаты Москвы. Как сообщал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования. По словам Венедиктова, дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов 20 сентября 2021, 00:47

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Опубликованы результаты голосования после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков на выборах в Государственную думу. Согласно данным ЦИК, лидирует партия партия «Единая Россия», набирая по партийному списку 45,13% голосов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,79%, «Коммунисты России» – 1,43%, РЭП «Зеленые» – 0,98%, Партия «Яблоко» – 0,92%, «РПСС» – 0,73%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 40% протоколов 20 сентября 2021, 02:44 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, «Новые люди» – 6,14%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,76%, «Коммунисты России» – 1,40%, Партия «Яблоко» – 0,98%, РЭП «Зеленые» – 0,94%, «РПСС» – 0,72%, Партия «Родина» – 0,68%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов 20 сентября 2021, 11:08

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. В Госдуме выявили распространение фейков о выборах зарубежными НПО 20 сентября 2021, 00:43 Текст: Антон Никитин

Зарубежные неправительственные организаций (НПО) массово распространяли недостоверные сообщения о ходе голосования в России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «В дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России. В первую очередь это относится к информации движения «Голос», признанного иноагентом <…> Зафиксированы также факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Он добавил, что у комиссии есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», «направленной на дискредитацию выборов». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края 20 сентября 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора региона после обработки протоколов с 99,75% избирательных участков, сообщили в краевой избирательной комиссии. По последним данным, Дегтярев набрал 56,81% голосов избирателей. «Сейчас у меня на руках информация о результатах голосования, которые включают в себя результаты протоколов с 99,75% избирательных участков. Фактически только с двух избирательных участков пока не введены протоколы. <…> За Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 607 голосов, что составляет 56,81%», – приводит слова представителя комиссии ТАСС. По данным избиркома, Марина Ким от «Справедливой России – За правду» набрала 25,39% голосов, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров – 10,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,53%. Напомним, после обработки 70,41% протоколов Дегтярев более чем в два раза опережал ближайшего соперника на выборах губернатора Хабаровского края. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос. Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, «Новые люди» – 6,14%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Минченко оценил предварительные итоги выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 11:12

Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Гадать о том, пройдут «Новые люди» в Госдуму или нет, абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – они либо встретятся, либо нет. А вот Жириновский совершил подвиг», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя предварительные результаты голосования. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, выборы в России прошли достаточно спокойно. Также собеседник указал на точность прогнозов социологических служб. «Социологи из ВЦИОМ и ИНСОМАР в преддверии проведения голосования обозначили довольно точные прогнозы, в результате голоса распределяются примерно в том диапазоне, что и предполагалось», – пояснил он. Что касается партии ЛДПР, которая предварительно показала худший результат, чем на предыдущих выборах, то, по мнению Минченко, это не неудача, а прорыв. «Всю предвыборную кампанию тащил на себе лично Владимир Жириновский. В свои 75 лет он совершил подвиг», – считает эксперт. Также политолог указал на то, что большой вопрос этих выборов – пройдет ли партия «Новые люди» в Госдуму, сохранив за собой необходимые 5% голосов. «Но гадать тут абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – есть два варианта: они либо встретятся, либо нет», – сыронизировал эксперт. Тем не менее Минченко считает, что «Новые люди» фактически «убили» те партии, которые не смогли набрать 3% голосов». «Думаю, что важную роль в этом сыграли последние дебаты партий и слова бывшего мэра Якутска и кандидата в Госдуму от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой о том, что все партии предлагают очень разумные вещи, но не проходят в Госдуму, поэтому нужно объединиться вокруг «Новых людей», – пояснил он. Из остальных партий, по мнению эксперта, наибольший потенциал дожить до следующих выборов есть у «Партии пенсионеров». «Еще один любопытный момент – это инцидент в Забайкальском крае, где кандидат от «Справедливой России – За правду» Юрий Григорьев, проводя достаточно вялую кампанию, вышел на первое место в рейтинге, а сейчас его обвиняют в скупке голосов. Это такой первый неприятный звоночек, акт возвращения в 90-е годы» Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на выборах в Госдуму победили новые лица и технологии, а также разбиралась, кто запускает фейки о выборах в России.