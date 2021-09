Рогозин сравнил Роскосмос с невестой Анонсированы первые испытания метеоракет в России 2 сентября 2021, 15:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые летно-космические испытания метеоракет могут пройти на юге России до конца года, в настоящее время ведется работа по их организации, сообщил в кулуарах VI Восточного экономического форума советник губернатора Ростовской области, председатель экспертного совета центра космических технологий «Арктурус» Антон Алексеев. «Ведется работа по организации летно-космических испытаний разработок инновационных компаний на юге страны. Если все получится, то метеоракеты будут испытаны уже в этом году», – передает ТАСС слова Алексеева. Он добавил, что в ноябре планируется запуск первого малого космического аппарата – спутника, созданного в Ростовской области с участием команды школьников региона. «Несколько дней назад мы представили его губернатору Ростовской области, на нем расписались школьники, которые дали несколько идей для экспериментов – их подписи стоят на спутнике, который полетит на орбиту Земли на 550 км», – рассказал Алексеев. Ранее сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в НПО машиностроения.

Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 03:22

Фото: Doug Mills/Pool/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24». Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные». Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат». Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно». При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости». Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украина предъявила требования Западу в связи с запуском «Северного потока – 2» 1 сентября 2021, 19:02

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Ведутся разговоры о том, чтобы исключить синхронное плавание из программы Олимпийских игр, сообщила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в рамках марафона «Новое знание». Также рассматривается вариант убрать женский дуэт и заменить его на смешанный дуэт. По словам Ромашиной, «ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди». Как рассказала спортсменка, «многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр». «Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты – новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады», – приводит ее слова ТАСС. Ромашина выразила надежду, что «это не будет сделано за счет замены на женский дуэт». Она отметила, что «количество медалей ограниченно», спортсменам «очень хочется развития», иметь возможность «выигрывать не две, а три медали» в данном виде спорта. Однако, по ее словам, «пока неутешительные прогнозы – в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт». Спортсменка подчеркнула, что «это все только разговоры». «Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире», – заявила она. Напомним, сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград - в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Олимпиаде с 2000 года. Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский телеканал назвал Зеленского «президентом Левински» 1 сентября 2021, 21:35

Фото: Bill Ingalls/Nasa/Planet Pix/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Американский телеканал назвал Зеленского «президентом Левински» 1 сентября 2021, 21:35

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Текст: Елена Лексина

Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США 2 сентября 2021, 11:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет» 1 сентября 2021, 18:52

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности» 1 сентября 2021, 23:30

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Николай Васильев

«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье. Запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду непризнанной республики. «Решение МВД Украины о блокаде – развитие того заявления, которое сделал украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Кишинев. Тогда, напомню, он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве», – отметил Александр Щерба, экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах. С 1 сентября на Украине действует запрет на въезд в страну и транзит через нее машин с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сообщение об этом во вторник опубликовало украинское МВД. На территорию страны будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (читай – молдавскими) либо с так называемыми нейтральными номерами. В ведомстве сообщили, что о нововведениях оповестили власти Молдавии. В среду решение Киева раскритиковали в МИД России. «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тыс. граждан республики у 80 тысяч есть гражданство Украины. «Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье», – констатировал Щерба. Он пояснил – механизм получения нейтральных номеров для жителей Приднестровья, у которых нет гражданства Молдавии, или под вопросом, или значительно затруднен. «То есть граждане Украины, проживающие в Приднестровье, не могут получить нейтральные номера, пока не получат какие-то дополнительные легализующие документы в Молдове – вид на жительство или еще что-то, – объяснил собеседник. – Так эти граждане фактически становятся невыездными. Это не совсем логично с точки зрения права гражданина Украины на свободу передвижения и свободу выбора места жительства и расходится с конституционными принципами самой Украины». «Но запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – констатировал приднестровский политик. С одной стороны, Киев и лично Зеленский демонстрируют желание активно участвовать в посредничестве в Приднестровье в формате «5+2»: Молдавия и ПМР – стороны переговоров, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. «И в рамках переговорного процесса «5+2» Украина обладает статусом, который предполагает как минимум ее беспристрастную позицию как наблюдателя», – напомнил Щерба. Но, с другой стороны, Киев принимает явно ангажированное решение, которое идет во вред этническим украинцам, указал собеседник. «Все переговорные и правовые механизмы кинуты в топку политиканства, политического тренда, направленного против России», – констатировал Щерба. Стоит отметить, что, устраивая блокаду «сепаратистского региона», Киев никак не оказывает поддержку Кишиневу. Напротив, Молдавия ранее призывала Украину отсрочить запрет на въезд машин с регистрационными номерами Приднестровья. Как отмечает «Коммерсантъ», 25 августа Молдавия направила руководству Украины ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Источники издания сообщают, что молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По информации «Коммерсанта», Киев не готов идти навстречу Кишиневу. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине августа молдавскому руководству удалось добиться прорыва в отношениях с Россией – не в последнюю очередь за счет заверений Санду в том, что Кишинев отказывается от блокады Приднестровья. Президент Молдавии на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию приднестровского вопроса. Кишинев обозначил свой интерес – на переговорах Санду и Козака шла речь о расширении экспорта молдавских товаров в Россию, о социальных правах молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа в республику. По мнению Щербы, в сложившейся ситуации Тирасполю следует «проводить контакты и консультации» с Кишиневом. «В отношении Киева у Приднестровья только один вариант действия – предложить временно заморозить это решение. МИД Грузии ответил на слова Лаврова о соседских отношениях 1 сентября 2021, 19:45

Директор «ракетного» института «Станкина» признался в многомиллионных хищениях 2 сентября 2021, 08:42

Фото: Новости на Первом Канале/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Таджикистана попросили сограждан не ввязываться в драки в России 1 сентября 2021, 16:23

Фото: кадр из видео

В Гидрометцентре дали прогноз на сентябрь в России 1 сентября 2021, 19:13

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга 2 сентября 2021, 12:07

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя. «Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области. «Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам, тренерам и всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд. И добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов, в том числе от решений, которые пытаются навязать по всему миру, далеко за пределами национальных юрисдикций», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, то Россия продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте. «Я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет, и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, а надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами, и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять», – сказал Лавров. По его словам, российские атлеты в Токио на деле доказали, что любые ограничения в символике для них бессмысленны. «Эти ограничения истекают в середине декабря 2022 года, и тогда у нас все будет. Но я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, но надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-то нарушениях», – сказал Лавров. «Я считаю, тот уровень мастерства, ту силу воли, которую мы сейчас видели у наших спортсменов в форме ROC, он сам по себе доказывает бессмысленность каких-либо искусственных ограничений наших спортсменов в чем бы то ни было. Мы готовы играть по правилам», – добавил министр. Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД