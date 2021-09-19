Турчак поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей «Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 183 одномандатных округах Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 25% протоколов 19 сентября 2021, 23:59

Фото: Evgeniy Kanaev/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,82%, «Коммунисты России» – 1,45%, РЭП «Зеленые» – 1,01%, Партия «Яблоко» – 0,89%, «РПСС» – 0,74%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней 19 сентября 2021, 13:20

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову. По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке. «Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он. Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Политолог назвал три причины провала «Умного голосования» 19 сентября 2021, 13:46 Текст: Олег Исайченко

«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование». «У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник. «Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации. «Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник. «Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог. «Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин. Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин. Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией. Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах 19 сентября 2021, 22:30

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС. Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму 19 сентября 2021, 12:25

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. «[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», – пояснил Венедиктов, передает ТАСС. По его словам, эти баллы равны 10 тыс. рублям, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы. Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции «Миллион призов» для голосовавших онлайн, но пока не проверял эту информацию. «Прочитал про это, но сам пока не проверял», – отметил представитель Кремля. Напомним, что среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Названы источники фейков о выборах в России 19 сентября 2021, 14:10 Текст: Олег Исайченко

«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах. «Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения». «Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев. Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев. В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня. Стала известна судьба пойманного на избирательном участке в Москве енота 19 сентября 2021, 10:27

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сделал пойманного на избирательном участке енота своим символом, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов. «Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что может быть мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению», – цитирует РИА «Новости» Венедиктова. В первый день выборов, 17 сентября, в Москве на избирательном участке №1262 москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии, полицейские ловили животное несколько минут. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве 19 сентября 2021, 14:34 Текст: Евгения Шестак

История с избиением наблюдателя от одной из партий на избирательном участке № 2771 в Москве оказалась фейком. Накануне наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша (@bad_balance89) Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след под носом. «Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении. Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах. Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму 19 сентября 2021, 21:05

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму 19 сентября 2021, 09:15

Фото: Семен Антонов/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова. Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны», передает ТАСС. По словам Шакирова, не проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», – пояснил он. Иностранные эксперты посетили Центр общественного наблюдения в Краснодаре, где их познакомили с условиями работы наблюдателей, сообщает телеграм Общественной палаты России. Зарубежные гости высоко оценили организацию выборного процесса. «Россия показала всему миру пример, как нужно проводить выборы, их организовывать, использовать технические средства и вовлекать гражданское общество. То, что я увидел в России, носит подлинно демократический характер», - отметил Абель Абдиэль Аронатегуй Вивиес, исполнительный директор фонда Contra-Peso. «Я приехал из Швеции и считал, что моя страна имеет укорененную демократическую традицию. Но, побывав в этом центре, я понял, что даже шведы очень многое принимают на веру. Увидев вашу систему видеомониторинга, я понял, что РФ стремится именно к инновационному внедрению технологий, которые действительно обеспечивают прозрачность выборов», - признался Ян Магнус Стенлунд, автор и ведущий программ. Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России 19 сентября 2021, 19:51

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ). В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций. Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется. Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой. Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения. Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог. Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования 19 сентября 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с небывало мощными кибератаками на свой сайт, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», – сказала она в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами, передает ТАСС. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 20% протоколов 19 сентября 2021, 23:07

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,92%, «Коммунисты России» – 1,49%, РЭП «Зеленые» – 1,10%, Партия «Яблоко» – 0,85%, «РПСС» – 0,78%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,58%, «Партия Роста» – 0,34%, «Гражданская платформа» – 0,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 составила 45,15%. На Камчатке на выборах в заксобрание лидирует «Единая Россия» 19 сентября 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

«Единая Россия» набирает 32,7% голосов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края после обработки 11,04% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России. На втором месте находится КПРФ с 24,74% голосов, на третьем – «Новые люди» - 12,2%, ЛДПР набирает 11,21%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,91%, Партия пенсионеров – 4,64%, «Коммунисты России» – 2,55%, передает ТАСС. По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 38,72% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 31,46% избирателей. Ранее сообщалось, что по итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов. Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции 19 сентября 2021, 17:46 Текст: Елена Мирошниченко

Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже. «Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости». Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну. «Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.



Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП. «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотки с 46,12% 19 сентября 2021, 19:45 Текст: Елена Мирошниченко

По итогам обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу Чукотского автономного округа, набирая 46,12% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома. «Единая Россия» набирает 2553 голосов, или 46,12%; ЛДПР – 1184 голосов, или 21,39%, КПРФ – 914 голосов, или 16,51%; Справедливая Россия – За правду» набирает 679 голосов, или 12,27%», – приводит сообщение ТАСС. 17-19 сентября на Чукотке проходило голосование на выборах депутатов в Государственную думу, Думу Чукотского АО, депутатов в районные Советы депутатов. На места в окружную Думу претендовал 51 кандидат, членами регионального парламента станут 15 человек. По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (9:00 мск), в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 58,89% избирателей.