Эксперты НОМ рассказали об опыте общественного наблюдения за выборами Кремль назвал род занятий заболевших в окружении Путина людей Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму 16 сентября 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин точно примет участие в голосовании на предстоящих выборах, но итоговое решение о формате его участия озвучат позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы проинформируем вас (о том, как президент будет голосовать), думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании», – заявил Песков, передает ТАСС. При этом журналисты уточнили у представителя Кремля, что регистрация на электронное голосование уже завершилась. «Президент был там зарегистрирован», – ответил Песков. Он также указал, что Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме. «Что касается президента, естественно, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», – сказал представитель Кремля. По его словам, самоизоляция Путина продлится как минимум неделю. «Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция). Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», – отметил представитель Кремля. Ранее Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.

Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед 15 сентября 2021, 15:40

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Путин обратился к россиянам накануне выборов 16 сентября 2021, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент. «Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Кремль назвал род занятий заболевших в окружении Путина людей 16 сентября 2021, 12:05

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность. «Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента. Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме: несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает. Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Путин обсудил с Совбезом участие России в ряде международных организаций 15 сентября 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) деятельность России в ряде международных организаций, в том числе на фоне ситуации в Афганистане. «Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики, решением вопросов в сфере безопасности, особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане», – передает слова главы государства ТАСС. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Напомним, США 30 августазавершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагонобъявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России)объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы ужевыявили «подозрительных» лиц. Google и Apple ответили на приглашение обсудить вмешательство в выборы России 16 сентября 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы, заявил глава комиссии Андрей Климов. Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ», передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание. «До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», – сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии. В начале сентября МИД заявил, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения 15 сентября 2021, 19:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров. «ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти. «В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер». Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны. Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране. В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением. Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении 16 сентября 2021, 09:45 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. «Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Песков рассказал о здоровье Путина 15 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Ушедший на самоизоляцию президент Владимир Путин чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, вакцина «Спутник V» работает эффективно. «Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», – сказал Песков, передает «Интерфакс». «У президента по-прежнему высокий титр антител – это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении. Он также указал, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента. «Это (самоизоляция) никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика (в удаленном формате). По сути это ничего не меняет», – сказал Песков. Кроме того, он указал, что Путин, уйдя на самоизоляцию, делает необходимые тесты. «Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Также, отвечая на вопрос, пользуется ли Путин программой «Социальный мониторинг» во время самоизоляции, он отметил, что глава государства не пользуется им. «Мы неоднократно об этом говорили. Конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах», – добавил Песков. Сам Песков сообщил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был «контактным». Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России. «Сегодня же, в том числе и в рамках подготовки к обсуждениям по линии ОДКБ, ШОС президент планирует в середине дня провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции», – сказал он. Кроме того, Песков сообщил, что Путин поздравил Медведева с днем рождения во вторник по телефону. «Президент поздравил вчера Дмитрия Анатольевича с днем рождения, он звонил ему по телефону», – сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравлял ли Путин своего коллегу и как, с учетом того, что президент соблюдает самоизоляцию. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Путин и Токаев договорились координировать усилия по обеспечению безопасности в регионе 15 сентября 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и договорились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. «В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что лидеры «обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», передает ТАСС. Днем ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане. ЦИК: В некоторых регионах избиратели получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов 15 сентября 2021, 18:45 В списки избирателей включат 108 млн человек, зарегистрированных на территории России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в своем докладе о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. «По данным МИД России, еще порядка 2 млн российских избирателей проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации, и они тоже смогут принять участие в голосовании», – говорится в докладе, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. Утром 17 сентября на территории России откроются почти 96 тыс. избирательных участков. 93,5 тыс. постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тыс. участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков. Еще семь участков находятся в Байконуре (Казахстан). «Проводить выборы будут члены комиссий с правом решающего голоса всех уровней – их у нас около 880 тыс., которые формируют: Центральную избирательную комиссию; 85 избирательных комиссий субъектов; 225 окружных избирательных комиссий; 2802 территориальных избирательных комиссий; свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий (в том числе на зарубежных участках)», – указывается в докладе. Памфилова добавила, что в системе избирательных комиссий представлены все слои общества: туда входят представители самых разнообразных профессий, представители политических партий, самых разных организаций. «И хочу отметить, что менее 6% – представители государственных и муниципальных случаев, а не половина, как это возможно по закону», – указала она. Одной из приоритетных задач, которую ЦИК ставит перед собой, является повышение квалификации членов избирательных комиссий всех уровней, их профессионализация на основе доступного, понятного методического материала, подчеркивается в документе. В период проведения избирательной кампании ЦИК России в формате видеоконференции было организовано и проведено обучение для всех членов окружных избирательных комиссий (ОИК). Обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) стартовало 11 августа 2021 года и будет продолжаться до начала голосования. На этом этапе предполагается обучить порядка 849 тыс. членов УИК. «Наша задача – подготовить членов избирательных комиссий не только методологически, но и психологически, чтобы они могли противостоять провокациям, которые готовятся. Поэтому на нашей горячей линии выделен отдельный канал для правовой и психологической поддержки организаторов выборов. Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно и добросовестно исполнять свой долг», – добавила глава ЦИК. Всего на единый день голосования 19 сентября 2021 года назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах страны. Замещению подлежат более 31 тыс. мандатов. В 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В девяти регионах на прямых выборах избираются высшие должностные лица субъектов. В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов. Еще в трех регионах – в Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Северная Осетия – Алания, главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний субъектов по представлению президента. Подавляющее большинство кампаний составят выборы муниципального уровня. «Избирателям предстоит принять не простое решение. В некоторых регионах они получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И я бы не взялась судить, кто для гражданина важнее: депутат Государственной Думы или депутат сельского поселения», – заключила Памфилова. Наблюдатели от СНГ оценили работу ЦИК перед выборами в Госдуму 15 сентября 2021, 15:34 Центризбирком провел большую работу по обучению избирательных комиссий всех уровней, говорится в промежуточном отчете Миссии наблюдателей от СНГ о наблюдении за подготовкой и проведением выборов в Госдуму. «Наблюдатели от СНГ при посещении в рамках долгосрочного мониторинга территориальных и участковых комиссий отмечают профессионализм их членов, обеспеченность комиссий законодательными актами, методическими и информационными материалами, необходимым для организации голосования оборудованием», – цитирует доклад РАПСИ. Миссия отмечает, что по заказу ЦИК разработано программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК», содержащее пошаговый алгоритм всех действий участковой комиссии. Также подготовлены памятки для отдельных участников избирательного процесса (представителей СМИ, сотрудников полиции, наблюдателей, волонтеров), которые размещаются на сайтах ЦИК и Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ). Авторы доклада подчеркивают, что Центральная комиссия совместно РЦОИТ проводят большую работу по дистанционному обучению членов избирательных комиссий всех уровней с использованием обучающих курсов для членов ОИК, ТИК и УИК. Миссия также отмечает активное участие политических партий в формировании избирательных комиссий всех уровней. Свыше 40% членов избирательных комиссий субъектов России, более половины членов ТИК и УИК назначены по предложениям политических партий. На основании приглашения России Миссия наблюдателей от СНГ осуществляет мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы. В ее составе аккредитовано 68 наблюдателей, представляющих республики СНГ, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет СНГ. Долгосрочное наблюдение осуществляют пять представителей. Свои окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в России Миссия наблюдателей от СНГ изложит в итоговом документе после проведения выборов. В Общественной палате заявили о полной готовности наблюдателей к выборам 15 сентября 2021, 17:32 Проведенная общественными палатами, общественными организациями и политическими партиями работа дала возможность подойти к дням голосования в России в полной готовности, заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. «В каждом регионе созданы центры наблюдения и на протяжении всех дней голосования они будут вести контроль за соблюдением законодательства в ходе электоральных процедур. Все наблюдатели прошли обучение в соответствии с теми методическими и информационными материалами, которые разработал наш координационный совет по общественному контролю за голосованием», – цитирует Михееву сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Попасть в ЦОНы, оборудованные видеостенами, смогут кандидаты, наблюдатели, представители партий и аккредитованных на выборах СМИ, а также все желающие в уведомительном порядке. «Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение», – пояснил председатель координационного совета Максим Григорьев. О готовности к общественному контролю за предстоящими выборами в ОП рассказали регионы. Так, в Краснодарском крае в работе Центра общественного наблюдения примут участие более 200 человек – представители краевой палаты, общественных организаций, эксперты и партии. «Технически центр готов к работе. В случае возникновения проблемных ситуаций мы будем взаимодействовать с избиркомом, Общественной палатой и ассоциацией НОМ», – сообщила председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова. В Ленинградской области на участках будут обеспечены все необходимые санитарные меры, контроль за ходом голосования на участках будут вести общественные наблюдатели. «Все организационные вопросы разрешены. В каждом районе Ленинградской области побывают мобильные бригады общественного штаба. Ожидаем и зарубежных гостей», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. Максим Григорьев обратил внимание: все общественные организации, которые будут принимать участие в наблюдении, уделят особое внимание контролю за обеспечением избирательных прав граждан, имеющих ограничения по слуху и зрению. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана 16 сентября 2021, 09:55 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. Путин отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах ее участников «не только не стабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран», передает ТАСС. «Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ», – заявил Путин. Путин принимает участие во встрече в режиме видеоконференции, так как находится на самоизоляции. Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Путин по видеосвязи начал участие в заседании лидеров ОДКБ 16 сентября 2021, 08:56 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в Душанбе. Как ожидается, на сессии Совета коллективной безопасности лидеры стран ОДКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств организации, передает ТАСС По итогам саммита планируется принять декларацию, а также подписать документы, касающиеся миротворчества, обеспечения деятельности войск ОДКБ и оснащения коллективных сил оперативного реагирования современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами. Лидеры также рассмотрят бюджет организации на 2022 год. В среду, 15 сентября, встречу в Душанбе провели министры иностранных дел, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ. Они рассмотрели повестку предстоящего саммита, обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, отдельно остановились на ситуации в Афганистане. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Эксперты НОМ рассказали об опыте общественного наблюдения за выборами 16 сентября 2021, 11:23 Текст: Алина Назарова

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в ходе конференции о роли гражданского общества в обеспечении демократических стандартов выборов рассказали об опыте противодействия и проверки недостоверной информации в Сети, итогах изучения эволюции избирательной системы и попытках зарубежного вмешательства в предстоящие выборы. Так, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал о программах НОМ по подготовке наблюдателей и электоральных экспертов, а также механизмах работы на предстоящих выборах. «На протяжении всех трех дней голосования на базе Московской государственной юридической академии им. Кутафина будет работать Ситуационный центр Ассоциации НОМ. На площадке Центра в круглосуточном режиме мы будем принимать сообщения, поступающие от наблюдателей с избирательных участков, проводить проверку сигналов о возможных проблемных ситуациях с привлечением корпуса электоральных экспертов из регионов», – сообщил Брод, слова которого приводятся на сайте НОМ. О профилактике распространения в медиа недостоверной информации о выборах рассказал член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Лукаш. «Технологии делегитимации выборов известны, они неоднократно отрабатывались для подрыва общественно-политической системы в разных странах. Речь идет о формировании организационно-информационных площадок для распространения дезинформации, давления на общественников и власть, мобилизации протеста, построении фальшивой системы «альтернативного подсчета голосов и других форматах», – подчеркнул Лукаш. Однако, сообщил эксперт, ассоциации НОМ в партнерстве с институтами гражданского общества удалось создать эффективную модель противодействия фейкам о выборах: через проведение масштабной обучающей программы по подготовке наблюдателей, формирование пула международных и российских электоральных экспертов, а также формирование объективных оценок сигналов о проблемных ситуациях. «Участие большого числа авторитетных зарубежных экспертов, парламентариев, представителей СМИ и ученых в данной научно-практической конференции повышает уровень мероприятия до статуса международной диалоговой площадки, которую целесообразно сделать ежегодной. Обмен опытом наблюдения, мониторинга и освещения избирательного процесса зарубежных и российских экспертов говорит о готовности нашей страны к открытому диалогу в преддверии выборов в Государственную думу – события, внимание к которому на Западе приковано задолго до начала кампании», – отметил Брод. Конференция проводилась Российским обществом политологов совместно с Общественной палатой в стенах МГУ им. Ломоносова. В работе тематических столов научно-практической конференции приняли участие более 300 российских и зарубежных ученых, экспертов, парламентариев и представителей гражданского общества.