В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти

Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.

«Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги.

«Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка.

Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России.

В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом».

Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма».