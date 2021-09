Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства

Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу

Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг приостановлено из-за севшего на мель танкера, сообщили в службе навигации канала.

По данным источника ТАСС, на 54-м километре пути на мель село судно, следовавшее под флагом Панамы. В настоящее время ведутся работы по оперативному снятию танкера с мели и возобновлению навигации.

«Движение на северном участке до сих пор не возобновилось. Четыре судна ждут прохода», – уточнили в службе навигации.

Отмечается, что габариты застрявшего судна для перевозки наливных грузов составляют 225 на 32 метра. Танкер следует в Порт-Судан.

Напомним, 24 марта водная артерия была была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.

Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.