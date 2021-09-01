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В «Одноклассниках» добавили функцию прослушивания музыки без интернета
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Соцсеть «Одноклассники» расширила возможности музыкального сервиса и снизила цену на подписку, также в мобильных приложениях была добавлена функция скачивания треков для прослушивания без интернета.
С 1 по 30 сентября в ОК новые пользователи в России могут оформить подписку за 75 рублей в месяц на первые полгода ее действия, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Пользователи соцсети смогут не только слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, но и скачивать треки в мобильное приложение «Одноклассников» на Android, в ближайшее время функция запустится на iOS. Это позволит слушать музыку даже без доступа к интернету. Ранее скачивать треки можно было только в музыкальном приложении BOOM, теперь это будет доступно всем пользователям мобильных приложений соцсети.
При этом слушать любые треки в музыкальном сервисе «Одноклассников» по-прежнему можно бесплатно: в открытом мобильном приложении или с компьютера. Пользователи могут составлять собственные плейлисты, слушать любимые треки из персональных рекомендаций, находить похожие песни по жанру и звучанию, пользоваться многомиллионной библиотекой треков и первыми узнавать о новых релизах.
Захарова предложила свое название для Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина.
«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю – Укрусь. Не благодарите», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Арестович заявил, что борется над тем, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы».
Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей
Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
В офисе президента Украины сообщили, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, передает РИА «Новости».
«Унизительное какое–то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала пользователь Леся.
«Очень насыщенный визит – [госсекретарь США Энтони] Блинкен [в этот момент находится] у [президента США Джо] Байдена на закрытом совещании. [Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – сыронизировала Тетяна Червоненька.
«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький» – пошутил Oleksandr Kravchenko.
«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» – сыронизировала Daria Sidorenko.
«В присутствии Зеленского»: стоит какой–то мальчик из обслуги и чего–то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», – написал Сергей Мастеров.
«Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины... подписано два документа», – заметила Ruma Andreeva.
«Ну, реально же смешное фото», – добавил Dmitriy Drapov.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Пушков заявил о провале визита Зеленского в США
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Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана.
«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал.
«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...», – заключил сенатор.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
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Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов
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Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». Зеленский пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.
«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», – сказал президент.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет.
В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина
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Украинское государство должно сменить название на Русь-Украина, считает пресс-секретарь делегации Киева в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», – заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Арестович считает, что Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща.
Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье
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Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, случившейся в подмосковной Кубинке. Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены – но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар.
Интересно, что первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. В кабине пилотов уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала в автоматическом режиме так называемая первая очередь системы пожаротушения – в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из расположенного рядом с ней баллона-огнетушителя высокого давления.
Экипаж среагировал на тревогу оперативно: поняв, что пенная атака прошла вхолостую, пилоты уже вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели.
Как пояснили близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. Между тем заливать огонь больше было нечем. По данным издания, производитель предусмотрел всего два огнетушителя на каждый двигатель транспортника, в то время как, например, в гражданских самолетах ПАО «Ил» предусмотрено тушение огня в шесть очередей.
Пилотам, таким образом, не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили. Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: «Глуши», затем – «Флюгируй», и тот тоже спокойно доложил об исполнении, сообщив, что горящий двигатель благополучно остановлен, а лопасти его воздушного винта установлены «по потоку» и не препятствуют движению самолета. Экипажу удалось расположить рули самолета и подобрать режим единственного работающего двигателя таким образом, что, несмотря на бушующий пожар и ассиметричную тягу, машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. Характеризуя видеосъемку последних секунд полета Ил-112В, сделанную случайным очевидцем трагедии, эксперты даже называли его «скольжением». По их мнению, в таком режиме летчики наверняка и посадили бы горящий транспортник в Кубинке, до которой оставалось всего полтора-два километра.
Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку «сдалась» сама машина.
На 45-й после начала пожара секунде полета температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, после чего, как установили расследователи, разрушилась идущая внутри дюралюминиевая тяга элерона. Критической для дюралюминия Д16, из которого была сделана тяга и большинство других деталей самолета, является температура 650 градусов, однако уже при 600 градусов дюралевая трубка на шарнирах, удерживающая правый элерон в опущенном положении, как говорят эксперты, потеряла упругость и «потекла».
Из-за разрушения тяги элерон, помогавший летчикам обеспечивать прямолинейный полет Ил-112В, встал в нейтральное положение, расположившись вдоль плоскости крыла, а машина начала крениться вправо и опускать нос. Крен нарастал сначала медленно, однако пилоты, как полагают расследователи, уже в момент обрыва тяги поняли, что начавшийся процесс необратим. Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. Последний вираж транспортника длился всего три секунды – нарастающий правый крен закончился переворотом и падением.
Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире, отмечая, что по стечению обстоятельств катастрофа произошла в лесу, а не в парке «Патриот», над которым планировался показательный пролет Ил-112В.
Причиной происшедшей трагедии большинство специалистов считает неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй.
17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно.
Адвокат объяснил, что грозит школьницам за ложное обвинение пенсионера в изнасиловании
Наказание за заведомо ложный донос в России предполагает до шести лет лишения свободы для совершеннолетних, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат и бывший следователь Константин Трусов, комментируя отмену приговора пенсионеру, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину. Однако школьницы могут могут избежать наказания, если на момент оговора им было менее 16 лет.
«За заведомо ложный донос в совершении преступления (в частности - по ст.ст. 131-132 УК РФ, (изнасилование, насильственные действия сексуального характера)) существует уголовная ответственность за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. Следственно-судебной практики по этой статье по всей России достаточно», – рассказал он.
Трусов добавил, что «части 1 и 2 ст. 306 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а вот ч. 3, соединенная с искусственным доказательством обвинения – относится к категории тяжких преступлений и карается, в том числе, лишением свободы на срок до шести лет».
«Например, искусственным доказательством обвинения может явиться нанесение себе или при помощи другого лица телесных повреждений, чтобы затем преподнести их как следы насилия от конкретного человека, в зависимости от моделируемой ситуации», – пояснил адвокат.
Эксперт уточнил, «стоит развеять бытующее мнение, что якобы заявление об изнасиловании можно забрать. Нет, законом это не предусмотрено, даже по «неквалифицированной» части данного преступления. Оно в соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ относятся к уголовному делу частно-публичного обвинения, в связи с чем не может быть прекращено за примирением сторон».
По словам Трусова, заявление об изнасиловании проверяется так же, как и иные заявления о других преступлениях. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего и взвешивает на основании этого, достаточно ли доказательств, свидетельствующих о том, что имело место событие преступления, а затем уже и состав преступления у конкретного лица.
«То есть показания потерпевшей должны объективно подтверждаться чем-то иным. Например, достаточно важно, как быстро девушка обратилась в полицию после произошедшего. Если это было сделано через несколько дней, то что для этого послужило причиной?» – отметил эксперт.
«Также отыскиваются следы преступления. Например, если говорят, что преступник наносил удары, рвал одежду, то имеются ли следы этого. Например, есть ли повреждения в областях мест нанесения ударов, давность их образования. Все это - в рамках освидетельствования, а затем медицинской судебной экспертизы. Касательно повреждений на одежде можно в рамках экспертизы определить, разорвалась ли она от воздействия силы или была разрезана. Ну и преступник мог оставить и свои биологические следы, что исследуется в ходе генетической экспертизы. Например, если рвал одежду руками, то на ней остаются пот и частицы эпителия, по которой можно проверить его генотип. То же можно найти под ногтями потерпевшей, если она его царапала», - говорит адвокат.
Он отмечает, что с современным развитием техники важен и цифровой след - камеры наблюдения, переписка в мессенджерах, соцсетях, видеорегистраторы. «Ну и старых-добрых очевидцев никто не отменял. Например, помимо классического свидетеля, кто видел момент совершения преступления, есть люди, которые могли видеть жертву непосредственно после случившегося, как она себя вела, что говорила и т.п.», - считает юрист.
Адвокат рассказал, что срок проверки слов пострадавшей – до 30 суток, «но обычно такие дела возбуждаются оперативно, в срок до трех суток». Иногда в этот же срок получают и данные об оговоре, отметил он.
По его словам, на практике, следствие изначально больше верит потерпевшей и даже при наличии сомнений возбуждает уголовное дело, поскольку все обстоятельства можно полностью выяснить лишь в ходе расследования. Например, получить детализацию телефонных переговоров, провести обыск можно лишь в рамках возбужденного уголовного дела.
«Если же в ходе расследования выяснятся обстоятельства, указывающие на оговор, то лицо, которого привлекали к ответственности, реабилитируют, уголовное дело по нему прекращают. Обычно по таким составам преступлений применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, поэтому эта мера отменяется», – отметил Трусов.
Реабилитированный имеет право заявить иск к казне в рамках возмещения ему, например, морального вреда за незаконное преследование; средней заработной платы по последнему месту работы, которую он потерял, отметил эксперт.
«А по заявительнице тогда, при наличии к тому оснований, возбуждается уголовное дело по ст. 306 УК РФ», – заключил Трусов. Но это касается только лиц старше 16 лет.
В случае отмены обвинительного приговора по таким делам возможна дисциплинарная ответственность для судей, вплоть до прекращения полномочий. «Есть еще уголовная ответственность по ст. 305 УК РФ (за вынесение заведомо неправосудного приговора), но в этом случае необходимо доказать, что судья заранее знал об этой неправосудности. И процесс привлечения судьи к уголовной ответственности очень долгий», – указал собеседник.
При этом он отметил, что сам с оговором сталкивался крайне редко: «За 17,5 лет практики было дел 10 примерно, но точной статистики не знаю».
Напомним, Мосгорсуд отменил приговор 61-летнему Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет колонии за сексуальное насилие над двумя школьницами, которые позже признались, что оговорили мужчину, сообщил один из участников процесса. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем затрагиваются интересы несовершеннолетних.
В Крыму оштрафовали напавшую на полицейских голую туристку
В Крыму оштрафовали двух туристов, одна из которых обнаженной напала на улице на наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
В ведомстве сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протокола он оскорблял полицейских, а затем попытался скрыться, его задержали, передает РИА «Новости».
«В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина – как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей – бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения – в отдел полиции для разбирательства», – сообщили в пресс-службе.
На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство, они признали свою вину, объяснив поведение алкогольным опьянением.
Ранее местная жительница в Ивановской области по велению голосов атаковала священнослужителя в Свято-Никольском храме города Тейково.
В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским
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«Между Украиной и США не заключено новых стратегических соглашений, поэтому совместная пресс-конференция не потребовалась», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Ранее Джо Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений.
«Рамочное соглашение, подписанное между Украиной и Пентагоном, находится на стыке уже существующих моделей сотрудничества двух стран. Иными словами, это продолжение старого сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита президента Украины в Соединенные Штаты», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник.
Говоря о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 60 млн долларов, включающем противотанковые ракетные комплексы Javelin, эксперт выразил уверенность, что эти поставки не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – сказал политолог.
Соглашение в сфере энергетики, по словам Бортника, стоит рассматривать как ответ американской стороны на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2». «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог.
«Кроме того, президент Украины в рамках визита назвал российский газ самым грязным в мире, пытаясь тем самым сделать токсичным использование российского газа в ЕС. При этом он желает сохранить транзит газа через территорию Украины. Видимо, грязный российский газ при попадании в украинскую трубу становится чистым и нормальным», – с иронией добавил Бортник.
Что касается отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским, то ее можно объяснить отсутствием новых стратегических договоренностей между странами. «Это стандартная ситуация для рабочих визитов. Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить», – резюмировал Бортник.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, при этом сам визит президента Украины дважды переносили.
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Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
«В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что во время встречи украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана.
«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции», – приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»
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Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не от большого ума, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. <...>. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти», – передает РИА «Новости» слова министра.
По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».
«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной. На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», – отметил министр.
Лавров заявил также, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». «...Безальтернативность минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения», – сказал Лавров.
«Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с Германией и Соединенными Штатами по продолжению транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба политика.
Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия». «В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», – приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС.
Зеленский и Грэнхолм «подробно обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе». «Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – продолжала пресс-служба.
Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал обсудить с США остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Байден объявил о завершении эры силового переустройства других стран
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Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации.
«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Россия ввела запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники
Правительство России по предложению Минпромторга постановило запретить в госзакупках электроники закупку некоторых видов импортной продукции.
«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», – говорится в сообщении министерства, передает РИА «Новости».
В список вошли интегральные электронные схемы, смарт-карты, портативные компьютеры массой не более 10 кг, ряд цифровых электронных вычислительных машин, светильники и прочие осветительные устройства, не включенные в другие группировки.
В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний»: заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, поясняет министерство.
Под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС.
Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России
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Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в противостоянии «агрессии» России, проведении военных реформ на Украине, обеспечении «безопасности в Черном море», кибербезопасности и обмене разведданными, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Остина, «рамочное соглашение» позволит «расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты», в число которых входит «противостояние российской агрессии», а также «осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными», передает ТАСС.
Кроме того, как отметил Остин, еще один документ, который подписывается в Вашингтоне – это соглашение «в сфере научных исследований и разработок, испытаний и оценки», которое создаст условия для двустороннего технологического военного сотрудничества, в том числе за счет привлечения частного сектора.
«Наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой», – заявил Остин. «США и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Вы можете рассчитывать на нашу продолжающуюся поддержку перед лицом российской агрессии, направленную на то, чтобы помочь Украине реализовать ее евроатлантические устремления», – добавил глава Пентагона.
В свою очередь Зеленский назвал новые соглашения «еще одним очень важным шагом на пути к укреплению» сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. «Это правда, что помощь США, военная помощь [США Украине] становится все серьезнее», – добавил президент Украины. Он также выразил Остину соболезнования в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа.
Накануне Зеленский приехал на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Ранее во вторник глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе якобы не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.