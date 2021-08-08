Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»

Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение

«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2».

«Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев.

Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог.

«На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт.

В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».

Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

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