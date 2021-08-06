Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на качество выступления наших спортсменов Путин подтвердил льготную ипотеку на ИЖС Путин объявил о повышении налога для металлургов на добычу полезных ископаемых с 2022 года 6 августа 2021, 21:39

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года. «Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС. Ранее в Госдуме предложили вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию.

Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас» 5 августа 2021, 22:46

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас». Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости». В 2017 году Путин сравнил масштабы преобразований по программе «Цифровая экономика» с предпринятой в XX веке электрификацией. Частью программы является и повышение эффективности управления транспортными потоками и парковками. Так, уровень информатизации общественного транспорта в соответствии с утвержденным стандартом должен составить 100% к 2025 году. Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России 5 августа 2021, 17:23

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина. «Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил Путин. В свою очередь глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета, подтвердил, что служба зафиксировала потепление климата в стране. В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной. Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу. Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут потеплеть на 3–5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам». Путин с глазу на глаз обсудил с главой Росатома развитие оружейного комплекса 4 августа 2021, 14:42

Фото: Никольский/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обсудил с главой Росатома Алексеем Лихачевым с глазу на глаз развитие оружейного комплекса. «Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз. Спасибо», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также Лихачев доложил Путину в ходе встречи о работе предприятий корпорации. Так, по его словам, зарубежные заказы Росатома продолжают расти, несмотря на пандемию. «Они продолжают расти год от года и от полугодия к полугодию. И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то, что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление», – ответил глава Росатома. Лихачев также отметил, что собственные инвестиции Росатома в свои проекты могут превысить 400 млрд рублей. «В большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 млрд рублей собственно корпоративных инвестиций», – сказал Лихачев. Кроме того, Росатом ставит целью в 2021 году получить «открытую» выручку в 1,5 трлн рублей. «1,5 трлн рублей – выручка, к которой мы будем в этом году стремиться. Я подчеркиваю, это открытая часть выручки (в части открытых продуктов, открытых программ), то есть значительно больше будет в целом. Ну и средний рост – где-то 11,5% выручки в год», – сказал Лихачев. Путин одобрил предложение о двойном гражданстве России и Южной Осетии 4 августа 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости». Также президент поручил одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, «разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера». Ведомству также поручено подписать соглашение от имени России. По первой статье соглашения, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны». Путин поручил проработать вопрос о льготных кредитах на частные дома 6 августа 2021, 15:58 Текст: Наталья Ануфриева

В перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 июля, глава государства Владимир Путин поручил к 1 декабря проработать вопрос о предоставлении льготных кредитов на индивидуальные жилые дома. Поручение дано правительству России и Центробанку, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говорится в сообщении на сайте Кремля. Им необходимо к 1 декабря «обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов». Также Владимир Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей развития до 2030 года. Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей развития до 2030 года 6 августа 2021, 15:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год. «Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», – говорится в тексте документа на сайте Кремля. Кроме того, к 1 октября глава государства поручил утвердить «актом правительства Российской Федерации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», а также обеспечить внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования и методику расчета показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» национальной цели «Цифровая трансформация». Путин освободил от должности первого замглавы Минюста России 5 августа 2021, 20:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук. «Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации ... Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», –говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания. Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID 5 августа 2021, 16:01 Текст: Алексей Дегтярев

В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством. «Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он. «В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотой медалью 4 августа 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. «Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Кремль анонсировал посещение Путиным Челябинской области и Башкирии 5 августа 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в пятницу в ходе рабочей поездки осмотрит пострадавшие от пожаров районы Челябинской области, а также посетит Башкирию, где примет участие в запуске завода сухих строительных смесей «Цемикс», сообщает пресс-служба Кремля. «Шестого августа президент России Путин совершит рабочую поездку в Челябинскую область... Глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после чего проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Также президент встретится с губернатором Челябинской области (Алексеем) Текслером», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин в пятницу «совершит рабочую поездку в ... Республику Башкортостан. Путин посетит Абзелиловский район Республики Башкортостан, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе. Кроме того, президент проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Путин поручил выделить средства на разработку препаратов для борьбы с инфекциями 5 августа 2021, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил выделить дополнительные средства для ведущих научных центров, разрабатывающих средства для борьбы с тяжелыми заболеваниями. «Мы с утра еще разговаривали (с главой Минздрава Михаилом Мурашко – прим. ВЗГЛЯД) по поводу необходимости выделения дополнительных средств для наших ведущих научных центров, которые занимаются разработкой соответствующих препаратов для борьбы с тяжелыми инфекциями», – цитирует Путина ТАСС. Он попросил министра доложить председателю правительства Михаилу Мишустину по этой теме доклад, и подчеркнул, что выделением средств нужно заняться в ближайшее время. «Подготовьте эти предложения», – поручил он Мурашко. До этого на совещании министр сообщал, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек. Открывая совещание, глава государства признал, что в России уже устали от темы коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения ситуации. Путин поручил разработать систему слежения за зданиями в вечной мерзлоте 5 августа 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил создать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северной части страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты. «У нас на северах проживают миллионы человек, и нам очень важно наладить систему мониторинга за ситуацией на этих территориях. В том числе необходимо отработать систему регулярных обследований зданий и сооружений», – сказал Путин на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину с просьбой доложить о том, как на севере России проводится эта работа, и попросил доложить его о совершенствовании системы капремонта многоквартирных домов. О таянии вечной мерзлоты в северных регионах на совещании сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее отмечал, что таяние вечной мерзлоты имеет несколько последствий: становятся доступными для разработки северные месторождения природных ресурсов, но при этом под зданиями, объектами инфраструктуры, жилыми домами на вечной мерзлоте наблюдаются потеря несущей способности. Путин: Льготную ипотеку на ИЖС можно считать делом решенным 6 августа 2021, 21:46

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным. «Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в России запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года. В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Путин поручил правительству поддержать граждан с низкими доходами 6 августа 2021, 17:04 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительтсву организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее – один раз в полгода. Ранее Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год. Путин прибыл в Челябинскую область на совещание о ликвидации последствий пожаров 6 августа 2021, 16:51 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий и лично осмотрит пострадавшие от пожаров районы. Также президент планирует встречу с главой региона Александром Текслером. В этот же день Путин направится в Башкирию – там он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер», который был построен в Абзелиловском районе республики, говорится в сообщении на сайте Кремля. Инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья, передает РИА «Новости». Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита (помол известнякового камня), а также до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. Предполагается, что предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки. Также в графике президента значится рабочая встреча с главой Башкирии Радием Хабировым. Ранее Путин заявил, что на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил президент.