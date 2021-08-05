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Сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016
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Сборная России завоевала 57-ю медаль на Олимпийских играх в Токио и уже превзошла свое достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград.
В 2016 году в Бразилии россияне заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав 56 наград: 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых, передает РИА «Новости».
В Японии сборная России после бронзы борца вольного стиля Артура Найфонова достигла отметки 57 медалей.
На данный момент россияне занимают пятое место в медальном зачете – 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград.
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NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады
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Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что.
«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью.
Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.
«Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка.
Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда».
В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она.
«Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы.
Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков.
Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».
Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх.
Об отказе сообщили в пресс-службе выездной панели CAS в Токио. Тимановская должна была выступать в беге на 100 м и 200 м, передает ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку
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Международный олимпийский комитет заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде.
Как пишет «Чемпионат», речь, в частности, идет о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК заявил, что «дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх».
Комитет «связывался с официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии». МОК сообщил, что «принимает соответствующие меры». Международный олимпийский комитет «приветствуем то, что Токио–2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр».
Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес.
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Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Канделаки ответила возмущенному роликом с участием Захаровой немецкому журналисту
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила реакцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта на видеоролик официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью Press.
«Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара – это просто сигара», – написала Канделаки в Telegram.
«Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, вы себя лучше знаете. О чем это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства», – добавила она.
Она рекомендовала Зеппельту заняться спортом и выплеснуть свою злобу в спортзале. «И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», – отметила Канделаки.
«Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов. Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны (и это видел весь мир), я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», – добавила она.
«Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю вам для настроения цитату Федора Михайловича: «Красота спасет мир». Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счет», – заключила Канделаки.
Ранее Захарова выложила в Telegram ролик, в котором она желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а соперникам обещает: We will ROC you. Стартовые кадры ролика, где Захарова бьет по манекену с надписью Press, подверглись критике со стороны западной прессы, передает РИА «Новости».
На этом фоне Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету. «МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», – возмутился журналист.
МОК отреагировал на поведение бразильцев во время игры с российскими волейболистками
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Международный олимпийский комитет серьезно относится к соблюдению правил поведения на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, заявили в пресс-службе МОК, комментируя инцидент с бразильской делегацией во время волейбольного матча со сборной России.
В МОК заявили, что просят «всех лиц, аккредитованных и присутствующих на Олимпиаде, продолжать следовать правилам поведения, в которых содержатся максимально четкие рекомендации о том, как свести к минимуму риск заражения COVID-19», передает РИА «Новости».
«В местах проведения мероприятий есть объявления, напоминающие людям о контрмерах COVID-19, и даже могут быть конкретные указания людям, если возникают повторяющиеся проблемы с конкретными лицами и группами. Мы относимся к этому очень серьезно», – добавили там.
В среду женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в четвертьфинале Олимпиады. Волейбольный турнир проходит без зрителей, а громкая звуковая поддержка запрещена организаторами.
Однако во время этого матча многочисленная бразильская делегация громко поддерживала национальную команду на трибунах, а также ухала и свистела во время подач волейболисток сборной России.
Ранее Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе.
Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР).
В ходе церемонии награждения диктор представил украинок как представителей Russian Olympic Committee, передает ТАСС.
«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – рассказала российская синхронистка Светлана Колесниченко.
Ранее стало известно, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реакцию зарубежных СМИ на выступление и успехи сборной России на Олимпийских играх в Токио.
«Мы все вместе читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии, статьи, материалы», – сказала она в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег. Представитель МИД считает, что все это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.
«Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», – заявила Захарова, передает «Царьград».
Ранее Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
Российский легкоатлет Шубенков снялся с соревнований на ОИ
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Россиянин Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио.
Личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил, что тот «получил травму на разминке», передает ТАСС.
«Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика. Больше комментировать пока нечего», – добавил он.
Сам спортсмен от комментариев отказался. «Он находится в таком состоянии, что не до разговоров», – отметил Клевцов.
Сообщается, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки, сейчас он в медчасти на стадионе, передает РИА «Новости».
Вместе с тем сообщается, что у него якобы подозревают разрыв мениска.
Шубенков – победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами.
Напомним, в июне Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил.
Он получил письмо от AIU в январе. Тогда чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами назвал сообщения о нарушении им антидопинговых правил «наглой клеветой». 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины Шубенкова.
Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.
Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».
«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».
Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.
«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.
В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали 14-е золото сборной России на ОИ
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Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.
Ромашина и Колесниченко набрали в сумме за техническую и произвольную программы 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000), передает РИА «Новости».
Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).
Ромашина завоевала в Токио свою шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.
Вместе с тем она объявила, что Игры в Токио станут последними в ее спортивной карьере. «У меня планка – Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» – сказала она.
Спортсменка объявила, что собирается родить второго ребенка. «На самом деле уже пора, и я это прекрасно понимаю, я это чувствую по своему физическому состоянию. Многие говорили о том, что я очень быстро восстанавливаюсь после родов, что я отлично вернулась, что у меня прекрасная форма после рождения ребенка, что можно это заново повторить, но, конечно же, это все в большей степени шутки, потому что если бы первого ребенка я родила в 24, то это бы еще ничего было. А тут я родила в 27, 28 (...) то есть возраст для дальнейшей карьеры уже не тот. И меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но все равно очень хочется второго ребенка», – завила Ромашина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
Она отметила, что пока не готова сказать, отойдет ли целиком от спорта уже сразу после Олимпийских игр: «Пока я так сразу вам не скажу. Пока так никто не скажет, потому что Олимпиада в августе, а чемпионат мира уже в мае (...) По нашим спортивным меркам это уже. Обычно он тоже где-то в июле-августе, то есть это еще год. А тут, грубо говоря, можно месяц-два передохнуть, и останется всего лишь четыре–пять месяцев».
При этом она отметила, что не готова остаться в спорте до Игр в Париже 2024 года.
«Да, всего три (года). Но нет. Понятное дело, что это в большей степени все шутки, но я бы хотела, допустим, чтобы некоторые девчонки из команды остались», – подчеркнула спортсменка.
Кроме победы в Токио, 31-летняя Ромашина завоевала олимпийское золото в группе в 2008 году в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро на ее счету было два золота в дуэте с Ищенко и в группе.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.
Названа дата вылета Тимановской в Варшаву
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио, где проходят Олимпийские игры, в Варшаву 4 августа, сообщил агентству Reuters исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», – передает его слова ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила ей визу.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Российский борец Евлоев завоевал золото на ОИ
Борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов.
Он победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении со счетом 5-1, передает РИА «Новости».
Евлоев принес России 13-е золото на Олимпийский играх в Токио.
Накануне сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.
Депутат из Белоруссии назвал действия Тимановской запланированными
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала на Олимпиаду для реализации своего плана, а не для спортивных достижений, заявил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и белорусский депутат Александр Масейков.
«Человек долгое время уединялся, вел себя неестественно, сопоставляешь это с другими фактами, и складывается мнение, что на Олимпиаду Тимановская ехала не бороться и выступать, а у нее был какой-то свой план... Нужно было привлечь к себе внимание. Смотрим дальше – у нее семья уже уехала за границу (из Белоруссии). И когда Тимановская говорит, что ей хотелось бы поехать в Австрию, напрашивается вопрос: а чем ей Япония не нравится или Литва? Получается, что человек об этом думал, и был всего лишь найден повод, чтобы свои желания воплотить в реальность», – сказал Масейков РИА «Новости».
Он добавил, что Тимановская заботится только о себе и не задумывается о последствиях, которые могут повлечь ее действия для других белорусских атлетов. Также парламентарий отметил, что спортсменка могла бы пробежать эстафету, на которую ее звали.
«Какие проблемы? Ладно, если бы ей сказали марафон бежать. Может, я не большой специалист в легкой атлетике. Но у нас в гребле есть дистанция и 200 метров, и 500 метров, и 1000 метров. По крайней мере, если не победить, то достойно представить (страну). Если команда заявилась и не вышла на старт, то будут штрафные санкции», – сказал депутат.
Руководство сборной, вызывая ее на эстафету, не ставило перед Тимановской «высокие цели».
«Ничего страшного не случилось бы, если бы она чуть хуже выступила на своей дистанции, но поддержала команду. В спорте это практикуется», – отметил он.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после ее критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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