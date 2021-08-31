Немецкий эксперт объяснил смену лидера в предвыборной гонке в Германии

«Шольц – человек-прагматик, который не совершает ошибок во внутренней политике и намерен выстраивать с Россией хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава Минфина ФРГ и кандидат в канцлеры от СДПГ победил на первых дебатах, а сама партия ушла в отрыв от ХДС в предвыборных рейтингах.

«Это действительно большой сюрприз. Никто не ожидал высоких рейтингов социал-демократов и их отрыва от ХДС. Еще пару недель назад СДПГ была в конце тройки, где ее опережали ХДС и «Зеленые». Но с сентября кампания переходит на личностный фактор. Все больше людей не смотрят на программы партий, как раньше, а присматриваются к кандидатам», – говорит немецкий политолог Александр Рар.

«В этом смысле все больше проигрывает лидер «Зеленых» Анналена Бербок. Она молода и привлекательна для молодых, но для консервативно настроенного немецкого электората она неопытна. Она им не нравится, потому проваливается», – пояснил собеседник.

«Армин Лашет в качестве кандидата от ХДС за это время также не мог набрать очки. Многие не воспринимают его всерьез. К тому же против него сильно работает пресса. А вот Олаф Шольц смог себя презентовать как политик, который, в отличие от Лашета и Бербок, уже работает в правительстве, причем работает стабильно. Успехи в социальной сфере и мягкость выхода из пандемии – все это приписывают министру финансов Шольцу», – добавил Рар.

«Любопытно и то, что он не делает ошибок. Тот же Лашет и Бербок заявили, что написали книги, а потом выяснилось, что за них это делали помощники, которые занимались плагиатом. Теперь они опозорены, поэтому немцы присматриваются к Шольцу», – продолжил эксперт.

«Но нельзя сказать, что Шольц однозначно победит. Думаю, у Лашета остаются неплохие шансы на победу. До выборов еще месяц, он может доказать свою стойкость, поднимая острые темы», – предположил Рар.

«Что касается Шольца и его отношения к России – он человек-прагматик, поэтому будет стараться выстраивать с Москвой хорошие отношения. Как минимум в вопросах экономики. Он менее идеологизирован, чем Меркель, поэтому вопросы либеральных ценностей во главу угла не ставит. Но если он придет к власти – ему в любом случае придется создавать коалиционное правительство. И если в его составе будет та же Бербок – это осложнит отношения с Россией, потому что «Зеленые» настроены по отношению к Москве агрессивно», – рассуждает политолог.

Накануне стало известно, что вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствует представленные агентством Reuters результаты опроса, проведенного институтом Forsa.

Кроме того, перед сентябрьскими выборами в бундестаг СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.

Вместе с тем впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Ранее в ФРГ разразился громкий политический скандал. В преддверии выборов в бундестаг на улицах появились копии агитплакатов 1949 года с изображением Германии в довоенных границах – с включенной в ее состав Калининградской областью и частью Польши.

Отметим, что выборы состоятся 26 сентября.