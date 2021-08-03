Жители тверской деревни рассказали об унесшем три жизни смерче

Смерч, обрушившийся на Центральную Россию в понедельник вечером, буквально оставил без крыши над головой жителей деревни Картунь Осташковского района Тверской области, рассказали местные жители.

Из 20 домов в деревне целыми лишь два – у остальных сорваны крыши и разбиты стекла. Не осталось ни одного высокого дерева, они лежат вперемешку со столбами с оборванными линиями электропередачи, перекрывая проезд по единственной улице в деревне, передает РИА «Новости».

«Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна», – рассказал местный житель Евгений.

«Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из «Волшебника Изумрудного города», и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери», – говорит жительница деревни Василиса.

По ее словам, смерч также 50 метров пронес по деревне 200-килограммовый катер «Прогресс» и бросил его на другую сторону залива озеро Селигер. Один из домов смерч сдвинул с фундамента.

«Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть», – добавила Василиса.

Между тем старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал, что самая крупная вспышка смерчей наблюдалась на западе России в 2017 году, большинство из них было в Тверской области, но повторение в том же районе разрушительного смерча в 2021 году следует отнести к случайности.

В 2017 году было зафиксировано 56 смерчей, из них в Тверской области – 49. Это была самая большая вспышка за не слишком продолжительную историю наблюдений смерчей в Европейской России и их фиксации.

При этом, по его словам, прошедший смерч в 2021 году тоже скорее всего был не один, а имела место «вспышка смерчей», однако подсчитать их можно будет по космическим снимкам позже.

«Проходил холодный фронт. На самом деле он был и в Белоруссии. Было видно формирование конвективных кластеров (вихрей в атмосфере) на холодном фронте. Прошлым вечером в Москве тоже была сильная гроза и дождь. Это тоже следствие прохождения фронта», – добавил Чернокульский.

По предварительной оценке ученого, интенсивность смерча вряд ли получит оценку выше второй категории. Скорость ветра достигала 50-70 метров в секунду.

Напомним, вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил помочь пострадавшим и их семьям в регионе, оперативно восстановить энергоснабжение, региональному Минздраву поручено взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.

Во вторник синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье.

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