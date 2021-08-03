Жертвами урагана в Тверской области стали три человека Синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье 3 августа 2021, 01:57 Текст: Антон Никитин

В регионах Среднего Поволжья во вторник может наблюдаться такое опасное природное явление, как торнадо, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», – приводит слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» ТАСС. По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. «Ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно – в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти «суперячейки» были видны утром (2 августа)», – сказал он. Тишковец отметил, что «суперячейки» и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе – на западе Тверской области». Торнадо для России – редкость. «Это невероятная мощь. Оно может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», – сказал он. По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. «Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на «линии огня» окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», – указал Тишковец. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос», Москва может не опасаться этих явлений. «Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь – без «камней» с неба. А «камни» с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», – сказал Тишковец. Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами урагана в Тверской области стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения.

Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян 31 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, они находятся в безопасности, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. «31 июля около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии. «Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», – добавили дипломат. Ранее в Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе. Президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Постояльцев трех отелей эвакуировали из-за нового пожара в Турции 31 июля 2021, 18:41

Фото: Арсен Хасанов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

В Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе, угрозы для местных жителей или туристов нет. «Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40, затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Турции. На данный момент не сообщается, были ли среди эвакуируемых гостей граждане России. Ранее президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Задержан подозреваемый в поджоге леса в Турции 31 июля 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

В связи с пожаром в Миласе задержан один человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган прибыл в кризисный центр в провинции Мугла, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Глава государства заявил: «Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг», – передает РИА «Новости». Напомним, Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Россиян предупредили о дефиците осадков в ряде регионов 31 июля 2021, 08:35 Текст: Наталья Ануфриева

В ряде регионов России в августе прогнозируется дефицит осадков, это, в частности, коснется Московской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд заявил, что «дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», передает ТАСС. При этом, по его словам, избыток осадков в августе ожидается на севере Красноярского края, севере Якутии, в Забайкалье и Приморском крае. В начале августа температура существенно выше нормы установится в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях – «там будет 33-36 градусов». «В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах – это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл» – добавил метеоролог. Температура в регионах Поволжья будет достигать 33-39 градусов тепла с 3 августа. В Саратовской области столбик термометра днем будет достигать 41 градуса. «Это на 7-8 градусов выше нормы», – подчеркнул Вильфанд. Он отметил, что сильная жара также придет в Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край и степные районы Крыма. Особенно жарко будет в Волгограде – температура будет достигать 40 градусов. «В Ростовской области, Краснодарском крае температура тоже очень высокая – 35-37 градусов. В Крыму аналогичная ситуация в степных районах», – сказал ученый. Ранее агроном рассказал, как спасти растения на даче от засухи. Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции 31 июля 2021, 14:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку»: ранее из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми. «Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки», – говорится в сообщении администрации Эрдогана, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин и Эрдоган позитивно оценили заседание двусторонней Межправительственной комиссии. Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявили зоной бедствия 31 июля 2021, 11:33 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган заявил, что «мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия», власти Турции продолжат «предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Пожар в районе Бодрума взят под контроль 1 августа 2021, 11:58

Фото: Cenk Gencdis/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. «Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории», – сообщил Пакдемирли, передает РИА «Новости». Министр добавил, что «с 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)». Накануне он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. В субботу мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности. Как уточнил представитель генконсульства Росси в Анталье, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, угрозы для их жизней нет. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших. Землетрясение произошло у берегов Греции 1 августа 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье утром берегов Греции, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают около 19 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км, передает ТАСС. Сообщения об угрозе цунами не поступали. Эрдоган назвал поджоги вероятной версией причин пожаров в Турции 31 июля 2021, 17:30 Текст: Вера Басилая

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. «На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре», – написал глава минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Власти Крыма объявили чрезвычайную пожарную опасность 1 августа 2021, 10:44 Текст: Алина Назарова

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС России. «В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность 2-4 августа, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Спасатели отметили, что в республике запрещено посещение лесов и разведение костров, выжигание сухой растительности. Штраф – от 2 тыс. до 400 тыс. рублей. Ранее синоптики сообщали, что в ряде регионов России, в том числе в Крыму, в августе прогнозируется дефицит осадков. При этом в июне и июле Крым пострадал от сильных дождей. Подтвержденный размер ущерба от ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей. Сильный лесной пожар разгорелся на острове Родос 2 августа 2021, 02:53 Текст: Антон Антонов

На греческом острове Родос бушует сильный лесной пожар, эвакуированы две деревни, сообщили СМИ. Пожар начался между деревнями Сорони и Толос. Из соображений предосторожности эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, так как в направлении этих населенных пунктов пошел огненный фронт. Пожарным удалось защитить редчайший в Европе природный заповедник – Долину Бабочек. Замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас заявил, что с пожаром на Родосе «ведет битву весь государственный механизм». Почти весь Родос оказался без электричества и воды в течение нескольких часов. В Греции в последние дни сохраняется крайне жаркая погода – до 44–47 градусов. За последние два дня в Греции было более 100 лесных пожаров, передает ТАСС. Власти страны сообщили об очень высоком риске пожаров в понедельник. В частности, риск существует для Аттики, Пелопоннеса, Крита, острова Родос и ряда других регионов, передает РИА «Новости». Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Ураган оставил без света 90 населенных пунктов в Тверской области 2 августа 2021, 22:53 Текст: Антон Никитин

Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, сообщил источник в экстренных службах. «По последним данным, из-за непогоды в Тверской области без электроснабжения остались 90 населенных пунктов с 1,5 тыс. домов», – приводит слова источника ТАСС. Он также сообщил, что «в результате прохождения неблагоприятных погодных условий в Тверской области пострадали 15 человек». «В результате прохождения грозового фронта и ураганного ветра с порывами до 25 м/с в городе Андреаполь произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение», – сказали в ведомстве. В регионе также повалило 90 деревьев. По данным МЧС, от урагана в Андреаполе пострадали шесть человек, в Осташковском городском округе от падения деревьев пострадали пять человек. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, пилит упавшие деревья и деблокируют зажатые автомобили. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается, отметили в МЧС. Региональный главк ведомства переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82. Напомним, 4 июля сильный ураган оставил без света большую часть Абхазии. Кроме того, 5 июня мощный ураган разрушил крыши зданий и оборвал электролинии в Туве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптики рассказали о погоде в столице 31 июля 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам солнечную погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 19 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 23 градусов. Вечером столбики термометров покажут плюс 24. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в столице 1 августа 2021, 06:20 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Столбики термометров в столице покажут от 28 до 30 градусов, по области – от 26 до 31 градуса. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба. Ночью ожидается от 15 до 20 градусов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России. Жертвами урагана в Тверской области стали три человека 2 августа 2021, 23:56 Текст: Антон Никитин

В результате урагана в Тверской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Всего 11 пострадавших, из которых трое погибли в двух районах области, в том числе молодой человек 2003 года рождения. В настоящий момент стихия ушла», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального главка. Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.