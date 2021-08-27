На выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому В ВОЗ дали прогноз по снижению смертности от COVID в России 27 августа 2021, 17:44 Текст: Вера Басилая

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации. «Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», – приводит РИА «Новости» слова Вуйнович. Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения. «Конечно, Россия – огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться», – добавила она. За минувшие сутки в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. Всего в стране выявили 6 844 049 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 112 035 человек, из них 19 217 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 041 человек.

Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения COVID 25 августа 2021, 17:23

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун пояснил, что мировое сообщество и американский народ уже давно обеспокоены деятельностью лаборатории в Форт-Детрике, идущей вразрез с законом, принципами прозрачности и безопасности, так как эта лаборатория является военной биологической базой США, передает CGTN. По его словам, основным учреждением лаборатории, ведущим биологические исследования, является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США, который прозвали «самым мрачным экспериментальным центром при американском правительстве». Фу Цун утверждает, что в документе, опубликованном этим учреждением совместно с группой исследователей под руководством доктора Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, сказано, что еще в 2003 году они уже обладали чрезвычайно развитыми возможностями синтеза и модификации коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией. Он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено деятельностью лаборатории в Форт-Детрике по трем основным причинам: ее деятельность непрозрачна, в лаборатории в Форт-Детрике занимаются опасной деятельностью, в лаборатории занимаются несанкционированной деятельностью. Будучи единственной лабораторией биологической безопасности четвертого уровня в структуре Пентагона, она систематически нарушает процедуры биобезопасности. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, которая в рамках военной программы наводнила биологическими лабораториями весь мир. «США так упорно настаивают на проведении расследований китайских лабораторий, означает ли это, что они уже изменили свою негативную позицию в отношении переговоров по ведению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Ряд профильных международных заседаний, которые пройдут на следующей неделе, возможно, дадут ответ на этот вопрос. На предстоящих специальных заседаниях китайская сторона будет призывать возобновить переговоры по протоколу о проверках в рамках конвенции», – заявил Фу Цун. Ранее разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса 25 августа 2021, 06:56

Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей. Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС. Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

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В рамках дела о лжевакцинации в Ленобласти задержали пять медиков 24 августа 2021, 21:03

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

СУ СК по Ленинградской области задержало пятерых медиков по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Злоумышленники продавали поддельные сертификаты тем, кто хотел получить QR-код без введения инъекции. Стоимость такого сертификата составляла 12 тыс. рублей, передает 47news. Следователи установили, что уже через два дня после оплаты на сайте госуслуг появлялась информация о прохождении первого этапа вакцинации «Спутником V». По информации следствия, за один день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. По предварительным данным, около 50 случаев вакцинации могут быть фейковыми. Злоумышленники могли получать 1,2 млн рублей за день, или 36 млн в месяц. В тайниках следователи обнаружили около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка, ее вклеили в медицинские документы прошедших лжевакцинацию. Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата. Минздрав рекомендовал свести к минимуму использование кондиционеров в условиях COVID 25 августа 2021, 16:59

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В условиях COVID-19 использование комнатных кондиционеров в общественных местах стоит свести к минимуму, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. «С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей (магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и т. д.) использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах», – приводятся его слова в Facebook Минздрава. По его словам, высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля. «Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски», – заключил Чуланов. Ранее Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации. Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов 27 августа 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины. Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости». «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили. Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Ученые нашли общую причину постковидного синдрома и СХУ 26 августа 2021, 15:28 Текст: Дарья Григоренко

Ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Синдром хронической усталости представляет собой сложное заболевание центральной нервной системы, которым только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что среди признаков заболевания – тяжелая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затрудненное мышление, обычно называемое «мозговым туманом», аномалии вегетативной нервной системы. Как правило, все эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок. Пациенты с постковидным синдромом также жалуются на усталость, одышку, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания. По мнению ученых, у обоих синдромов общая причина – биологическая реакция организма на стресс, связанный с инфекциями или другими внешними воздействиями. Речь идет о так называемом окислительном стрессе, который приводит к развитию на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушению обмена веществ. Окислительный стресс развивается, когда в клетках накапливаются молекулы кислорода. «Реакция на инфекции или травмы сложна и охватывает все системы организма. При любом сбое она может вызвать чувство усталости, мозговой туман, боль и другие симптомы», – приводятся в пресс-релизе Университета Джонса Хопкинса слова ведущего автора исследования Бинду Пола, доцента кафедры фармакологии и молекулярных наук медицинского факультета. Ранее сообщалось, что специалисты в Москве наблюдали обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которые перенесли коронавирус. Ученые выявили у привившихся «Спутником V» рост силы антител со временем 26 августа 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

Нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации «Спутником V», со временем растет, сообщило министерство науки, технологий и инноваций Аргентины. Аргентинские ученые проверили число антител и их способность бороться с COVID-19. Были исследованы 1,8 тыс. образцов крови людей. Использовалась кровь как тех, кто перенес коронавирус, так и тех, кто не болел. Образцы брались в том числе через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации «Спутником V». Как заявило министерство, в мире «существует обеспокоенность» тем, что со временем после вакцинации число антител может уменьшаться. «Сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Установлено, что антитела от «Спутника V» способны бороться с «дельта»- штаммом. Указывается, что «с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет». Особенно это заметно для «бета» и «гаммы». «Через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов», – заявило министерство, подчеркнув, что исследование «имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной». Сейчас, как отметили в Аргентине, «многие страны находятся в поиске вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок». Напомним, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что созданы заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник V», однако в их применении пока нет необходимости. Гинцбург рассказал, что в Центре имени Гамалеи разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта». Глава ВОЗ назвал бустерную вакцинацию от COVID «морально неправильной» 25 августа 2021, 21:26 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения. «Что касается бустерных прививок, то выводы в отношении их пользы еще не являются окончательным. Мы также не знаем, безопасны ли они», – заявил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС. По его словам, в условиях «когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это – моральная проблема». Он также отметил, что продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых штаммов, «еще более заразных, чем дельта-вариант». В таком случае вакцины от SARS-CoV-2 могут оказаться неэффективными. Это означает, что применение бустрерных прививок является «технически неправильным» решением. «Мы предложили ввести двухмесячный мораторий, чтобы страны воздержались от бустерных прививок, а государства, не имеющие вакцины, в таких регионах, как Африка, где охват вакцинацией очень низок, получили доступ к вакцинам. В наших общих интересах – продемонстрировать подлинную солидарность», – сказал Гебрейесус. Ранее в ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта». Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» приезжать на Пхукет и Самуи без карантина 27 августа 2021, 11:22

Фото: Carola Frentzen/DPA/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина, сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов. «Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда», – передает ТАСС слова Соснова. «Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня», – уточнил Соснов. В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу местный Минздрав информировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов. 1 июля остров Пхукет официально открылся для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России 26 августа 2021, 19:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, для беременных она противопоказана, следует из инструкции к препарату. «Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча – в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», – говорится в инструкции, передает РИА «Новости». Побочные реакции после вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» – это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко – отек Квинке, отмечается в документе. «ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2022 года», – указано в записи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Число заразившихся COVID в мире начало стабилизироваться 25 августа 2021, 19:09 Текст: Дарья Григоренко

Количество новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов в мире на прошлой неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе», – пояснил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС. Глава ВОЗ также подчеркнул, что речь идет о стабилизации «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности. Уточняется, что в течение недели – с 16 по 22 августа – в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. Минздрав: Тяжелые осложнения после COVID у привитых встречаются гораздо реже 26 августа 2021, 19:58 Текст: Дарья Григоренко

Тяжелые осложнения COVID-19 существенно реже встречаются у тех, кто вакцинировался, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов «Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных», – пояснил он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со смертностью от ковида в стране, передает ТАСС. За минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. В Минздраве связали высокую смертность, в частности, с распространением дельта-штамма, который быстрее вызывает осложнения. В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки 25 августа 2021, 11:33

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1402, Санкт-Петербурге – 1385, Московской области – 776. Всего в стране выявили 6 804 910 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 073 157 человек, из них 19 654 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 809 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 178 423 человека. Накануне, 24 августа, в России выявили 18 833 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 703. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Россиянам посоветовали проверить почки после коронавируса 26 августа 2021, 08:38 Текст: Евгения Шестак

Коронавирус может дать серьезные осложнения на некоторые органы человеческого организма, в том числе на почки, рассказала врач-нефролог Анна Коробкина. По ее словам, коронавирус атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2. Он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки. «Эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения», – отметила Коробкина в интервью радио Sputnik. Она отметила, что из-за коронавирусом может возникнуть острая почечная недостаточность, а это является одним из факторов смертности от COVID-19. При этом врач добавила, что пациенты могут и не догадываться о заболевании почек. Чтобы проверить работу почек, медик посоветовала сдать общий анализ мочи на предмет наличия белка и биохимический анализ крови на уровень креатинина. В последующем, чтобы исключить воздействие вируса на почечную ткань, Коробкина рекомендует следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов. Она подчеркнула, что тромбы могут образовываться и в почечных сосудах. Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, что у переболевших коронавирусом пациентов могут наблюдаться определенные симптомы COVID-19 и осложнения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 19,6 тыс. случаев коронавируса за сутки 26 августа 2021, 12:01

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1712, Санкт-Петербурге – 1301, Московской области – 726. Всего в стране выявили 6 824 540 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 092 818 человек, из них 19 661 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 179 243 человека. Накануне, 25 августа, в России выявили 19 536 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 94. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.