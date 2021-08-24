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В Газпроме заявили о готовности ресурсной базы «Северного потока – 2» к запуску
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Ресурсная база «Северного потока – 2» готова к запуску газопровода, запасов голубого топлива хватает для заполнения согласно плану, сообщил главный инженер Ямальского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым» Азамат Усманов.
«За летний период мы провели массу работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, осенне-зимний период наиболее сложный с точки зрения транспортировки и добычи газа. Все оборудование в норме, согласно технологическому регламенту проверено, не ждем никаких неприятностей. Газа хватит, его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение согласно поставленным задачам», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 1».
Ранее Газпром сообщил, что по газопроводу «Северный поток – 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.
В то же время СМИ сообщали, что трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода. МИД также анонсировал завершение строительства «Северного потока – 2» через несколько недель.
На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа
«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.
«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2»
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«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.
В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов».
Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве».
«А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик.
Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами».
«Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин.
Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах».
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Назван день окончания строительства «Северного потока – 2»
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Трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.
Как говорится в извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии судном-трубоукладчиком «Фортуна» намечено на 12 сентября текущего 2021 года.
В документе поясняется, что корабль «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения – до 12 сентября включительно, сообщает Прайм.
Ранее аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В документе указаны те же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик. Дата окончания работ – также 12 сентября.
Согласно данным портала Marine Traffic, судно-трубоукладчик «Фортуна», ранее работавшее в датских водах, теперь находится в территориальных водах ФРГ, передает ТАСС.
На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».
Лавров заявил о подорванном доверии России к Европе в сфере энергетики
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Доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано», – передает ТАСС слова Лаврова в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода «Северный поток – 2» в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. «Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены, – рассказал он. – Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений – защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров».
Россия в свою очередь, как напомнил Лавров, никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородного сырья. «Вспомните морозные февраль и март 2018 года, вошедшие в историю под именем The Beast from the East. Кто тогда мобилизовал срочные дополнительные поставки газа в замерзающую Европу?» – обратил внимание министр.
По его словам, для восстановления доверия первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией. «Со своей стороны [мы] всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Мяч на стороне еэсовских коллег», – указал Лавров.
«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток – 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы», – сказал министр.
Министр отметил, что с вводом «Северного потока – 2» в эксплуатацию будет обеспечена диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент. «Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки. Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу – при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров выразил уверенность, что «Северный поток – 2» укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. «Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», – указал дипломат.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Меркель: Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года
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ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», – приводит ее слова ТАСС.
Также она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и переговоры на эту тему нужно начинать.
«Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», – подчеркнула Меркель. По ее словам, у Германии «особенная ответственность» за то, чтобы Украина осталась транзитером.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину
Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2»
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Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия».
«Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar.
«Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости».
«При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier.
«Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2»
В исключительной экономической зоне Дании завершена укладка труб «Северного потока – 2», следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Согласно данным системы, в субботу трубоукладочное судно «Фортуна», которое работало над завершением строительства в датских водах, пересекло морскую границу Германии, передает РИА «Новости». Сообщается, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG сообщала, что «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта.
Напомним, вблизи датского острова Борнхольм запланированы работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В июне 2019 года Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину
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«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину.
«Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков.
«Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик.
Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков.
При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков.
Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года.
Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.
По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung.
Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия».
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров.
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В Германии предсказали победу России в битве за «Северный поток – 2»
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Журналистка немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Зильке Бигальке назвала способ, при помощи которого Москва одержит верх в битве за «Северный поток – 2».
Автор статьи считает, что США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. По ее мнению, американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, передает РИА «Новости».
Журналистка указывает на то, что глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.
Бигальке считает, что заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы.
«Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль», – считает журналистка.
Ранее Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку»
Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС.
Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками.
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС.
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Москва призвала Лондон отказаться от конфронтации
Британскому руководству необходимо отказаться от конфронтации в отношении России, иначе Британия столкнется с ответными российскими мерами, заявило российское посольство в Лондоне.
«В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – цитирует сообщение посольства ТАСС.
Это заявление стало реакцией дипмиссии на новые антироссийские санкции, введенные ранее Лондоном.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона против Москвы в связи с «Северным потоком – 2» и «делом Навального».
«Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе», – отметила она.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
МИД анонсировал завершение строительства «Северного потока – 2» через несколько недель
До окончания строительства «Северный поток – 2» осталось буквально несколько недель, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода.
На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».
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Москва заявила о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину
Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский напомнил, что в Москве не раз говорили, что Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, «есть контрактные обязательства по транзиту», передает РИА «Новости».
Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал он.
«Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке», – подчеркнул представитель МИД.
Комментируя возможность заключения Москвой и Вашингтоном сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США, Биричевский сказал, что Москва считает нелогичным разговаривать с Вашингтоном по вопросу газопровода «Северный поток – 2»: «Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток – 2»? В совершенно разных частях света (...) Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе».
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
В МИД выразили уверенность в востребованности газа и нефти из России на долгие годы
Газ и нефть из России еще не один год будут востребованы на мировом рынке: экономика восстанавливается после пандемии и спрос на энергоносители растет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский заявил, комментируя ситуацию с российскими энергоносителями на фоне инициативы Евросоюза о достижении углеродной нейтральности в 2050 году, что «в целом по прогнозам экспертов с учетом того, что мировая экономика будет восстанавливаться после пандемии, спрос на энергоносители будет расти», и «в этом смысле российский природный газ и другие ископаемые виды топлива будут востребованы еще очень долгие годы, десятилетия на мировом рынке», передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что природный газ является одним из самых чистых видов топлива, и без него мировой экономике не обойтись. Кроме того, не исчезнет также и спрос на нефть, возможно, объемы изменятся, но тем не менее спрос не сойдет на нет.
«В целом стремление к «озеленению» мировой экономки, продвижению к сокращению выбросов углекислых газов – это тенденция, которая имеет долгосрочный характер. Мы знаем о планах, заявленных целым рядом государств, и надо посмотреть, насколько реалистичны в целом эти планы», – указал Биричевский.
Напомним, лидеры стран Евросоюза в декабре 2019 года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности – когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым.
Еврокомиссия в марте 2020 года представила законопроект, который был призван сделать эту цель обязательной для достижения. Климатическая нейтральность может быть достигнута путем сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.
Между тем в МИД оценили возможность диалога с ЕС о поставках водорода.
Сообщалось, что вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу именно водород. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть.
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