Российскому сенатору Косачеву закрыли въезд на Украину

Вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву отказали во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер.

«Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер – только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд на Украину (о чем я, кстати, не знал)», – сообщил Косачев в Facebook.

Украинская сторона согласна снять запрет для въезда в случае «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока» и «компенсации причиненных убытков».

«Ну что тут скажешь... Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца. Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае – в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много», – добавил Косачев.

Ранее СБУ запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года.