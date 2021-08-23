Перспективную плавающую бронемашину решили показать на «Армии-2021»

Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники – «Военно-промышленная компания» (ВПК) – покажет на форуме «Армия-2021» перспективную плавающую бронемашину, рассказал гендиректор предприятия Александр Красовицкий.

«Первая премьера – многоцелевая бронированная плавающая машина, это не очередная модификация «Тигра», а абсолютно новое шасси с несущим бронированном корпусом. Мы рассчитываем показать ее военным, а что из нее в итоге получится – сферы применения, устанавливаемые системы вооружений и так далее – определит госзаказчик», – рассказал Красовицкий РИА «Новости» о новинках, представляемых ВПК на выставке в Кубинке.

Он добавил, что перспективная колесная боевая платформа «Бумеранг» в различных модификациях будет эксплуатироваться в российской армии на протяжении нескольких последующих десятилетий.

«Безусловно, данная платформа («Бумеранг») – это «долгоиграющая» история, и даже после начала серийных поставок в войска мы ее будем дорабатывать по мере появления новых технологий. Возьмите к примеру такой шедевр нашей «оборонки», как танк Т-72 – скоро он будет праздновать 50-летний юбилей со дня принятия на вооружение, а его потенциал до сих пор до конца не исчерпан», – сказал он.

Красовицкий отметил, что «Бумеранг» успешно прошел предварительные испытания, по итогам которых ему была присвоена литера «О», после чего ВПК подготовила новые опытные образцы, в которых были учтены замечания госзаказчика. В настоящее время компания ждет начало госиспытаний платформы, которые должны быть завершены в 2022 году.

Ранее Россия начала переговоры об экспорте новейшего БТР «Бумеранг».

Напомним, в апреле в Рособоронэкспорте сообщали, что Россия начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг», предварительная оценка их продаж – около 1 млрд долларов.