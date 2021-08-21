Выставку художественных работ Шойгу открыли в Казани

В Национальной художественной галерее «Хазине» Казанского Кремля прошло торжественное открытие выставки работ президента Русского географического общества и министра обороны Сергея Шойгу «Творчество ради жизни», сообщило Минобороны.

В составе экспозиции 100 произведений, в том числе 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов в следующем году будет продана на аукционе, а вырученные средства будут пожертвованы на помощь тяжелобольным детям, сообщается на сайте ведомства.

В церемонии открытия выставки приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов.

В рамках мероприятия также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тыс. экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Сергея Шойгу.

Помимо осмотра экспозиции желающие смогут посетить открытый лекторий Русского географического общества. Также запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать до 12 сентября. Она организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе 14 мая 2021 года, где в пользу больных детей были проданы 10 лотов – художественных произведений Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодня израсходовано уже более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.

Особое место в деятельности Шойгу занимает активная работа на посту президента РГО. Она направлена на сохранение и приумножение достижений РГО в распространении географических сведений о России, реализацию экспедиционных, исследовательских и научных проектов, охрану природы, возрождение славных традиций, и на развитие новых современных направлений, таких, как масштабная просветительская и активная медийная деятельность, поддержка образования и развитие молодежного движения.

На выставке представлены живописные картины и графические рисунки с удивительными видами Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России.

Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Шойгу еще в юности делал наброски на бумаге, и до сих пор продолжает рисовать. Некоторые пейзажи автор пишет по памяти.

Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева: вазы, шкатулки и скульптуры. Заботясь о сохранности природы, для своих работ автор использует только поваленные стихией части деревьев, найденные им во время прогулок по тайге.

Предметы из дерева часто дополняются художественными вставками и анималистическими скульптурами из бронзы, меди и латуни.