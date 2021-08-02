Определено место похорон президента журфака МГУ Ясена Засурского

Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским, который умер на 92-м году жизни, пройдет 4 августа во дворе журфака МГУ. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

«В связи с ограничительными мерами отпевание пройдет в среду в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ в кругу членов семьи и близких. С 12:30 во дворике журфака пройдет церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Ясена Николаевича. Церемония будет открытой», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище, добавили там.

Глава СЖР Владимир Соловьев заявил, что Союз журналистов России обсудит предложения по установке памятника Засурскому на балюстраде факультета журналистики МГУ.

«Предложения от коллег уже поступают: в частности, уже есть идеи поставить памятник Ясену Николаевичу на балюстраде факультета – там, где когда-то стоял памятник Ленину. Председатель московского Союза журналистов и отделения Союза журналистов России в Москве Павел Гусев предложил весь факультет журналистики назвать именем Засурского. Мы обсудим эти предложения на секретариате Союза и отправим запросы в соответствующие инстанции», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

«Принято решение о создании в университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают», – сообщили в пресс-службе журфака.

Там же уточнили, что на данный момент от факультета есть инициативы – это учреждение стипендии имени Засурского, переименование в его честь 201-й аудитории, а также инициатива по обустройству из кабинета, в котором работал Засурский, мемориального музея-кабинета.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года – президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

Напомним, в воскресенье на 92-м году жизни умер президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, заслуженный журналист России Ясен Засурский.