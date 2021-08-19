«Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан» Экспортную версию комплекса разведки «Пенициллин» создали в России 19 августа 2021, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» создан в экспортном варианте, идет его продвижение на рынок, сообщила госкорпорация «Ростех». Комплекс будет впервые представлен на форуме «Армия 2021», передает «Интерфакс». «Пенициллин» успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с Рособоронэкспортом мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки «Пост-3М». В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу», – сообщил гендиректор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев, чьи слова привели в пресс-службе Ростеха. Согласно сообщению, «Пенициллин» в зависимости от исполнения комплекса может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км, минимальное время развертывания в боевое положение – 20 минут. «В отличие от большинства подобных систем «Пенициллин» обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд», – сообщил индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев. Напомним, в январе артиллеристы под Саратовом приступили к освоению комплекса разведки «Пенициллин».

Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk 18 августа 2021, 12:10

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия. «Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко. «До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт. Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане». Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана. По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk. В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток. Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков 18 августа 2021, 04:00

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости». Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России. В США признали готовность России к любой войне 18 августа 2021, 12:05

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия гораздо больше внимания, чем страны-члены НАТО, Россия готова к любой войне, пишет американский журнал The National Interest. По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. Так, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях, передает РИА «Новости». Также российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Кроме того, армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», а также реактивные пехотные огнеметы «Шмель». В то же время военнослужащие НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. В странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием; в США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. Между тем Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор. Ранее США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии. Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области 18 августа 2021, 23:47

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа. «В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – приводит текст сообщения РИА «Новости». Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Накануне единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, все они погибли. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Для выяснения причин происшествия создана комиссия. Напомним также, 27 ноября 2020 года взлетевший с авианосца палубный истребитель МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море. Кроме того, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Помимо этого, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель. Боевой модуль «Охотник» вышел в серийное производство 18 августа 2021, 10:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый боевой модуль «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) поставлен на серийное производство, рассказали в пресс-службе концерна. «Универсальный боевой модуль «Охотник» успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме «Армия-2021», – передает РИА «Новости» сообщение УВЗ. В концерне уточнили, что дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. В частности, серия из пяти «Охотников» отгружена на «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К». «В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей «Тайфун К-53949» с боевыми модулями «Охотник» приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия «Электромашины» для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе, на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов», – отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков. По его словам, благодаря модернизации эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30%. В 2021 году серийный «Охотник» будет поставлен на опытную машину УКБТМ (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») и на технику производства еще нескольких российских предприятий. По данным пресс-службы, универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на «Охотник». Стабилизированная дистанционно управляемая платформа предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер. Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно. Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 километров в час с поражением цели на расстоянии до 1 километра. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля – 1 тыс. патронов. Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше 17 августа 2021, 09:09 Текст: Наталья Ануфриева

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали проход отряда боевых кораблей России во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш. «Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши (британские) берега, чем наш собственный», – считает пользователь Frank Marker, передает РИА «Новости». «Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», – отметил wm0001. «Может они часть мигрантов с собой заберут?», – задался вопросом Star_chaser. Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения, в составе которого, помимо «Вице-адмирала Кулакова», также входят корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов», направляется в Ла-Манш. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца Defender, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Шойгу сообщил о наблюдателях из стран НАТО на «АрМИ–2021» 18 августа 2021, 01:59

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Наблюдатели из четырех стран НАТО будут присутствовать на международных играх «АрМИ–2021», сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. «В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», – приводит его слова «Красная звезда». VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» пройдут с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы будут проходить на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы впервые. В них будут участвовать свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые примут участие в играх, передает ТАСС. В играх, по словам министра, «с учетом отборочных этапов в Вооруженных силах» России примут участие 455 тыс. человек: летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи – «практически все, кто предназначен для ведения боевых действий», передает РИА «Новости». Впервые состоятся конкурс «Тактический стрелок», состязания военных топографов «Меридиан» и музыкально-танцевальный конкурс «Армия культуры». Шойгу также сообщил, что на форуме «Армия–2021» ожидаются делегации из 97 стран, включая 34 министров обороны. Свыше 1,5 тыс. предприятий из России и еще 12 стран продемонстрируют свою продукцию – всего около 20 тыс. образцов. Российское военное ведомство намерено подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей. Форум пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. 25–26 августа Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов. В частности, будут заключены сделки на поставку робототехнических комплексов «Уран­14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т­90. Минобороны подпишет контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия. Напомним, на форуме будет впервые представлена экспозиция, посвященная военной деятельности России в Арктике. Шойгу проехал на Т-80 по трассе «Танкового биатлона» 19 августа 2021, 08:14

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса игр «Танковый биатлон», сообщили в Минобороны. «Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала «Армейских международных игр – 2021» лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком Т-80БВМ», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Как уточнили в ведомстве, по итогам проверки трассы протяженностью свыше четырех километров Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин. Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды из более чем 20 стран. Британские истребители поднялись в небо над Румынией из-за Су-24 ВКС 18 августа 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Для сопровождения бомбардировщика Су-24 ВКС России британские ВВС подняли в небо истребители Typhoon с авиабазы в Румынии, сообщила пресс-служба Королевских ВВС. На авиабазе «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца базируются истребители 121 экспедиционного авиакрыла. Их «подняли в воздух по тревоге, чтобы перехватить российский истребитель», который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в британских ВВС. По версии британцев, Су-24 (фронтовой бомбардировщик) вошел в район полетной информации Бухареста, направляясь в сторону Румынии, причем российская сторона не передала план полета и не стала разговаривать с румынской авиадиспетчерской службой, передает ТАСС. Королевские ВВС утверждают, что Су-24 якобы «создал угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства». Typhoon «сопроводили Су-24 до того момента, пока он не покинул район полетной информации Бухареста». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Летчики Китая и Белоруссии прибыли в Россию для участия в «Авиадартсе-2021» 17 августа 2021, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 20 военных самолетов и вертолетов Китая и Белоруссии прибыли в Рязань, где примут участие в международном конкурсе воздушных экипажей «Авиадартс», сообщили в Минобороны России. «Всего на аэродром Дягилево в Рязани перебазировано более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В Минобороны уточнили, что китайские и белорусские авиационные экипажи выполнили перелет из пунктов дислокации и будут участвовать в соревнования на своей штатной технике. Кроме того, военно-транспортными самолетами были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники. Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей. Летчикам предстоит соревноваться в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям: экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Российские военные начали учения в Таджикистане 17 августа 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны «Ляур» и «Самбули» для совершенствования навыков по боевой подготовке. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. ЦВО уточняет, что подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация». Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов «Сани». Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных комплексов «Верба» и «Игла» отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.



Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности. Ранее ОДКБ пообещала принять меры при обострении ситуации на таджикско-афганской границе. В Китае указали на «грозный сигнал» России Западу 19 августа 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Москва активно наращивает мощь военно-морского флота по нескольким направлениям, подавая тем самым сигнал странам Запада, пишет китайское издание Синьхуа. Так, Россия ведет строительство кораблей. В частности, выделяются передовые разработки в сфере подлодок: атомная субмарины «Белгород» и «Князь Олег». Также ожидается появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки. Также Москва активно проводит учения за пределами своих территориальных вод. Российский флот стал регулярно имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане. «Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», – пишет автор, передает РИА «Новости». Отмечается, что Москве приходится заниматься модернизацией ВМФ на фоне влияния внешних и внутренних факторов, включающих ухудшение российско-американских отношений и необходимость обеспечивать безопасность многочисленных водных маршрутов. В заключение автор указывает, что развитие российских морских военных технологий посылает грозный сигнал Западу и заслуживает внимания. Ранее ВМФ анонсировал учения в Арктике и на Севморпути. 10 августа арктическая группировка Северного флота вышла в двухмесячный поход по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по трассам Севморпути, в ходе которого пройдут несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. «Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан» 19 августа 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», где компания выступит в качестве официального партнера мероприятия, сообщили в пресс-службе холдинга. «Будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система «Антей-4000», ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», автоматизированный комплекс «Сосна». Также впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг», – передает ТАСС сообщение холдинга. Отмечается, что на форуме будет представлена еще одна новинка – станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». «Этот комплекс включает также пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов», – пояснили в концерне. В рамках реализации программы по диверсификации ОПК холдинг покажет комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер «Гелиос-1», систему комплексной диагностики радиоэлектроники СКДА-Э, наземную станцию МОСТ-УС (средство радионаблюдения за космосом). Кроме того, будут представлены радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1 и другое. «Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум «Армия» – отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам», – отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба. Ранее «стирающий в пыль» секретную информацию шредер обещали показать на «Армии-2021». В концерне «Калашников» рассказали об интересе к продукции в мире 18 августа 2021, 16:23 Текст: Наталья Ануфриева

Интерес к продукции российского «Калашникова» в большей степени проявляют представители из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил руководитель направления дирекции по ВТС концерна Владимир Онокой. Онокой заявил журналистам на международной выставке оборонной промышленности IDEF-21 в Стамбуле, что концерт «участвует в рамках экспозиции «Рособоронэкспорта», в организации «очень рады этой возможности», так как «IDEF – это все таки международная выставка, которую посещают не только представители турецкой стороны, но и заинтересованные лица со всего региона, поэтому здесь у нас есть возможность поговорить и с представителями турецкой армии, а также пообщаться с потенциальными партнерами о продажах на гражданский рынок и в то же время поговорить с огромным количеством наших партнеров со всего мира», передает ТАСС. «Интерес, как обычно, к нашей продукции большой со стороны африканских государств, государств Ближнего Востока, Юго-восточной Азии», – указал он. По его словам, «в рамках выставки запланировано достаточно много переговоров, но конечно же здесь только часть нашей продукции представлена». «Основной массив нашей продукции, в том числе новинки, буду представлены на следующей неделе выставке «Армия 2021», которая будет проходить в Москве. Там мы представим целый ряд новинок, как в области стрелкового оружия, так и в других областях», – добавил Онокой. Выставка IDEF-21 открылась во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Она организована министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских (входящие в Ростех «Рособоронэкспорт» и группа компаний «Калашников», ВКО «Алмаз-Антей»). Ранее стало известно, что Россия покажет Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дан прогноз по актуальности танков в будущем 19 августа 2021, 08:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Танки сохранят статус одной из основных ударных сил сухопутных войск, если не случится ядерной войны, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко. «Мы все надеемся, что ядерной войны никогда не будет. Мы в это верим. Думаю, в этих условиях танки по-прежнему будут одной из основных ударных сил сухопутных войск», – цитирует ТАСС Осыко. Он подчеркнул, что это серьезная боевая единица, без которой представить себе сейчас ударную группировку сухопутных сил невозможно. «Наверно масштабных битв типа Прохоровки во время Великой Отечественной Войны уже не будет», – добавил он. По словам Осыко, комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», «Ураган-1М» и «Торнадо-С» запущены в России в серийное производство и поставлены на вооружение. Он отметил также, что в состав нового боекомплекта входят в том числе высокоточные реактивные снаряды. «Торнадо-Г» – РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

РСЗО «Торнадо-С» создана в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. Напомним, в мае «Торнадо-Г» началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С».