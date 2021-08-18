В Луганской области женщина получила ранения во время обстрела Эксперт рассказал, как на Украине уничтожили советскую медицину 18 августа 2021, 19:45

Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«За 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила. Теперь в стране нет ни образования, ни здравоохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. «Украинская медицина так или иначе создана советской властью. Она была выстроенная по знаменитой системе Семашко, названной в честь ее основателя. Эта модель здравоохранения действовала вплоть до 1991 года, а в некоторых республиках бывшего СССР и немного дольше. Также наш опыт использовался в ряде зарубежных стран, включая скандинавские», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан. «В основе этой системы была централизация управления и финансирования. Упор делался на профилактику болезней, защиту материнства и детства, и самое главное – гражданин не платил за медицинские услуги. После Великой Отечественной войны вся УССР, как и другие республики, к 1970 году была охвачена учреждениями здравоохранения с большим количеством медицинских работников. Многие болезни и инфекции были побеждены, включая оспу», – напомнил собеседник. «Но появились другие проблемы. Увеличилась продолжительность жизни, а вместе с этим у пациентов добавились новые заболевания, требующие высококвалифицированной помощи. В вопросе оборудования и лекарств к началу перестройки СССР стал зависимым от стран Варшавского договора и уже не мог финансировать медицину должным образом», – добавил Лизан. По словам эксперта, после 1991 года властям Украины не удалось решить подобные проблемы, более того – местные политики усугубили состояние дел в здравоохранении. «Формально медицина оставалась бесплатной, но на практике она становилась исключительно платной», – пояснил эксперт. «Систему Семашко на Украине можно было спасти, если бы ее адекватно финансировали. Но политики пошли другим путем, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе добила систему здравоохранения. Изменились подходы к закупке лекарств, денежные потоки ушли на Запад. При этом необходимые лекарства и вакцины поступают на Украину по остаточному принципу. В условиях пандемии украинская система просто легла», – констатировал Лизан. «В довесок систему здравоохранения перевели на так называемый «семейный уровень». Теперь каждый гражданин прикреплен к семейному доктору и заключает с ним контракт. Услуги, не входящие в минимальный базовый перечень, оплачиваются отдельно и дополнительно. То есть семейный доктор – это такой терапевт, который проводит беглый осмотр, и если ему кажется, что ваши жалобы обоснованы – направит вас к другому специалисту, который также попросит денег за свои услуги», – добавил эксперт. «Фактически за 30 лет «незалежності» на Украине произошел демонтаж бесплатной медицины. Каких-либо позитивных изменений в этой сфере не предвидится, потому что для этого нет ни политической воли, ни желания, ни понимания проблем, ни средств. Элиты не видят смысла вкладывать деньги в медицину, потому что любой молодой специалист мечтает уехать из страны. Поэтому сейчас в стране нет ни нормального образования, ни медицины», – резюмировал Лизан. Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Кроме того, сообщалось о планах Польши продать Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности. Об этом заявил глава профильного ведомства Вальдемар Краска. В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. При этом к 30-летию независимости в офисе президента Владимира Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны 16 августа 2021, 10:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. «По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта. Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии 17 августа 2021, 15:57

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД. По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня. По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев. Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости 17 августа 2021, 11:01

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович. «По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», – заявил Янукович в своем обращении к 30-летию независимости страны, передает РИА «Новости». По его словам, отказ от России привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. «Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», – сказал бывший президент Украины. Также Янукович отметил, что Украину в первые годы независимости, пока шла выработка конституционных основ государства, спасли экономические связи с Россией. Он отметил, что в 90-е годы на Украину пришел «дикий» капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс». «В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная «вестернизация» внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», – отметил бывший президент Украины. По словам Януковича, пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на проблемы геополитического толка. «Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», – говорится в обращении. Экс-президент отметил, что нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени. Янукович подчеркнул, что госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом «мягкости» властей, он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия». По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Экс-президент отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение». «Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем на Украине сегодня, упала бы на действующую власть», – сказал он. Также бывший президент заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, «при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения». Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. «Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов», – сказал он. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). В США обвинили Россию в «краже» украинского флота 16 августа 2021, 12:13

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest. По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости». Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве. Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации. При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море. Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги. На Украине сочли бессмысленным построение демократического государства 18 августа 2021, 08:12

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», – передает РИА «Новости» слова советника. Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. «Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «борются», – утверждает Арестович. Это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», при этом они способны застилать глаза даже «самым высокоразвитым типам и институциям», уверен он. «В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», – заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу «за построение новой цивилизации». Ранее американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии. В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле» 16 августа 2021, 08:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai. «Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи. Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства. «Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале. По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2». При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор. Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги скорее дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики. «Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу. На Украине заметили показательный момент в истории с Афганистаном 16 августа 2021, 07:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко выразил мнение, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины – если союзник Соединенных Штатов не готов сражаться, то американцы особо «париться не будут». «В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», – передает РИА «Новости» слова Романенко. Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, причем Вашингтон потратил внушительные 85 млрд долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель. «Все это в огромном количестве уже досталось талибам», – констатировал он. Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия «впишется» за нее в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего». «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул эксперт. В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России. Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру. Названо главное «достижение» Украины за годы независимости 18 августа 2021, 13:34

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина за период 30-летней независимости смогла перейти от социалистического уклада экономики к рыночному, пусть даже и «дикому», заявил украинский аналитик Александр Кочетков. По его словам, Украина перешла к рыночному укладу экономики, при этом растеряла очень многое, в результате чего «плетется в хвосте», говорится в его статье для «Главреда». Он отметил, что одной из причин является невозможность «не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками». «Мы имели фантастические стартовые условия – например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран», – отметил эксперт. Аналитик отметил, что украинцы движутся «куда ветер несет», и если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны. Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы. Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией. Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти 17 августа 2021, 20:05

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Установление власти «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости». По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы». Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Киеве начали возводить сцену на месте братской могилы 18 августа 2021, 13:26

Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

Текст: Евгения Шестак

На месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов в Мариинском парке Киева начали монтировать сцену для торжеств в честь Дня независимости Украины без согласования с городскими властями, заявил замглавы Киевской городской администрации Владимир Прокопов. «Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов», – написал Прокопов в Facebook. При этом он отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. «Обратите внимание на фото – сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?» – возмутился он. Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В частности, были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что инсталляции не направлены на пропаганду ценностей СССР. На Украине увидели опасность во встрече Меркель с Зеленским 18 августа 2021, 09:05

Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьезную угрозу: украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Экс-глава МИД уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости договора на ее условиях перед своим уходом с должности канцлера, она будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна, передает «Обозреватель». «Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», – сказал Климкин. По его мнению, цель канцлера – стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы. «Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», – добавил он. Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа. Почти три четверти украинцев считают развитие событий в стране неправильным 17 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, об этом говорят данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». «Наш мониторинговый вопрос: насколько люди считают, что события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении. Можно увидеть, что остается тот же тренд: почти три четверти считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и немного больше четверти – что она развивается в правильном направлении», – сказала глава правления центра Ольга Балакирева на пресс-конференции, ее слова приводит РИА «Новости». Она отметила, что негативнее всего настроены жители Донбасса, там 85% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только 15% считают, что направление правильное. Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тыс. респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%. Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу. На Украине из 100 тыс. чиновников экзамен по госязыку сдали менее 8% 16 августа 2021, 19:34 Текст: Елена Мирошниченко

За месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине, сообщила Нацкомиссия по стандартам государственного языка. «С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека», – говорится на сайте комиссии. Указывается, что показатель не сдавших экзамен не превышает 2%. Только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком, а сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 – три человека. Больше всего получили сертификаты уровня С1 (1075 человек) и уровня С2 (2065 человек). В Нацкомиссии указали на то, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. После этого результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия, а затем они вносятся в Реестр государственных сертификатов. С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер». Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. На Украине разоблачили схему продажи младенцев 17 августа 2021, 14:12 Текст: Евгения Шестак

Правоохранительные органы Украины раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко. «Организатор – руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, «заказчик» должен оплатить около 70 тыс. долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства», – написал он в Facebook. Клименко уточнил, что следователи и сотрудники департамента миграционной полиции вели этот случай торговли младенцами более двух лет. По его словам, в дальнейшем матери отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии. «Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей проданы и вывезены с Украины», – указал Клименко. Также глава полиции заявил, что на Украине действует множество подобных групп, так как законодательство в данном аспекте «слишком лояльно». Он отметил, что без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу. Ранее СК предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Полиция назвала три версии гибели мэра Кривого Рога 16 августа 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. «Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием», – цитирует ТАСС Шевченко. По его словам, причина смерти и характер ранения погибшего будут установлены судебно-медицинской и баллистической экспертизами. В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.