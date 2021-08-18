Талибы взорвали статую лидера хазарейцев в Бамиане

Боевики радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в России) взорвали установленный в Бамиане памятник лидеру шиитского ополчения и лидера народности хазарейцев Абдуле Али Мазари, воевавшего против талибов во время гражданской войны в Афганистане в 1990-х годах, сообщил пакистанский правозащитник Салим Джавед.

Джавед, в данный момент живущий в Европе, сообщил в Twitter, что «статуя шахида (мученика) Мазари была взорвана и подвергнута вандализму вчера вечером, сразу после заверений представителя «Талибана» в «амнистии» и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле», передает ТАСС.

«Лидер хазарейцев Мазари был удостоен звания «Мученик национального единства» правительством Афганистана в 2016 году за отстаивание равных прав для всех этнических групп страны. Талибы заманили его на мирные переговоры в 1995 году в Кабуле, убили и сбросили с вертолета в Газни», – добавил он.

Местные СМИ подтвердили эту информацию.

Напомним, в воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Затем талибы заявили, что не намерены сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.

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