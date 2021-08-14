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При столкновении автобуса с грузовиком под Владимиром пострадали 16 человек
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Во Владимирской области автобус столкнулся с грузовиком, в больницу доставлены 16 человек, из них госпитализированы шесть человек, всего в салоне находилось 47 пассажиров.
«По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего водителя», – говорится в сообщении УГИБДД по Владимирской области.
В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09.00 утра госпитализированы шесть граждан, уточнили в ГИБДД.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее четыре человека были госпитализированы после ДТП с автобусом и легковушками в Москве.
Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России
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Российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что Би-би-си и журналист «заняли глухую оборону», они не раскрывают ситуацию перед собственными коллегами. «С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь», – призвала дипломат.
Захарова отметила, что западные СМИ не выказывают заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или американские визы.
«Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», – заключила представитель МИД.
Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.
Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России
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Резкое снижение прогнозов по урожаю и экспорта пшеницы из России американским Минсельхозом может быть манипулятивным, не исключает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова. Россия, скорее всего, сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы.
«Российские производители осознанно пошли на некоторое сокращение посевных площадей под пшеницу, увеличив посевы под другие культуры. С другой стороны, минсельхоз США использовал в своем августовском докладе устаревшие данные. А именно результаты предварительных прогнозов российских производителей пшеницы под влиянием угрозы потери урожая озимой пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в конце 2020 года и засухи в середине июня 2021 года в отдельных регионах страны», - говорит газете ВЗГЛЯД профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
По сути, минсельхоз США взял старые данные, хотя текущие показатели посевной кампании очень хорошие, и рынку уже понятно, что климатические проблемы не повлияют на итоговые результаты валового сбора зерновых и пшеницы в России. Российский же Минсельхоз по-прежнему ожидает урожай в 81 млн тонн пшеницы.
Российские эксперты с ним согласны. «В текущем сезоне мы прогнозируем урожай пшеницы на уровне 81 млн тонн, экспорт пшеницы на уровне 40 млн тонн. Хотя прогноз по экспорту может быть ниже ввиду действия экспортных пошлин», – говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза.
«Опираясь на оперативную информацию по уборке пшеницы и ее урожайности, делаю вывод, что российским сельхозпроизводителям удастся собрать около 80 млн тонн пшеницы и сохранить первое место по экспорту в мире», – согласен Рамазанов.
Минсельхоз США ранее в пятницу заявил, что Россия соберет в 2021 календарном году лишь 72,5 млн тонн против июльской оценки в 85 млн тонн. То есть оценка снизилась аж на 12,5 млн тонн. А прогноз по экспорту пшеницы из России американцы снизили с 40 до 35 млн тонн. Сами США экспортируют 34,5 млн тонн, а Европа – 35 млн тонн. То есть Россия рискует потерять мировое лидерство по экспорту пшеницы, считают в США, «Поскольку Россия продолжает облагать вывоз пшеницы экспортными пошлинами, она, вероятно, потеряет долю рынка в пользу Европейского союза и Украины», – считают американские аналитики. Урожай украинской пшеницы, кстати, был повышен на 3 млн тонн – до 33 млн тонн.
Вряд ли минсельхоз США нечаянно допускает такую ошибку.
«Любая негативная информация об урожайности зерновых способствует росту цен на мировом рынке, что, в свою очередь, приведет к повышению спроса на более дорогую американскую пшеницу, спрос на которую падает по причине увеличения производства и экспорта пшеницы из России и с Украины»,
– объясняет Ибрагим Рамазанов.
Минсельхоз США является заинтересованным участником мирового рынка зерна, поэтому к точности и достоверности его прогнозов стоит относиться с оглядкой, считает эксперт. «Высока вероятность, что американский минсельхоз пытается манипулировать реакцией рынка на их прогнозы для повышения цен на зерновые», – заключает он.
Россия решила выслать журналистику Би-би-си Сару Рейнсфорд
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В качестве ответа на действия Великобритании, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам, Россия высылает корреспондента Би-би-си в Москве Сару Рейнсфорд.
Bloomberg со ссылкой на сообщение в эфире телеканала «Россия 24» сообщает, что виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до конца действия визы, 31 августа, передает «Коммерсант».
Рейнсфорд ведет репортажи для Би-би-си из России, Турции, Испании и с Кубы.
Bloomberg не уточняет, о какой дискриминации российских СМИ в Британии идет речь. В 2019 году Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали.
Предполагается, что ситуация с журналисткой иллюстрирует сложившиеся отношения России с Западом. Последний раз Россия высылала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга в 2011 году.
Отмечается, что в 2018 году «Радио Свобода*» (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) сообщало, что Рейнсфорд в одном из своих репортажей заявила о слежке за журналистами Би-би-си со стороны неизвестных лиц: по ее словам, за съемочной группой в течение всего времени пребывания в Нижнем Новгороде якобы следовали от одной до трех машин.
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Уроженец Узбекистана напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским»
Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
По информации ведомства, инцидент произошел в Первореченском районе Владивостока, где вечером мимо парковки проходил 33-летний местный житель.
«К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы и национальности, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места инцидента и обратился в полицию», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности, 30-летний уроженец Узбекистана был задержан в районе бухты Лазурной во Владивостоке, когда пытался устроиться на работу в одно из уличных кафе. Краевое СК возбудило уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Ранее мигрант из Узбекистана напал на полицейского в автозаке в Москве.
Талибы обесточили Кабул
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Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.
Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости».
«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он.
По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения.
«Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea.
Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить».
«Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана.
Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.
Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои.
Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается».
«Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он.
В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.
В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Задержан напавший на русскоговорящую девушку в Бишкеке мужчина
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Мужчина, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке в торгово-развлекательном центре в Бишкеке, задержан, через 48 часов ему должны избрать меру пресечения, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района киргизской столицы.
«12 августа гражданин А.А., 1992 года рождения, был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. По истечении 48 часов Октябрьским районным судом г. Бишкека в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения», – сообщила пресс-служба УВД, передает РИА «Новости».
Отмечается, что потерпевшая обратилась в милицию 2 августа. В ведомстве добавили, что мужчина был нетрезв и, «грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницы». Досудебное производство открыто по статье о хулиганстве.
Напомним, в отношении мужчины, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Также было принято решение о запрете въезда на территорию России сроком на 10 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом.
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
Объявлено о визите Меркель в Москву и Киев
Ангела Меркель посетит Россию 20 августа, сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели, но очевидно, что она (Меркель) встретится с президентом (Путиным)», – передает РИА «Новости» слова Зайберта.
«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», – уточнили в пресс-службе Кремля.
Он добавил, что Меркель 22 августа посетит Украину.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что 22 августа Меркель планирует посетить Киев, запланирована ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, где будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска проекта «Северный поток – 2», а также ситуация в Донбассе.
Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене
Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.
«Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.
«Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.
Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».
«Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.
По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
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Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.
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Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
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Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».
Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.
Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Украина попросила больше денег от МВФ
Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.
«По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.
По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС
Помощник главы НАСА Кэти Лидерс заявила, что США категорически опровергают предположения о психологическом кризисе астронавтов, который мог бы привести к происшествию 2018 года с отверстием в бытовом отсеке «Союз МС-09» на МКС.
На пресс-конференции Лидерс спросили со ссылкой на российские СМИ, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей «Роскосмоса» в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на МКС, и что это могло побудить астронавта Серину Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле «Союз».
«Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», – цитирует РИА «Новости» Лидерс.
Ранее сообщалось, что отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
При этом российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались.
Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.
В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне.
Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии
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После того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, она будет получать пенсию примерно в 15 тыс. евро в месяц, сообщают информационные агентства.
DPA ссылается на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии. Размер пенсии обусловлен тем, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага (стала депутатом по итогам первых общегерманских выборов в 1989 году), а также занимала пост канцлера, передает ТАСС.
В частности, Меркель полагается пенсия в размере от 65% депутатской зарплаты. Кроме того, как бывший канцлер она имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем, передает РИА «Новости».
СМИ сообщали, что Герхард Шредер, который занимал пост главы немецкого правительства в течение семи лет, по сообщениям СМИ, получает около 6,5 тыс. евро. Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером в 2005 году.
Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.
Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию
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Жалобы вице-спикера Сената Польши Богдана Борусевича на то, что ему запрещен въезд в Россию, вызвали насмешки у соотечественников, сообщают информационные агентства.
В интервью польскому порталу Interia Борусевич рассказал, что хотел посетить похороны правозащитника Сергея Ковалева в Москве. Однако в польском посольстве Борусевичу объяснили, что ему закрыт въезд в Россию еще с 2015 года, передает РИА «Новости».
Читатели портала напомнили Борусевичу, что Польша проводит антироссийскую политику, а сам он – «известный русофоб». В частности, читатели вспомнили, как Польша «не хотела впускать мотоциклистов», собиравшихся «почтить День Победы». По мнению читателей, Борусевич «должен быть счастлив, что ему напомнили» о запрете «заранее, а не задержали в аэропорту в Москве». «Вот это был бы позор», – отметил читатель под ником Jojo.
«Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», – заявил еще один читатель.
Напомним, российский мотоклуб «Ночные волки» сталкивался с попытками Польши сорвать акцию «Дороги Победы», в ходе которой мотоциклисты проезжают по европейским городам, где шли бои Великой Отечественной войны, и возлагают цветы на могилы павших воинов.
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