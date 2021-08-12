Венгрия разрешила въезд в страну невакцинированным от COVID туристам из России Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней 12 августа 2021, 21:50 Текст: Вера Басилая

Экскурсионным туристическим группам рекомендовали воздержаться от поездок по достопримечательностям Керчи до воскресенья. В ближайшие два дня ожидаются сильные дожди и возможны новые подтопления. «В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа», – говорится в сообщении администрации города. Отмечается, что «также жителям и гостям города Керчи рекомендовано воздержаться от посещения и выезда с палатками в места, не оборудованные для отдыха». Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня. Ранее штормовое предупреждение объявили в Ялте, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.

В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях 12 августа 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов. Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости». В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран. В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей. Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации» 10 августа 2021, 08:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан. В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом. Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций». Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». Путин заявил о необходимости реконструкции исторического центра Севастополя 11 августа 2021, 14:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсудил планы реконструкции исторического центра Севастополя. По словам главы государства, работы по благоустройству не проводились очень давно. «Поговорим по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у вас есть предложения по плану дальнейшей работы, в том числе по исторической части города», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства отметил, что с советских времен в Севастополе не было реконструкции того, что «представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России». В свою очередь Развожаев попросил Путина помочь в формировании единого плана реставрации исторических зданий в центре города. По его словам, в настоящее время действительно «многое делается» для наведения порядка в центральной части Севастополя, идет масштабное благоустройство общественных пространств, передает РИА «Новости». «Владимир Владимирович, мое предложение: поручить правительству России совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план по каждому зданию, определить сроки и источники финансирования. И чтобы это было в одном документе. И в течение трех–четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования», – сказал Развожаев. Глава Севастополя рассказал, что работы по некоторым объектам уже ведутся. В том числе в этом году планируется завершить работы в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого, где ремонт ведется с 2018 года. Также в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова заложены средства на ремонт одного из театров Севастополя, сейчас идет разработка проекта, а через два года планируется приступить непосредственно к ремонту. Между тем президент призвал минимизировать расходы жителей Севастополя при подключении газа к земельным участкам. Путин напомнил, что в целом уровень газификации в Севастополе достиг 41%. Развожаев ответил, что власти планируют принять меры по минимизации расходов для социально незащищенных категорий граждан, «чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты». «Есть федеральная инициатива партии «Единая Россия», чтобы попробовать на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся», – добавил губернатор. Ранее Развожаев заявил, что Севастополь в ближайшее время ждет активное развитие, поэтому важно думать о качественном водоснабжении. Лавров назвал встречу «Крымской платформы» шабашем 12 августа 2021, 14:25

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». «Через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – передает его слова ТАСС. При этом Запад понял, что Россию не удастся сбить с ее собственного пути, подчеркнул Лавров. «Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», – цитирует министра РИА «Новости». Ранее вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. В Турции на острове Бургазада обнаружено тело пропавшего россиянина 10 августа 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

На острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина, рядом найдена сумка с его документами, сообщил источник в турецкой полиции. «В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. Полицейским удалось попасть в указанное место только морским путем. При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в Турции пропал россиянин Макар Рагин, его решили искать на Принцевых островах. Объем воды в Амуре достиг рекорда за всю историю метеонаблюдений 11 августа 2021, 14:55 Текст: Елена Мирошниченко

На реке Амур объем воды достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений: паводковая ситуация в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае в ближайшие дни будет обостряться, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Очень сложная ситуация на Амуре – уровень воды выше опасной отметки, а это предполагает подтопления отдельных населенных пунктов, пригородов, дорог, посевов. Такая ситуация на многих участках: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Объем воды на Амуре рекордный за весь период метеонаблюдений», – приводит его слова ТАСС. Вильфанд также добавил, что ситуация с паводком на Амуре в ближайшие дни будет только осложняться, ожидается серия интенсивных дождей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь, в том числе финансовую, дальневосточным регионам, а также ускорить выплаты пострадавшим от паводка. Дождь затопил участок трассы «Таврида» в Крыму 12 августа 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма, сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань». В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. «На участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (54-55 км) движение временно осуществляется по направлению село Ленино – село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», – передает РИА «Новости» сообщение организации. «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД». Ранее оползень перекрывал движение по трассе «Таврида» в Крыму. Украинский климатолог пообещала «ад» на Земле 11 августа 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом». Эксперт отметила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений. При этом она предупредила, что с каждым годом на Украине будет все больше дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, передает РИА «Новости». «Но это при жестком сценарии – если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», – заявила Краковская в интервью изданию «Украинская правда». Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Второй российский Ил-76 прибыл в Грецию для тушения лесных пожаров 11 августа 2021, 02:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Второй российский самолет Ил-76 в ночь на среду прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции, сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты Греции. В генеральном секретариате гражданской защиты Греции сообщили, что помимо двух российских Ил-76 в ночь на среду в афинском международном аэропорту совершил посадку российский самолет Ан-124, доставивший два вертолета Ми-8, которые тоже будут задействованы в борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС. Накануне в Афины для тушения лесных пожаров прибыл первый российский Ил-76. В понедельник Греция запросила у России второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый Бе-200 участвует в тушении природных пожаров в Греции с 30 июня. В понедельник президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В Крыму обвинили Киев в подготовке провокаций против России 11 августа 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. «К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», – передает РИА «Новости» слова Мурадова. По имеющимся у него данным, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова. «Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы», – сказал постпред Крыма при президенте России. Ранее Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров 10 августа 2021, 22:51

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российский самолет Ил-76 во вторник вечером прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Как сообщили в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов, передает ТАСС. По словам представителей посольства России, вскоре в аэропорту приземлится второй Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров. Кроме того, как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8 на борту, которые тоже примут участие в борьбе с огнем. Накануне президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В понедельник Греция запросила у России второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении сильных природных пожаров в Греции. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре 12 августа 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости». Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов. «Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд. Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы. Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов. Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла. «Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд. Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Косачев указал на опасность размещения оружия третьих сил возле Крыма 10 августа 2021, 17:57 Текст: Елизавета Булкина

Размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие. «Цитируемые в СМИ высказывания украинского «министра по виртуальным делам», то есть «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций», – передает слова Косачева РИА «Новости». Он пояснил, что министр, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. «Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма», – сказал вице-спикер Совфеда. При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни «министра без повестки», ни Киева в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой «Крымской платформы» – очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев. «Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про «реинтеграцию оккупированных территорий». Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», – подчеркнул сенатор. Ранее Украина провела очередные военные учения у границ Крыма. Здание филармонии частично обрушилось в центре Симферополя 10 августа 2021, 11:52 Текст: Евгения Шестак

Одна стена и перекрытия обрушились в реконструируемой филармонии в центре Симферополя, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. «Во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания. В результате обрушения пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, предварительная площадь обрушения составила 35 кв. метров. В ликвидации последствий обрушения задействована группировка в количестве 45 человек и 12 единиц техники. Место обрушения оцеплено. В пресс-служба регионального управления СК сообщили, что причиной частичного обрушения стало повреждение несущей стены. Пострадавших при обрушении нет. Следователями начата проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). Также прокуратурой республики начата проверка в части исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. На место ЧП выехал глава администрации города Валентин Демидов. «Доступ в здание ограничен, выставлено ограждение. Проведение ремонтных работ приостановлено по согласованию с заказчиком – министерством культуры Республики Крым», – сказал Демидов. По информации с сайта городского совета, это здание было построено в 1871 году. Ранее здесь размещалась Городская дума и управа – орган городского самоуправления Симферополя. В середине 1930-х годов в доме открылась Крымская государственная филармония. Сейчас в здании размещаются магазины, центральная городская библиотека имени Пушкина, подростковая поликлиника. Ранее в результате наводнения в Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте. ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму 10 августа 2021, 16:32 Текст: Евгения Шестак

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки, запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы*», сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. «Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы*», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. В квартирах членов секты прошли обыски, у них изъята литература экстремистского содержания, средства связи, компьютеры и носители информации. В отношении двух жителей Армянска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Ранее в Сочи нескольких местных жителей задержали за вербовку в «Свидетели Иеговы».