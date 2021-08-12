В Екатеринбурге арестованы 16 человек после спецоперации силовиков на «стрелке»

16 из 30 человек, задержанных полицией при силовой поддержке Росгвардии в ходе спецоперации в Екатеринбурге, арестованы на срок до 15 суток, еще двое оштрафованы. В отношении одного из задержанных возбужденно уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В течение дня три судьи Верх-Исетского суда Николай Коблов, Ольга Черных и Екатерина Гейгер рассматривали материалы полиции в отношении 18 задержанных <…>, со всеми доводами, отраженными в протоколах, суд согласился, признав вину задержанных. Из 18 двое получили штраф, 12 человек арестованы на 12 суток, еще два человека – на 13 суток, один – на 14, и еще один – 15 суток. Такая мера наказания предусмотрена за хулиганство», – пояснил Горелых, передает ТАСС.

По его словам, полиция возбудила «в отношении одного из задержанных <…> уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, незаконное хранение боевого пистолета с патронами».

Он также уточнил, что протоколы на остальных 12 задержанных суд рассмотрит 13 августа.

В среду в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли «стрелку», была «задержана группа лиц». Там уточнили, что всего было задержано 30 человек.

В отношении 28 человек составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении одного – по ст. 18.8.1 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории России). 30-й протокол составлен по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В ходе спецоперации были изъяты полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние.

Криминальная «сходка» в Екатеринбурге, на которой силовики провели спецоперацию, могла быть посвящена решению судьбы парковочного бизнеса города и будущего бизнесмена Валерия Яковлева, которого на «стрелке» не было.