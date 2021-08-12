Стали известны причины спецоперации силовиков на «стрелке» в Екатеринбурге

Криминальная «сходка» в Екатеринбурге, на которой силовики провели спецоперацию, могла быть посвящена решению судьбы парковочного бизнеса города и будущего бизнесмена Валерия Яковлева, которого на «стрелке» не было, пишут местные СМИ.

Беседу якобы инициировал другой предприниматель Герман Гардт, третий бизнесмен Руслан Соколов в ходе сходки должен был рассказать о конфликте с Яковлевым из-за элитной недвижимости – апартаментов в комплексе «Созвездие Феникс», передает E1.ru со ссылкой на источники.

Также на встрече должно было обсуждаться то, что Яковлев якобы пытался заказать убийство Соколова, целью обсуждения был захват имущества Яковлева, включая сеть автопарковок.

Сведения о попытке захватить парковочный бизнес подтвердила адвокат Ольга Чантурия, она отметила, что правоохранители могли узнать о сходке от информаторов в группировках.

«В городе назревает большая война. Сейчас полицейские пытаются определить, кто из участников принадлежит к какой банде, а пока не до конца ясно, кто пригласил дагестанцев на сходку», – сказала юрист.

Она отметила, что это не объясняет проведение «стрелке» в центре города, поскольку это могло спровоцировать конфликтную ситуацию.

Чантурия добавила, что участников встречи не могли задерживать надолго, так как на данный момент им «нечего предъявить».

«Держать их было не за что, никто не нарушал общественный порядок, собираться и говорить не запрещено. УБОП любит собирать людей и переписывать, чтобы анализировать ситуацию. Это вдумчивый подход», – сказала адвокат.

По ее мнению, ситуация не закончится на этом, группировки могут «подтянуть людей» из трех регионов, включая Тюменскую и Челябинскую области.

«События будут разворачиваться быстро. Они хотят показать, кто сколько может людей собрать, ведь сейчас силы примерно равны», – заключила собеседник издания.

В среду в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли «стрелку», была «задержана группа лиц». Там уточнили, что всего было задержано 30 человек.

В отношении 28 человек составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении одного – по ст. 18.8.1 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории России). 30-й протокол составлен по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В ходе спецоперации были изъяты полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние.