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МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
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Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, где ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИД.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС
Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога.
Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь».
«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации»
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Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс.
Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан.
В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.
Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций».
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих
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Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую на Украине затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Беленюк выразил уверенность, что Магучих – «патриот Украины», а также заслуживает того, чтобы ее считали героем. Он выступил против «травли ребенка, которой 19 лет». Он считает, что представители украинской делегации на Олимпиаде должны были заранее вести «разъяснительные мероприятия». По его мнению, Магучих «в состоянии эйфории искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», передает канал «Наш».
Напомним, темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел в Раду по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На ОИ–2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
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Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии
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МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».
Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека».
При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС.
Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия».
МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов».
Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.
В США новый пакет санкций против Белоруссии назвали самым масштабным
В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы.
«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», – говорится в пресс-релизе, сообщает РИА «Новости».
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против Белоруссии включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики, заявил президент США Джо Байден.
Байден подписал указ, согласно которому ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Белоруссии».
Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию.
Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
Среди лиц, попавших под ограничения США, указаны бизнесмены и представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.
Кроме того, США обвиняют Национальный олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых запретов.
«Национальный олимпийский комитет Белоруссии, который обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – говорится в указе Белого дома.
Ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко. Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Эксперт заявил о переключении военной разведки Украины на Россию
Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.
Как пояснил эксперт, после 2014 года «фокус полностью сместился». По его словам, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам, передает РИА «Новости».
«Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», – сказал Пухов.
По его данным, в начале 2000 годов разведка Украины всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. В связи с этим все военное строительство страны осуществлялось именно с учетом этого фактора, указал представитель ЦАСТ.
Пухов также заявил, что российские спецслужбы, как представляется киевским властям, «проникли» в ряды украинской военной разведки «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)».
Кроме того, Пухов напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах: Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности государства.
Ранее сообщалось, что финансирование главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) втрое меньше, чем у Службы безопасности Украины.
Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
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Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну, заявила глава латвийского МВД Мария Голубева.
Голубева заявила, что «правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе», укрепление границы «начинается немедленно», передает РИА «Новости».
Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ.
По словам главы государственной пограничной охраны Латвии Гунтиса Пуяца, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов.
Ранее Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Между тем ЕС созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
На минувшей неделе на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Во вторник белорусские пограничники нашли на границе с Литвой беременную иностранку в бессознательном состоянии.
В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Зеленскому на военных учениях показали украинское и зарубежное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения в Николаевской области, ему продемонстрировали использование украинского и зарубежного вооружения, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений», – говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
Сообщается, что учения проходят в центре подготовки подразделений «Широкий лан». В ходе тренировок Зеленскому продемонстрировали, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация, в частности турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
«Также Владимир Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных. Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов Javelin, «Стугна», «Корсар» по бронированным объектам противника», – сообщает пресс-служба
Также на сайте сообщается, что Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил ВС Украины и всех видов и родов войск. Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны Змеиного.
Согласно сообщению, украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров.
Ранее в акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв – 2021», которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.
Москаль рассказал о фобии Зеленского перед Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
«Зеленский Путина боится, он туда (в Москву – прим. ВЗГЛЯД) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш» слова Москаля.
По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру, в Ватикане или Вене. «Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», – добавил Москаль.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Зеленский сменил нескольких командующих в Вооруженных силах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве вооруженных сил.
«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – представил Зеленский новых командующих в Вооруженных силах Украины во время своей поездки на остров Змеиный, говорится на сайте главы государства.
Андрея Ковальчука Зеленский назначил командующим оперативным командованием «Юг», Олега Микаца – командующим оперативным командованием «Восток», Сергея Литвинова – командующим оперативным командованием «Запад», Владимира Коваля – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ранее Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу.
«Украинские железные дороги» возглавил бывший менеджер олигарха Ахметова
Наблюдательный совет компании «Укрзализныця» удовлетворил заявление об увольнении временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика, вместо него назначен Александр Камышин.
«Наблюдательный совет «Укрзализныци» получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения таких обязанностей. Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендации, указанные в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 июля 2021, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения министерства инфраструктуры, основанные на решении кабинета министров, акционера «Укрзализныци», – говорится на сайте предприятия.
Также «наблюдательный совет рекомендовал кабмину согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года либо до избрания нового постоянного председателя правления».
В 2012–2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM миллиардера Рината Ахметова. До назначения в «Укрзализныцю» работал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Делегация властей Украины прибыла в США
В Вашингтоне находится правительственная делегация во главе с вице-премьером Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексеем Резниковым, сообщило украинское ведомство.
Министерство по вопросам «реинтеграции» сообщило, что в США также прибыли министр Украины по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, торговый представитель страны Тарас Качка, гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает РИА «Новости».
Они планируют встретиться с представителями министерства сельского хозяйства США и крупнейших американских компаний. Также запланированы встречи в министерстве по делам ветеранов США, Госдепе и офисе спецпредставителя президента США по вопросам климата. Кроме того, должна состояться встреча с помощником замминистра обороны США.
Резников уже провел переговоры с исполнительным вице-президентом Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций Хироси Матано. Обсуждалась «экономическая и гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также «возможность привлечения» зарубежных структур «к программам экономического развития подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей».
Напомним, США уже посетили главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. 30 августа запланирован визит в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.