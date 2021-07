В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2» 9 июля 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2», заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт. «Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2». Договор (о транзите газа) остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», – сказал он, передает ТАСС. Зайберт добавил, что Берлин надеется на продление соглашения. «Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ. Он также указал, что переговоры Германии и США по «Северному потоку – 2» продолжаются. «Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками (канцлера ФРГ и президента США), эти переговоры продолжаются», – сказал он. Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.

Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2» 7 июля 2021, 11:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса 7 июля 2021, 06:58

В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости». «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш». Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе. В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины». Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины. В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. В ЕК ответили на возмущение польского депутата из-за тайных переговоров России и Нидерландов 9 июля 2021, 09:03

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель ответил польскому евродепутату Косме Злотовскому, возмутившемуся тайному сотрудничеству Нидерландов и России по строительству газопровода «Северный поток – 2». Злотовский, ссылаясь на некое журналистское расследование, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с российской стороной по поводу строительства «Северного потока – 2». Однако, по словам депутата, в отчетах голландских властей не было информации об этом, передает RT. Политик убежден, что «сокрытие» факта сотрудничества с Москвой по вопросу строительства газопровода является «очередным примером нарушения Нидерландами принципов Евросоюза». В связи с этим Злотовский поинтересовался, считает ли ЕК нарушением антироссийских санкций вышеупомянутые «тайные встречи» и как поступит Еврокомиссия, чтобы помешать Нидерландам в будущем вести политику, «несовместимую с европейской солидарностью». Боррель, в свою очередь, ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с Россией является внутриполитическим делом страны, которое ЕК не может комментировать. Кроме того, Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной. «Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», – заявил он. Он также подчеркнул, что санкции в отношении России нацелены на отдельные секторы экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику» 9 июля 2021, 03:53

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины. В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook. Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС. Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы. Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили». «Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС. Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма. Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства. Украинских журналистов возмутило поведение главы Минобороны Украины во время учений 6 июля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

На Украине поведение министра обороны Андрея Тарана, над головой которого во время военных учений See Breeze несли зонт, вызвало возмущение. В ходе военных учений на Украине See Breeze 2021 журналисты сняли, как министр обороны Украины посетил один из военных кораблей. Украинских журналистов поразило, что глава Минобороны Таран не смог сам нести свой зонт, его над головой министра несет его помощник, сообщает «Царьград». Таран уже настолько преисполнился, сидя на больших финансовых государственных потоках, что аж почувствовал себя аристократом в довольно нищей стране, пишут авторы канала «Украинский формат». Как отметили журналисты, министр обороны Украины – «очередное истинное олицетворение команды Зе – без кортежей и помощников с зонтиками». Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. Министерство опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца. Мэрия Киева решила снести памятный знак в честь дружбы с Москвой 8 июля 2021, 14:15

Депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов, сообщила пресс-служба горсовета. «По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. Такое решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии Киева. В горсовете отметили, что памятный знак будет передан на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве. «Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение», – заявил во время сессии депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Галайчук. В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Тем временем в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО 8 июля 2021, 16:05

Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT. «Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС. «Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер. Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.