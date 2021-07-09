Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу Египетский дипломат пояснил порядок получения визы россиянами 9 июля 2021, 08:25 Текст: Наталья Ануфриева

Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну, заявил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз. Египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии, передает РИА «Новости». «Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», – подчеркнул Абд-Элмуиз. Отмечается, что россиянам, привитым «Спутником V», не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины. «От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет», – уточнил дипломат. Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. В АТОР спрогнозировали, что спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле.

В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы 6 июля 2021, 17:37

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию. Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости». Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Египет осудил Эфиопию за заполнение гигантской дамбы на Ниле 6 июля 2021, 13:08

Фото: Yirga Mengistu/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Судан и Египет резко осудили начало Эфиопией второго этапа заполнения возводимой на Голубом Ниле плотины «Возрождение», говорится в заявлении египетского МИД. «Глава МИД Египта Самех Шукри встретился 5 июля в Нью-Йорке с министром иностранных дел братской Республики Судан Мариям аль-Махди в рамках подготовки к запланированному на 8 июля заседанию Совета Безопасности ООН по возведению Эфиопией плотины «Возрождение». <...> Оба министра категорически отвергли заявление Эфиопии о начале второго этапа заполнения [плотины], поскольку это представляет собой явное нарушение положений совместной декларации, заключенной между тремя странами в 2015 году, а также нарушение норм международного права», – цитирует заявление ведомства ТАСС. В МИД Египта подчеркнули, что «Эфиопия стремится навязать свое желание двум странам как свершившийся факт и демонстрирует безразличие к тем негативным последствиям, которые может принести с собой заполнение плотины в одностороннем порядке». Аддис-Абеба накануне официально уведомила Каир и Хартум о начале второго этапа заполнения ГЭС «Возрождение». Напомним, в конце августа прошлого года делегации Эфиопии, Египта и Судана не смогли выработать компромисс по функционированию эфиопской ГЭС «Возрождение». Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС «Возрождение» в 2011 году. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Для Эфиопии строительство станции – это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возведении объекта, способного уничтожить Египет. В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео 6 июля 2021, 20:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение. Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики. На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение. Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи. Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут. Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Названа возможная дата возобновления чартерных рейсов в Египет 8 июля 2021, 18:37 Текст: Елизавета Булкина

Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле, расписание будет сформировано в течение двух недель, заявила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе радиостанции «Говорит Москва». «Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели – двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет», – передает ее слова ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. В АТОР спрогнозировали, что спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения 6 июля 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. «Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости». Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. В Ростуризме рассказали о массовой отмене брони в Кубани 7 июля 2021, 13:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Отмены брони отелей и туров на август в Краснодарский край продолжаются, необходимо разрешить приезжать туристам с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска – сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса», – передает ТАСС слова Догузовой. Ростуризм, по ее словам, по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край и с отрицательным ПЦР-тестом. «С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение», – отметила она. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. В посольстве Кубы назвали «технической проблемой» ситуацию с изолированными российскими туристами 6 июля 2021, 16:03 Текст: Ксения Панькова

Кубинские власти привержены незамедлительному урегулированию ситуации с российскими туристами в Варадеро, заявил советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, отметив, что это техническая проблема, которая не должна повторяться. Карлос Эскалона также подчеркнул, что на Кубе борьба с третьей волной пандемии была весьма напряженной из-за весьма агрессивного и заразного штамма. По его словам, в результате некоторые лаборатории работают на пределе своих возможностей, передает РИА «Новости». «На Кубе насчитывается более 30 лабораторий, из которых более половины были созданы за последние 12 месяцев. В разгар эпидемии Куба также сталкивается с погодными явлениями и их последствиями. С другой стороны, на Кубе продолжается массовая вакцинация с использованием собственных вакцин, и уже почти два миллиона кубинцев вакцинируются тремя дозами, что составляет 20% населения страны», – заявил советник, подчеркнув, что последнее, хотя и является позитивным фактором, создает дополнительную нагрузку на кубинскую систему здравоохранения. Ранее посол в Гаване Андрей Гуськов заявил, что резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну. Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Изменились правила возвращения из-за границы привитых россиян 7 июля 2021, 08:11 Текст: Алина Назарова

Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода коронавирусом, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля. Согласно ему, россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сделать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства. «Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг», – уточняется в документе, передает РИА «Новости». Требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае – их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, также было увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд уже «открытых» стран: в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию и Швейцарию. Мексиканского туриста оштрафовали на 33 тыс. евро за запуск дрона в центре Милана 8 июля 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

На туриста из Мексики наложили штраф в размере 33 тыс. евро за запуск дрона над главной миланской площадью Дуомо, беспилотник у него конфисковали полицейские, сообщила газета la Repubblica. Турист запустил дрон во вторник вечером за несколько часов перед началом четвертьфинального матча Италия-Испания на чемпионате Европы по футболу. Однако в Италии даже полукилограммовый беспилотник является летающим транспортным средством, на запуск которого необходимо специальное разрешение, передает РИА «Новости». Также полиция указала на «критический район», который представляет собой центральная площадь города. Всего с начала года полиция на Дуомо конфисковала уже три таких беспилотника. Адвокат мексиканца заявил, что наказание несоразмерно поступку, поскольку легкие дроны являются средством любительской съемки, а сообщить о запрете на их использование следовало бы табличками на нескольких языках. Ранее двух человек задержали в Москве за запуск квадрокотеров близ здания правительства и Кремля. В Сочи заявили о завершении работ по ликвидации последствий подтоплений 7 июля 2021, 15:53 Текст: Ксения Панькова

Основные работы по ликвидации последствий подтоплений в Сочи завершены, в общей ложности подтопило 70 домовладений, где проживают около 300 человек, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский. «На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода. Для комплексной уборки города были сформированы 50 бригад специалистов с техникой, которые очищали улицы и помогали жителям приводить в порядок дома и прилегающие территории. В работе в эти трое суток с 4 по 7 июля были задействованы более 550 сотрудников коммунальных и экстренных служб», – написал он в Telegram-канале. Как отметил мэр, в зону ЧС вошли 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта. По его словам, в общей сложности в Сочи произошли локальные подтопления свыше 70-ти домовладений, где проживают около 300 человек. «Сейчас проводятся санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%», – добавил мэр Сочи. Из-за ливней в Сочи в воскресенье поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. Эксперты предсказали высокий спрос на курорты Египта со стороны россиян 8 июля 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

После того, как президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Интерес огромный, все эти годы, пока не было Египта и пока была ограниченная прямая перевозка на Каир, количество запросов туров в Египет не снижалось», – приводит ее слова РИА «Новости». Также Ломидзе отметила, что «спрос гарантированно высокий, интерес высокий и мы не сомневаемся в том, что направление покажет свою успешность», уточнив, «если не вмешается коронавирус». Она уточнила, что пакетные туры на курорты Египта туристические операторы начнут формировать немедленно, первые самолеты можно ожидать в течение одной-двух недель. «Программы на формирование туров и чартеров начнут формироваться уже сегодня, но все зависит от того, какое количество допусков получено авиакомпаниями на курорты. Понятно, что за сегодняшний день допуски вряд ли образуются», – сказала Ломидзе. По ее словам, при условии оперативной выдачи разрешений на полеты, на формирование чартеров потребуется от недели до двух. «Хургада и Шарм-эш-Шейх - безусловные хиты, которые полетят в первую очередь, мы надеемся», – добавила эксперт. Ранее президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу 8 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство. Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Россияне купили детские путевки с кешбэком на 6,7 млрд руб 8 июля 2021, 18:15 Текст: Елизавета Булкина

По программе детского кшебэка россияне с 25 мая купили 250 тыс. детских путевок общей стоимостью 6,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Ростуризма. «На сегодняшний день по программе куплено более 250 тысяч путевок на общую сумму 6,7 млрд рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд рублей», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Ростуризме напомнили, что по «детскому кешбеку» до 15 сентября россияне могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Между тем в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров и мест в отелях на 0,5 млрд рублей.



«В этом году мы продлили программу и дали возможность сразу с 16 июня [по 31 июля], без остановки программы, покупать поездки на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации. Уже сейчас на осень купили туров и проживания с кешбэком на 0,5 млрд рублей», – сообщили в Ростуризме.

За все время действия программы с августа 2020 года ей воспользовалось около 2 млн россиян, которые купили туров и мест в отелях на 34 млрд руб. В 2021 году программой воспользовалось уже более 1,5 млн человек, которые купили туров и проживания на более чем 27 млрд рублей. Туристы получили обратно около 6,5 млрд рублей. Больше всего туров и мест проживания было забронировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Марий Эл, Свердловской области.



В программе участвует 671 туроператор. «Количество бронирований в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это еще и большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства — особенно с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена», – добавили в ведомстве. На туристический кешбэк до 2024 года в рамках нацпроекта запланировано 21,7 млрд рублей. Со следующего года Ростуризм планирует использовать этот инструмент строго в межсезонье. «Сезон на наш взгляд должен быть не менее 6-7 месяцев, и по ситуации – продвигать с помощью ценовой доступности новые направления», – заключили в пресс-службе. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на безупречную техническую реализацию программы детского туристического кешбэка.