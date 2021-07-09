Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов

Белорусские эксперты спрогнозировали реакцию на приговор сопернику Лукашенко Бабарико

«Любой выход на улицу должен иметь рациональный смысл. Осенью 2020-го люди надеялись, что это принудит Лукашенко к отставке. Сегодня моральной мотивации нет, но есть опасность потерять работу, учебу», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич, Так он оценил вероятность массовых протестов в республике после приговора экс-претенденту на президентский пост Виктору Бабарико.

«Сегодня перспектив у диалога власти и ее оппонентов, и перспектив перемен значительно меньше, чем год назад. Ушла мотивация для людей, чтобы идти на столкновение с правоохранителями, и в перспективе потерять работу. На протяжении многих месяцев поддерживать такой протестный накал невозможно. Он естественным образом спал, происходит деполитизация общества», – полагает ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Поэтому, делает вывод собеседник, не следует ждать массовых уличных акций после объявления приговора Виктору Бабарико – экс-главе правления Белгазпромбанка и бывшему претенденту на пост президента Белоруссии на выборах 2020 года. Во вторник Верховный суд республики приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу за получение взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.

После приговора Бабарико Запад не пойдет на ужесточение санкций против Белоруссии, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский эксперт, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Одно дело санкции, другое дело – бизнес. Только за 4 месяца действия санкций экспорт товаров в ЕС из Белоруссии увеличился вдвое, – полагает эксперт. – Поэтому не думаю, что европейцы каким-то образом будут стремиться серьезно повлиять на состояние взаимной торговли, если не произойдет чего-то более серьезного. В то же время ЕС будет продолжать требовать освобождения всех политических заключенных».

Кроме того, добавил Романчук, надо учесть, что Александр Лукашенко на данном этапе рассчитывает на поддержку со стороны России, поэтому маловероятно, чтобы он и его окружение опасались усиления санкционного давления.

Эксперт также согласен с тем, что оппозиции вряд ли удастся организовать массовые выступления после приговора Бабарико. По оценке Романчука, после жесткого подавления акций протеста осенью 2020 года, общество находится «под силовым и информационным давлением». Иное дело, что осуждение одного из ведущих представителей банковского сектора может спровоцировать ускорение оттока человеческого капитала. «Сократится количество квалифицированных кадров, уедут бизнесмены, уйдут инвесторы. А у нас и так инвестиционная засуха в стране», – считает Романчук.

Напомним, Бабарико выдвинул кандидатуру на августовских выборах 2020 года, но получил отказ Центризбиркома республики. Накануне выборов банкир и политик согласился с выдвижением Светланы Тихановской в качестве единого кандидата от оппозиции. Летом 2020-го против Бабарико были возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Бывший глава правления Белгазпроманка был задержан и содержался в СИЗО КГБ Белоруссии. В ноябре 2020-го стало известно, что Бабарико также предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере.

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