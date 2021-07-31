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При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали семь человек
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В общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде произошел пожар, пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.
«При пожаре пострадали семь человек. Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены. Еще двое госпитализированы. Один – в состоянии легкой степени, второй – средняя степени тяжести», – сообщили РИА «Новости» в ректорате вуза.
Сообщение о пожаре по адресу улица Медицинская, 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступило в субботу в 17.23. В 18.13 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 45 кв. метров. По данным регионального управления МЧС, спасено 25 человек, 65 эвакуированы.
Ранее пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы.
После массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали 50 человек
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Полиция задержала около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «после массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек», передает ТАСС.
По предварительным данным, драка началась после словесной перепалки, за одного из участников конфликта заступились его друзья, напав толпой. Один из участников применил оружие, какое именно – устанавливается.
Предположительно, в инциденте принимали участие иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Напомним, в МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России. Так, в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек были госпитализированы.
Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщали, что иностранцы, участвовавшие в драке, по решению суда будут выдворены за пределы России.
После около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке.
Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм
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Официального представителя МИД Марию Захарову привела в шок реакция Франции на активную деятельность неонацистских группировок на Украине.
«Когда в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н.Гуле увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс, думаю, у многих из них было состояние, близкое к шоку. Теперь никто из очевидцев той «ярмарки» карательного (неонацистского – прим. ВЗГЛЯД) полка «Азов» на Андреевском спуске не скажет, что разгул неонацизма на Украине – российская пропаганда. И надо отдать должное мадам Гуле, она обеспокоилась и направила запрос в Министерство Европы и иностранных дел Пятой республики. Французские дипломаты запрос не проигнорировали», – написала Захарова в Telegram.
В своем ответе французская сторона констатирует, что «неонацистские группировки на Украине есть», что, как отметила Захарова, «видимо, не особо смущает Париж», однако их «популярность» якобы «не превышает среднюю по Европе», а «антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись под ответом – «министр иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан».
«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет (...) Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», – указала Захарова.
Она также заявила, что абсурдно, на ее взгляд, звучит другая часть ответа министра – «якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине».
«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции – об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма – при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и тд были бы порабощены», – отметила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что «с такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».
«Хотелось бы уточнить у МИД Франции: где в Европе еще есть неонацистские батальоны (про отдельные экспедиционные роты в Литве мы в курсе)? Хотелось бы уточнить у ЕС: учтена ли столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза?», – задалась она вопросами.
Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.
Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.
При открытии люка из модуля «Наука» на МКС вылетел болт
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Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами (ЦУП), что в новом модуле «Наука» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт, следует из переговоров экипажа, транслируемых НАСА.
«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – приводит РИА «Новости» ответ Новицкого на вопрос специалиста центра о состоянии модуля.
Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые прошли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в четверг пристыковался к МКС.
Напомним, после стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от работы двигателей модуля «Наука».
Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.
В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. Роскосмос решил не расследовать инцидент. Космонавт Новицкий призвал россиян не беспокоиться.
Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» все границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.
«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС.
Секретарь СНБО не уточнил подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка.
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Адвокат в процессе по ДТП с Ефремовым умер во сне
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Скончался адвокат Вадим Никулин, который в суде представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил юрист Андрей Алешкин.
«У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, «легли спать вместе, проснулась одна»», — заявил Алешкин, передает «Фонтанка».
По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля.
Юрист добавил, что его коллегу забрали в морг, а сегодня его тело направили в Саратов, чтобы захоронить. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.
Уточняется, что Вадим Никулин был адвокатом Ирины Стерховой, которая через суд добивалась признать ее потерпевшей по делу о смерти гражданского мужа Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.
Посол России призвал США «проигрывать с достоинством»
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Голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) вызывают недоумение и связаны со стремлением избавиться от конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что «проигрывать надо с достоинством».
«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – сказал Антонов, слова которого опубликованы на странице диппредставительства в Facebook.
Посол подчеркнул, что «проигрывать надо с достоинством», призвав Соединенные Штаты активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. «Употребление допинга – общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной – студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам», – указал Антонов.
Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. «В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, – констатировал он. – Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене». Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.
На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).
До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.
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Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70%
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Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».
Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали пять блоков АЭС, передает РИА «Новости».
Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
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Познер сказал, как России стать великой державой
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Журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, на что следует обратить внимание властям, чтобы сделать Россию великой державой.
Отвечая на соответствующий вопрос на своем сайте, Познер решил обратиться к цифрам: «Соединенные Штаты Америки производят 25% мировой экономики, Китай производит 20% мировой экономики, Россия производит 1,7% мировой экономики. То есть Россия производит на порядок меньше, чем Соединенные Штаты».
«Факт в том, что у нас низкая производительность труда и это надо понимать – почему», – указал журналист, добавив, что «есть предел, который может достичь всякая страна».
Он отметил, что у России, на его взгляд, «мощная военная сторона страны, что, конечно, важно, но мне казалось бы, что можно было бы вкладывать чуть меньше в оборону и чуть больше в другие чрезвычайно важные области страны».
При этом Познер указал, что он не политик и не стремится им быть, «особых решений в вопросах, как поднять производство в нашей стране, у меня нет, но несомненно есть люди, которые в этом понимают уж куда как больше, чем я».
Ранее Познер объяснил различия русских и американцев.
Захарова предложила западным СМИ новый повод для критики россиян на ОИ
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов», – написала Захарова в Telegram.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Она предположила, что скоро западные СМИ «начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет».
Ранее МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ. Речь шла об использовании символики журналистами и комментаторами.
Напомним также, что у российских спортсменов произошло несколько скандальных инцидентов с зарубежными журналистами: так, теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини, после игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.
Россиянин заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Затем стало известно, что зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами на ОИ российскую пловчиху Юлию Ефимову.
Отец убитой полицейским самарской школьницы рассказал подробности трагедии
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Девочка отпросилась на полчаса, пообещав вернуться; к полуночи она не пришла, на звонки не отвечала, рассказал отец убитой самарской школьницы Дмитрий Горбунов.
«Волноваться я начал с часу до двух. Сердце колоть начало», – цитируют Дмитрия Горбунова «Известия». Мужчина добавил, что тело дочери нашли в два часа ночи.
Дочь он воспитывал один, мама девочки умерла несколько лет назад от онкологии.
Ранее обвиняемого в убийстве самарской школьницы экс-полицейского арестовали на два месяца. Вину он признал частично.
До этого были раскрыты подробности убийства девочки. По версии следствия, экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их интимную связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.
В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.
Давление упало в отсеке с утечкой воздуха на МКС
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Давление в переходной камере модуля «Звезда», где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).
Трансляцию переговоров ведет НАСА, передает «Интерфакс».
«154 миллиметра», – сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУПа.
Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки.
При этом он не стал увязывать инцидент с модулем «Наука» с утечками воздуха на космической стации. По его словам, после инцидента вокруг МКС не фиксируется каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.
Напомним, российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС, после на модуле произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве.
В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, такое уже бывало в прошлом.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.
Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
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Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве народов двух стран.
В своем ответе Порошенко пишет, что у людей в его стране нет проблем с собственной идентичностью, «мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», передает РИА «Новости».
По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».
Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
После Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
Глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ
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Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России не могут нести ответственность за каждый случай использования делегатами символики России или упоминания страны, в том числе комментаторами и журналистами, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Мой комментарий (ранее на конференции) был не о делегации или команде ROC, он об остальной публике. Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки», – приводит слова Адамса ТАСС.
«Мы обсуждали это (использование российской символики), мы постоянно напоминаем людям о правилах. Не так уж и много мы можем сделать с каждым упоминанием (сборной России) в эфире или прессе. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа», – сказал он.
«Мне известно, что [гендиректор ВАДА] Оливье Ниггли считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS). МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались», – сказал Адамс в ответ на вопрос о том, нужно ли переформатировать правила, касающиеся участия России в Олимпиаде.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что результаты российских спортсменов в Токио звучат убедительнее комментариев «экспертов».
ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах
Водителей во многих регионах России в эти выходные будут проверять на состояние алкогольного опьянения, соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машин и так далее.
«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».
В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников перечислил основные причины аварий. Среди них наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде.
Самолет Су-35С упал в Хабаровском крае
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У Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
«31 июля Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
Ранее воздушное судно авиации общего назначения Sierra P2002 упало в районе посадочной площадки «Калинка» в Хабаровском районе. На борту находились два человека, мужчина погиб на месте крушения, женщина умерла позднее в медицинском учреждении. В крушении самолета погибла глава федерации авиаспорта ДФО Татьяна Новиковская.